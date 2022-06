Ca la noi, la nimeni – Specula înflorește, cartea nu se mai citește!

Motto: „Trădările sunt comise cel mai adesea nu prin intenție deliberată, ci prin slăbiciunea caracterului.” – F. La Rochefoucauld

De mai multe zile se tot vorbește în public și, în special, prin mass-media despre faptul că haosul prețurilor la toate produsele ar putea fi contracarat de o Ordonanță de Urgență a Guvernului Ciucă, numită deja Ordonanța Antispeculă. Și că aceasta va apare în cursul săptămânii viitoare.

Eu, unul nu sunt așa convins că o asemenea Ordonanță Antispeculă este ușor de dat și nici că ea ar putea să ne scape de necazurile prilejuite de aberantele prețuri ce nu-și mai opresc urcarea dezastruoasă pentru buzunarele cetățenilor. Ar trebui să se pornească de la definiția speculei, să fie consultați experți importanți într-ale comerțului, și să fie limpede cum s-ar putea pune în practică o asemenea ordonanță.

A mai încercat, cu ceva ani în urmă, fostul președinte al Partidului Social Dempcrat, Liviu Dragnea, să introducă un fel de Mercurial al produselor de bază, dar după cum se știe fără un succes benefic palpabil.

Iată de ce am serioase dubii că așa ceva – mă refer la așazisa Ordonanță de Urgență Anti-speculă – va fi viabilă și nu va strica situația actuală chiar mai rău decât ne-am aștepta. Normal, niscaiva măsuri guvernamentale se pot lua, așa cum au procedat țări precum Polonia, Ungaria, Germania, Franța ori Statele Unite ale Americii(ce are o inflație mai mare decât oricând în existența sa).

Mă uit pe internet și dau peste o constatare din Jurnalul național. „Pas cu pas” și „Primul pas” au zis „pas” la încasări pentru Klaus Iohannis în anul fiscal 2021. Măi să vezi. Știam noi că se vinde prost cartea, de orice fel ar fi ea. Nici chiar cartea de literatură sau traducerile chiar nu mai au o vânzare așa de bună. Probabil, se citește mai puțin spre deloc!

Textul subliniat cu aldine, ori prin bolduire, de mai sus este un fel de titlu mai lung al următoarei știri: „Începând cu data de 14 iunie 2016, președintele României, Klaus Iohannis, a menționat , în cuprinsul declarațiilor de avere, realizarea unor venituri din proprietatea intelectuală, încasate de la Editura Curtea Veche Publisching SRL, în valoare toptală de 179.583 de lei. Este vorba despre cele trei lucrări pe care șeful statului(formulă pe care n-o agreez, nefiind prezentă nici în Constituția României, n.m. I.P.) le-a scris și publicat – „Pas cu pas”, „Primul pas” și „Eu.Ro – Un dialog deschis despre Europa”.

Noroc, nu ghinion, este faptul că Președintele Klaus Werner Iohannis a încasat 640.000 de lei din chirii, de la preluarea mandatelor la Cotroceni.

ION PREDOȘANU

P.S. IOHANNIS, LA KIEV. „Cei trei mușchetari. Președintele Macron, cancelarul Scholz și prim-ministrul Draghi vor vizita Kievul joia aceasta(adică mâine, n.m. I.P.). Iar ca D,Artagnan, președintele României, Iohannis”, scrie pe Twitter, Oleksiy Goncharenco, membru al Parlamentului Ucrainei”. Am preluat știrea de la parlamentarul ucrainean, întrucât Administrația Prezidențială a României tace mâlc! (Ion Predoșanu)