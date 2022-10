Ca la noi, la nimeni – Vorbărie, fumigene și amânări în practica guvernelor!

Motto: „Dacă aștepți o confirmare din exterior și dacă asta este busola ta, exteriorul, nu ai nicio șansă. De ce? Pentru că de multe ori în România sunt apreciate falsele valori sau poți să fii foarte bun și să nu se dea doi bani pe tine.” – Deborah Feldman

Lumea aproape că nu mai are încredere în clasa politică de la noi. Și asta, nu de ieri, de azi, ci chiar a devenit o idee determinantă a ultimilor, în curând, 33 de ani!

Încrederea cea mai mare a românilor este în Biserică și în Armată, atâta câtă mai e. Nu întâmplător se orchestrează tot felul de atacuri murdare și mârșave la tot mai mulți oameni cu notorietate ai Bisericii Ortodoxe Române, majoritară în această țară.

UNA ZICE IOHANNIS, ALTA FUMEAZĂ! Și cum să mai aibă încredere românul de rând în clasa politică din moment ce salariile demnitarilor au crescut cu 25%, în vreme ce bani pentru pensii, alocații de stat pentru copii nu sunt! Preș. Klaus Werner Iohannis ne anunța de prin Statele Unite ale Americii – pe care a bătut-o de la coasta Atlanticului la cea a Pacificului – că sunt mulți oameni nevoiași care-ar avea dreptul să le fie mărite veniturile și că „noi, demnitarii, să fim mai la urmă!” Frumos zis, dar din păcate nu s-a auzit nimic că ar fi respins acel proiect de lege adoptat de Parlamentul României și, cel puțin în cazul de față, al rușinii!

În țară, ca în fiecare an, are loc pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva ce sunt depuse în Catedrala Mitropolitane din Iași. Numai până duminică la prânz, peste 45.000 de pelerini au trecut de racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și s-au închinat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, unde sunt depuse moaștele. Potrivit grupării de jandarmi din Bacău, care asigură ordinea în timpul manifestărilor, autoritățile așteaptă peste 300.000 de pelerini, în total.

RĂU CU GUVERNAREA, RĂU CU AGRICULTURA! Cu toții știu că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Din păcate, lipsa locurilor de muncă și situația climatică groaznică din acest an, 2022, cu secetă prelungită și fenomene meteorologice severe nu ne-au adus mari speranțe de mai bine nici dinspre partea agriculturii. Așa că majoritatea celor care-și duc traiul de subzistență din agricultură, ori sunt fermieri mai mici sau mai mari așteaptă despăgubiri din partea statului pentru culturile calamitate.

„EU TE-AM FĂCUT, EU TE OMOR!” Ar fi fost, totuși, ceva, dacă guvernele ce s-au perindat pe la Palatul Victoria s-ar fi ținut de cuvânt cât de cât. Și aici ne oprim asupra unei prosteli devenită obișnuință pentru Guverne și ordonanța corporatistă: „Eu te-am făcut, eu te omor!” Prea multă vorbărie, fumigene, numiri discreționare și nespecialiști.

În luna octombrie 2011, Guvernul României adopta Ordonanța de Urgență nr. 109, privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice. Un act normativ ce crea premisele legislative care să conducă la creșterea eficienței acestor unități, regii autonome și societăți la care statul deținea participații integrale sau majoritare, susțineau la vremea respectivă guvernanții.

Totuși, în ciuda acestor promisiuni și a faptului că în curând se împlinesc 12 ani de la adoptarea ordonanței, constatăm că niciunul dintre guvernele care s-au perindat/succedat de atunci pe la Palatul Victoria nu au fost cu adevărat interesate de promovarea ei în practică. Explicația este simplă, ea fiind foarte vizibilă în zona influenței politice, prin numirea la vârful lor doar a persoanelor cu carnet de partid și a clientelei politice, criteriul profesionalismului fiind anulat din start. Complexul Energetic Oltenia (CEO) este și a fost unul dintre cele mai rele și concludente exemple!

ION PREDOȘANU