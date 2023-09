Ca la noi, la nimeni – ȘTIRE BOMBĂ! GUVERNUL ÎȘI ASUMĂ AZI RĂSPUNDEREA

Motto: „Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a justifica cine sunt ei. Eu unul nu cred în circumstanțe. Oamenii care răzbat în această lume sunt cei care se ridică și caută circumstanțele pe care și le doresc, iar dacă nu le găsesc, le creează.” – George Bernard Shaw

Probabil că întâmplător(sau nu!?), în aceste zile se află la București reprezentanții Fondului Monetar Internațional(FMI), care-ar vrea să ne dea tot felul de recomandări care să le convină lor. Desigur, poate fi și o pură întâmplare aflarea lor în treburile de la București, iar vizita să se fi stabilit cu mult timp în urmă.

FMI NU ARE TIMP SĂ TULBURE APELE! Totuși, graba cu care și-au programat unele întâlniri, de cum au sosit, ba cu ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, ba cu Guvernatorul Băncii Naționale a României(BNR), Mugur Isărescu, ambele încă în cursul zilei de luni, și abia pe săptămâna viitoare cu Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, ne poate duce cu gândul la unele bănuieli. Ca să nu mai amintesc faptul că și-au dat cu părerea asupra a ceea ce trebuie să facă Guvernul României. Oricum, luni, la orele 15:00, Guvernul României s-a reunit în ședință și a stabilit ultimele ajustări la proiectul Legii măsurilor fiscale pregătit de ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, și de Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, măsuri asupra cărora cei doi conveniseră, ieri, încă de dimineață, că trebuie, cum spuneam, să facă unele ajustări. Cert este că ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a trebuit să lucreze înaintea ședinței de Guvern. Iar, apoi, la orele 18:00, să se întâlnească cu reprezentanții FMI.

Mă rog, acum nu mai are rost să amintim cele stabilite de Marcel Boloș și de Marcel Ciolacu, mai ales că ajustările au ținut seama și de avizul negativ primit de proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare din partea Consiliului Economic și Social. Un aviz consultativ, dar de care este bine că s-a ținut seamă!

FMI va sta în România timp de zece zile, până miercurea viitoare. Între timp, deși s-a anunțat că tichetele de masă vor putea fi plătite fie pe hârtie, ca și până acum, fie pe card, excluzând posibilitatea ca valoarea lor nefiind plătită cash, banii să nu fie folosiți la păcănele, pe alcool sau pe tutun ori alte droguri.

VESTE ȘOC. GUVERNUL ÎȘI ASUMĂ AZI RĂSPUNDEREA! Și totuși, cu mult timp înaintea orelor prânzului de luni, am primit o veste ce schimbă radical cele ce știam despre asumarea răspunderii Guvernului pe acel proiect al Legii măsurilor fiscal-bugetare, programată să se desfășoare miercuri în plenul Parlamentului României.

MOTIVUL? NICOLAE CIUCĂ PLEACĂ MIERCURI DIN ȚARĂ! Guvernul își va asuma răspunderea, marți, în Parlament. Pentru pachetul de măsuri fiscale. Astfel, Guvernul devansează ziua de asumare a răspunderii pentru proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare. Surse din Coaliție spun că președintele Senatului, liderul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, pleacă miercuri din țară și Guvernul ar fi dat un semnal prost de imagine dacă acesta nu ar fi participat la ședința de plen reunit al Parlamentului.

ION PREDOȘANU