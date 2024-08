Ca la noi, la nimeni – Strategii prezidențiale, necunoscute și amânate!

Motto: „Cel mai bun mijloc de a-ți ține cuvântul este să nu îl dai niciodată.”

Napoleon Bonaparte

Suntem în fața unei săptămâni, oarecum, decisive pentru cei mai mulți dintre oamenii politici sau independenți care vor să se înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale din toamna/iarna acestui an. Desigur, mulți dintre posibilii candidați la alegerile prezidențiale – în 24 noiembrie turul I, iar pe 8 decembrie 2024, turul al II-lea – și-au exprimat, unii dintre aceștia, dorința de a candida. Primul dintre ei, dacă nu mă înșel, a fost președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, care și-a și lansat Planul Simion.

PLANUL SIMION, O PREMIERĂ! Este vorba despre un plan elaborat cap-coadă de experți ai partidului AUR. Plan cu care merge prin țară, se întâlnește cu cetățenii – membrii ai AUR, simpatizanți sau nu – și, după câte se vede, prin cozile de la înscrieri, are succes. Deși unora li se pare o imposibilitate să construiești două cămăruțe cu numai 35.000 de euro, eu cred că este perfect posibil! Chiar dacă una dintre prevederile Planului Simion, aceea de a construi pentru oameni câte un apartament, modest ce-i drept, de numai 50 de metri patrați, cu o sumă modică, de numai 35.000 de euro.

CÂTE CEVA DIN PROGRAMUL ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT. Este vorba despre un program scris pe 76 de pagini, de către actualul președinte al României, Klaus Iohannis, al cărui mandat se apropie de final.

Nu ne propunem să facem un scurt rezumat al ideilor, cele mai multe dintre ele nerealizate, din programul ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT. Lansat la început ca sintagmă electorală, programul cu pricina s-a coagulat, cu timpul, dar… mai nimic nu s-a realizat! Ba chiar a fost dat uitării și în primul mandat, dar mai ales în al doilea mandat ale președintelui Klaus Iohannis.

Cum spuneam, programul ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT, ca și sintagma din campania electorală pentru prezidențialele din anul 2014, a lăsat impresia unui lucru serios, nemțesc. Din păcate, n-a fost să fie așa. Cum nici programul ROMÂNIA EDUCATĂ, o însăilare de fraze, n-a adus nimic bun. Vom relua, două-trei fraze din finalul subcapitolului VIZIUNE, un fel de vizuina viziunii, cum ar fi spus regretatul mare scriitor și academician Marin Sorescu.

În acest subcapitol, președintele Klaus Iohannis ne spunea între altele:

„România trebuie să devină o țară sigură, cu o economie durabilă și competitivă și servicii publice adaptate nevoilor cetățeanului.”(…) „ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT este România celor care sunt activi șise manifestă civic și politic, dar este și țara majorității tăcute, a celor care tac și fac.” (…) „ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT reprezintă viziunea mea despre cum trebuie să evolueze România în următorii zece ani.”

Vorbe frumoase, care, din păcate, au rămas doar vorbe.

ÎMPUNSĂTURI CIUCĂ-CIOLACU ȘI ÎNSCRIERI. Cam de vreo lună de zile, liderii celor două partide din Coaliția de guvernare se înțeapă, aproape săptămânal. La început, prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, nu i-a căzut bine că fratele lui din, deja fosta, alianță „Nicu și Marcel” s-a depărtat și nu mai participă la ședințele Coaliției PSD-PNL. Pe motiv că Nicolae Ciucă vrea să facă o alianță de guvernare de dreata, cu USR, Forța Dreptei, cu PMP, cu Partidul CURAJ al celebrei Cosette Chichirău de la Iași, și, eventual cu SOS-ul lui Șoșoacă. Iar lui Marcel Ciolacu nu i-a căzut bine, afirmând despre cartea-roman autobiografic „Un ostaș în slujba țării”, încă nescrisă de generalul în rezervă Nicolae Ciucă, și neapărută pe piață, ca fiind o „Capra cu trei iezi” liberală. O carte pentru care s-au instalat 400 de panouri urieșești în toată țara, pe banii publici – nu mai puțin de 2 milioane de euro! – primiți de pretinsul Partid Național Liberal de la bugetul și așa sărăcit al României.

NU-I PACE ÎN PSD! Sâmbăta viitoare, pe 24 august, va avea loc Congresul Partidului Social Democrat, la care va fi ales președintele partidului și confirmat numele candidatului social-democrat pentru alegerile prezidențiale. Până joi, Marcel Ciolacu ar trebui să-și anunțe candidatura la funcția de președinte al PSD. Și cam tot până atunci, sau poate mai devreme, să se decidă dacă va candida la alegerile prezidențiale din acest an.

Bașca faptul că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, va trebui să se deplaseze și la Bruxelles pentru a discuta cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre posibilul candidat la funcția de comisar european pentru economie. Propus ar fi europarlamentarul Victor Negrescu, declarat europarlamentarul anului și ales ca unul dintre vicepreședinții Parlamentului European.

Iar pe surse, se spune că, la viitorul Congres al Partidului Social Democrat, actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, și-ar pierde postul în favoarea lui Marian Neacșu. Rămâne de văzut!

ION PREDOȘANU