Motto: „Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua contează cu adevărat.” – Winston Churchill

Este mult prea cunoscut faptul că una dintre principalele prerogative ale unui bun președinte o reprezintă politica externă a statului pe care îl conduce. Totodată, fără a-i face un proces de intenție, Preș. Klaus Werner Iohannis s-a ferit de a merge în fața Parlamentului României, de care s-a ferit precum Necuratul de tămâie – la fel ca și predecesorul său Traian Băsescu(născut Braunovici) – fie și măcar 15 minute, la ședința solemnă a Parlamentului României, cum ar fi fost cazul ieri, dedicat Zilei Naționale a României – 1 Decembrie spre a fi prezent la sărbătoarea dedicată Marii Uniri de la 1918!

IOHANNIS ARE ALERGIE LA PARLAMENTUL ROMÂNIEI?! Dacă de această dată se poate invoca un motiv obiectiv, întrucât luni a sosit în România Secretarul general al NATO, Jens Stoltemberg, o mare personalitate a lumii contemporane, care imediat a fost primit la Palatul Victoria de către Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, și de acolo a mers direct la Palatul Cotroceni pentru o întâlnite față-n față cu președintele Iohannis, iar după aceea s-a văzut cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, am putea aprecia că are o scuză. Deși, repet, măcar pentru o prezență și de numai 15 minute și-ar fi putut găsi timp.

Rămân la părerea că ultimii doi președinți ai României – Traian Băsescu și, desigur, Klaus Werner Iohannis – au manifestat un dispreț fățiș față de Parlamentul României, cum spuneam, și nu s-au făcut remarcați prin nimic în folosul patriei noastre. Care, se pare, după cum s-au comportat, nu-i și a lor. Deși s-au născut amândoi pe aceste meleaguri! Mă rog, ex-președintele Traian Băsescu a recunoscut personal că el a creat Mafia. Iar Preș. Klaus Werner Iohannis, atunci când a fost care-a fost cea mai mare realizare în primul mandat, s-a lăudat că a dat jos Guvernul Partidului Social Democrat! Ceea ce spune totul.

Și acum, pe ultima sută de metri, Preș. Klaus Werner Iohannis, după ce-a instalat GuWernerul Meu, creind alianța PNL-PSD-UDMR, încearcă să mai dreagă busuiocul. Evident, în domeniul politicii externe. Prin întâlnirea cu Secretaryl general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat, probabil, despre situația creată în Ucraina, cea invadată de trupele Federației Ruse fără niciun motiv, și au căutat căi pentru întărirea flancului Estic al NATO și apărarea României de un posibil conflict, dacă războiul de la granițele cu Ucraina va avea un deznodământ nefericit și, desigur, nedorit.

E bine, totuși, că Preș. Klaus Werner Iohannis și-a găsit timp fie și pentru un scurt discurs în fața reuniunii miniștrilor de externe din 30 de state membre ale Alianței Nord Atlantice, printre care, la loc de cinste, s-a numărat și Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken.

IOHANNIS SOLICITĂ SPRIJIN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ȘI GEORGIA. În scurtul său discurs în fața reuniunii de securitate al Grupului de la Munchken, a vorbit de criza războiului din Ucraina, criza energetică și de criza alimentară. Președintele Iohannis a vorbit, pe lângă situația din Ucraina și de posibilele pericole în care se află Republica Moldova și Georgia, țări ce trebuie sprijinite și economic și militar.

ZERO REALIZĂRI SOCIALE ȘI ECONOMICE. Din păcate, reamintim, realizările din primul mandat și la jumătatea celui de-al doilea ale Preș. Klaus Werner Iohannis sunt puține spre deloc.

În ultimii ani a avut și încă are GuWernerul Meu, Parlamentul Meu, grație alianței de guvernare PNL-PSD-UDMR, care are 70% din voturile în Parlamentul României. Ei bine, dar mai degrabă rău, la realizări socio-economice Regimul Iohannis este ZERO!

ION PREDOȘANU