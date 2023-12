Ca la noi, la nimeni – Vești îngrijorătoare despre bugetul pe 2024!

Motto: „Când te arzi cu ciorbă, sufli și-n iaurt.” – Zicală populară

Știm prea bine că avem o gaură neagră în bugetul pe 2023 și, cu toate acestea, Guvernul una spune – că va reduce cheltuielile statului – și alta face! Așa, de pildă, Executivul mărește salariile primarilor în anul electoral 2024, an cu patru rânduri de alegeri în care mizează pe sprijin electoral din partea acestora. Se înțelege, de la sine, că în primării vor crește retribuțiile întregului personal. Asta în vreme ce Sănătatea mai așteaptă și sindicatele SANITAS își continuă protestele, amenințând cu greva generală și blocarea activității din spitale. Există o acută lipsă de medicamente, dar și de personal datorat unui management prost, ce nu permite uneori nici măcar efectuarea gărzilor din spitale.

ȘEDINȚA GUVERNULUI, AMÂNATĂ DE DOUĂ ORI! Joi, Guvernul avea programată o ședință chiar la orele prânzului, amânată întrucât nu existau toate avizele necesare pentru creionarea bugetului pe anul 2024, mai apoi amânată încă odată pentru orele 15:00. Ce-a ieșit? Nu se știe.

SOCOTELI PROASTE! Din ce s-a aflat, cheltuielile prevăzute în proiectul de buget pe anul 2024 ar fi mai mari cu 48 de miliarde lei în anul 2024 față de anul 2023. Cel puțin așa anunță ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș. Chiar acela hulit de proprii colegi liberali, dar și de social-democrați, speriindu-ne că el lucrează și ziua și noaptea cu demisia pe masă!

Încasările nu vor acoperi gaura de la buget. În cel mai optimist caz sau scenariu, cum vreți să-i spuneți, veniturile cresc cu 47 de miliarde de lei față de anul acesta, iar veniturile la buget sunt reduse. Economiștii sunt sceptici că România se va încadra în ținta de deficit de 3%, impusă de Comisia Europeană.

Principalele măriri bugetofage ar fi:

• Majorarea pensiilor, în medie cu 40%;

• Creșterea salariilor din Educație, unde Coaliția PNL-PSD a promis un plus de 40%, la protestele din vara trecută, dar e greu de presupus că, deși anul viitor este un an cu patru rânduri de alegeri, coaliția PNL-PSD se va și ține de cuvânt.

AVIZE NEGATIVE. Cum spuneam, ședința decisivă a Guvernului, programată pentru joi, a fost amânată în două rânduri din lipsa unor avize. În primul rând, Consiliul Fiscal apreciază că bugetul proiectat pentru anul 2024 este unul nerealist. Nu-l luăm la puricat, adică la bani mărunți, dar coaliția PNL-PSD una a spus și alta fumează. Ne-au aburit că nu vor crește taxele și impozitele, deși nu suntem tocmai siguri. Totuși, de la 1 ianuarie 2024 vor fi mărite unele accize și se va mări TVA-ul la produsele care conțin zahăr.

Patronatele sunt nemulțumite și ele, afirmând că: Guvernul repetă greșeala de anul trecut și face un buget nerealist.

Consiliul Economic și Social (CES), la rândul lui a dat aviz negativ proiectul Legii Bugetului pe anul 2024, criticând și el proiectul bugetului 2024, considerându-l mult prea optimist.

REVOLTA POLIȚIȘTILOR. Ieri, exista o tensiune uriașă în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne. Zeci de polițiști protestau pentru că au retribuțiile mici, sporurile nu sunt respectate și se confruntă cu o mare lipsă de personal. Ei au venit cu Moș Crăciun și tobe la ușile MAI. Amenință că dacă nu li se vor onora doleanțele intră în grevă generală, inclusiv la punctele de frontieră.

ION PREDOȘANU

P.S. La valul de critici din toate direcțiile, senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii, ripostează că bugetul pe 2024 este sustenabil. Creșterea economică va fi de 3.4% și că Guvernul se va încadra în ținta de deficit bugetar (Ion Predoșanu)