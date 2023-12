Ca la noi, la nimeni – Vremea Colindelor, vremea Bugetului!

Motto: „Hristos vine tainic în inimile noastre prin credință și pocăință, prin rugăciuni și cânt și, ca să schimbe peștera inimii noastre în sălaș primitor de lumină și căldură sfântă, să aducă pace cerească în mijlocul tulburării.” – Preafericitul Daniel, patriarhul României, dintr-un text despre Colinde

Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Nașterii Domnului, sunetul colindelor își pune amprenta din ce în ce mai tare pe sufletul nostru dornic de întâlnirea cu Pruncul Iisus Hristos, indiferent dacă suntem sau nu conștienți de asta. Colindele sunt aducătoare de pace în sufletele încercare azi de tulburări de tot felul și încep a fi cântate, de regulă, după sărbătorirea Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie.

COLINDELE ANUNȚĂ NAȘTEREA MÂNTUTORULUI. De a doua zi după prăznuirea Sfântului Nicolae, pe întreg cuprinsul României au început cântările, fiind vremea Colindelor. Postul de televiziune TradiționalTV și-a făcut un bun obicei ca în fiecare duminică să transmită în direct de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, din Zalău, slujbele religioase în fiecare duminică și în zilele de sărbătoare trecute în Calendarul ortodox toate liturghiile. Ieri, fiind ziua sfântă a duminicii, imediat după liturghie, am avut bucuria să ascult un concert extraordinar de colinde susținut de Alexandra Chira, împreună cu grupul de colindători SILVANIA. Cu un glas cald, minunat și cu talent dirijoral, fiind profesoară și fiică de preot în același timp, a susținut un bogat repertoriu din care nu au lipsit colindele ”Trei păstori” și ”O, ce veste minunată!”

FACEREA BUGETULUI. Încă de sâmbătă, ministrul Finanțelor publice, Marcel Boloș, și-a strâns experții din subordinea domniei sale și-au lucrat cu sârg la creionarea Bugetului de stat și al asigurărilor sociale pentru anul 2024. Nu înainte de a fi primit din partea celorlalte ministere sumele pe care acestea ar dori să le fie repartizate pentru un an întreg, deși, după cum se cunoaște, țara nu trece printr-o perioadă prea bună în ceea ce privește finanțele, inclusiv pe anul 2023, nefiind prea sigură încadrarea în ținta de deficit pe anul acesta, creionată la 4,4%, deși există riscul să fie depășită și să ajungem la 6%!

MARCEL CIOLACU ȘI MARCEL BOLOȘ AU MUNCIT ȘI IERI. A doua zi, adică duminică, premierul Marcel Ciolacu, și ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, au lucrat încă de pe la orele 11:00, să caute soluții pentru a face rost de bani. Din surse nu foarte sigure, se pare că agricultura și cultura vor primi bani mai puțini, iar Educației și ministerului Muncii, precum și ministerului Economiei li se vor suplimenta sumele, cu mult mai mult decât în anul 2023.

În anul 2024, deficitul trebuie să fie sub 6,7%. Salariile vor crește, probabil, cu 13% începând cu 1 ianuarie 2024 și cu 7% din luna august, iar salariile demnitarilor se vor majora, se pare, cu 5%!

În ceea ce privește pensiile, acestea se indexează cu 13,8%, adică cu rata inflației din anul 2022, iar de la 1 septembrie va urma o majorare a pensiilor, în funcție de recalcularea ce se face în această perioadă, astfel încât pensiile să fie echitabile, adică pensii egale la muncă egală și, firesc, în funcție de contributivitate.

Bugetul negociat de liderii Partidului Social Democrat și cei ai Partidului Național Liberal va fi votat luni, adică astăzi, în Coaliție!

ION PREDOȘANU

P.S. INTRĂM ÎN SCHENGEN CU AEROPORTURILE. Austria și-a mai îmblânzit poziția. Nu fără a pune unele condiții. Așa că, sunt șanse foarte mari ca foarte curând România să scape de cozile pe aeroporturi. Și, astfel, se pregătește, pas cu pas, intrarea în Schengen! (Ion Predoșanu)