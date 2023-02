Ca la noi, la nimeni – Tensiuni cu Ucraina. Motivul? Brațul Bîstroe!

Motto: „Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă… în pace!.”

Parafrază după un anonim

Scandalul iscat în jurul dragării și adâncirii brațului Bîstroe are o vechime de aproape 200 de ani, mai exact de pe la sfârșitul secolului 19. El s-a mai reactivat și în vremea anilor 50 ai secolului trecut, în timpul Tătucului Stalin, dar diplomația românească a acelor ani a izbutit să-l anihileze. El a reînceput prin octombrie anul trecut și s-a acutizat anul acesta, în luna februarie.

TRĂDEAZĂ IOHANNIS? Fără a fi bine informat sau din slugărnicie față de mai marii lumii și ai Europei, Preș. Klaus Werner Iohannis s-a băgat și el în treabă, afirmând bățos că s-au trezit unii politicieni „inflamați”, vezi Doamne, să „critice” și să „atace” Ucraina, săraca de ea, care se află într-un război neprovocat de ea, ci de invazia armatei federației Ruse.

El, adică Preș. Klaus Werner Iohannis, se află pe final de mandat și se bagă ca musca-n lapte, doar-doar i se va oferi și lui o sinecură nemeritată pe la NATO ori pe la Bruxelles! Zeus de la Cotroceni, atoateștiutor, ne spune că Ucraina are „acordul” nostru să desfășoare niște lucrări normale de dragare. Numai că, în realitate, Ucraina face nu doar lucrări de dragare, ci și de adâncire a Brațului Bîstroe.

PRIM-MINISTRUL NICOLAE CIUCĂ ȘI MINISTRUL DE EXTERNE, BOGDAN AURESCU, ÎL CONTRAZIC PE IOHANNIS! Niște români patrioți, cum este Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, îl contrazic, pe bună dreptate, și susțin că Ucraina a dragat pe brațul Bîstroe la o adâncime de peste 3,9 metri, așa că încalcă normele internaționale de navigație. Norme ce recunosc ca singurul canal navigabil cu nave maritime tocmai Canalul Sulina, care aparține în întregime României.

Oricum, Ucraina nu are dreptul să adâncească brațul Bîrstroe fără acordul României. Perverși, ucrainenii ne lucrează pe la spate și au cerut aprobarea Comisiei Europene să adâncească brațul Bîstroe până la 7 metri. Deși cu Comisia Europeană, de la care Ucraina cere și bani europeni, adică și bani ai României, nu are niciun drept să decidă în această speță. Singura autoritate îndrituită cu responsabilități în acest domeniu fiind Comisia Dunării, care-a și consfințit printr-o decizie ce datează încă din anul 2004, cum spuneam, că singurul canal navigabil pentru flotă maritimă este Canalul Sulina.

Ciudat, într-un document – considerat ilegal, după normele internaționale – al Comisiei Europene apare o adâncime de 7,2 metri a brațului Bîstroe, față de cea de 3,9 metri acceptată de Comisia Dunării, singurul canal navigabil al Dunării fiind, cum spuneam, Canalul Sulina.

La intervenția ministrului român al Mediului, Tanczos Barna, care propunea o întâlnire pentru discuții, omologul său ucrainean tot amână întâlnirea propusă, motivând că în următoarele două-trei săptămâni este ocupat!

STĂ ROMÂNIA CU BRAȚELE-N SÂN? În vremea aceasta, autoritățile navigației ale Ucrainei sapă și tot sapă de zor. Iar noi tot stăm cu brațele încrucișate și așteptăm ca astăzi, miercuri, să sosească experți europeni ca să înceapă măsurătorile. Chiar dacă nu acești experți europeni au un cuvânt de spus, ci experții Comisiei Dunării, care să aplice o decizie luată în anul 2004, la o reuniune a Comisiei Dunării, la Belgrad.

INFORMAȚII INCOMPLETE, DIN PARTEA UCRAINEI. Colaborarea cu partea ucraineană nu a fost una corectă, de la început. În studiul oficial, elaborat de oamenii de știință ucraineni, se apreciază că efectele asupra mediului nu se vor resimți imediat în imediată apropiere a zonei construite. Studiul lor nu ia în calcul efectul global și nici consecințele pe termen lung. „Din punct de vedere al impactului transfrontalier studiul recunoaște faptul că o creștere a debitului în brațul Bîstroe ar putea să contribuie la antrenarea apei în Delta Chiliei, afectând debitul celorlalte brațe ale Dunării, generând efecte ecologice și economice în lanț”, se menționează în rapoartele de cercetare ale specialiștilor români.

ION PREDOȘANU

P.S. MAI AVEM ȘANSE. Căile de rezolvare a tensiunilor dintre România și Ucraina pe tema lucrărilor ilegale pe brațul Bîstroe nu s-au epuizat Mai avem șanse, dacă se intervine la Comisia Dunării sau dacă se face un dig de stabilopozi înainte de Canalul Chilia și apa va fi deviată pe Canalul Sulina, singurul acceptat ca navigabil.(Ion Predoșanu)