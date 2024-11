Motto: „Dacă ordinele nu sunt clare și distincte și dacă nu sunt înțelese pe deplin, vina este a generalului.” – Sun Tzu – Arta războiului

Duminică, într-o primăvăratecă zi de toamnă, lumea cu drept de vot s-a grăbit să meargă spre secțiile de votare, încât după orele 10:00-11:00 s-au făcut adevărate cozi. Și nu numai în București, ci și în mai toate orașele țării. În capitala României, de pildă, pe la orele 14,30, la Secția de votare organizată în sediul Colegiului Național Tudor Vladimirescu, încă erau la coadă sute de persoane.

CREȘTEREA ȘI DESCREȘTEREA NUMĂRULUI DE VOTANȚI! Dacă până la ora 12:00 votaseră deja 4 milioane de români, ei bine, ritmul de creștere a numărului de votanți a tot continuat să crească pe tot parcursul zilei de duminică, o dublă sărbătoare, întrucât era și ziua Duminicii a 30-a după Rusalii, iar astăzi, adică luni, 25 noiembrie, este sărbătorită Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, precum și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Cum spuneam, către prânz peste patru milioane de români se prezentaseră la vot pentru alegerile prezidențiale din turul I – 2024. Se pare că a fost o prezență bunicică, în procente ajungându-se la 21,99% de oameni prezenți la vot, iar bătălia cea mare se purta pentru locul doi, care asigura intrarea în turul II. România cea divizată din perioadele de tristă amintire – cu zece ani răi sub președintele Traian Băsescu, și alți zece ani șterși din viața noastră și a României sub Mutul de la Cotroceni, cum i se mai spune încă viitorului ex-președinte Klaus Werner Iohannis – încep să devină triste amintiri. Și Sasul a votat, cu aroganța-i cunoscută, îndemnându-i cam în silă pe alegători să iasă la vot. Nefiind român și fără a simți vreodată românește e bine că, de bine de rău, pe 21 decembrie i se termină și al doilea mandat în care n-a făcut nimic. Doar excursii lungi și costisitoare, cu avioane private de lux plătite din bani publici, precum excursia cu soția sa Carmen, vreo cinci zile de-a surda prin Africa, de parcă s-ar fi dus la vreun safari, ori călătoria de 7-8 zile prin America de Sud. Ambele fără rost și fără vreun beneficiu pentru țărișoara al cărui președinte a ajuns din greșeală. Măcar e bine că după 21 decembrie scăpăm de el și poate merge în Germania la părinți, ori la vilele sale din Palm Beach (Statele Unite ale Americii).

Ca și cum ar fi fost un vot de totul sau nimic, pentru prima dată voturile din mediul urban au depășit 60%, iar cele din mediul rural puțin peste 40%, cam până pe la ora 15:00!

MULȚI CHEMAȚI, PUȚINI ALEȘI! Am avut, ca niciodată, 14 candidați la alegerile prezidențiale din acest an de (diz)grație – 2024. Din ce s-a putut afla, pe locul unu, și deci calificat pentru turul II al alegerilor prezidențiale, este candidatul Partidului Social Democrat, prim-ministrul Marcel Ciolacu. Mai tot timpul, a fost o bătălie extrem de strânsă pentru ocuarea locului al doilea, care dă dreptul de a intra în marea finală, adică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale. Scorurile au fost, cum spuneam, extrem de strânse, între ocupanții locurilor 2-3 și 4. Într-un sondaj al realizatorilor importanți ai postului de televiziune Antena 3 CNN, s-au înregistrat peste 550.000 de voturi în Diaspora, semn că cine va conduce România îi interesează într-un grad important și pe românii care lucrează în străinătate. Dintre români, peste 50% sunt interesați de Sănătate, și abia pe locul al doilea apare ca temă și subiect de mare interes „Schimbarea clasei politice”.

A treia temă importantă ar fi creșterea de venituri: salarii și pensii. Și cum la acest capitol, cel mai generos dintre candidați s-a dovedit a fi Cristian Terheș, nu-i exclus ca spre el să se fi îndreptat o mare parte din voturi și deci să fie al doilea intrat în turul al doilea, care va avea loc pe 8 decembrie!

NOAPTEA CUȚITELOR LUNGI! Din cei 18.008.480 de români alegători cu drept de vot, peste 5,5 milioane au votat până spre ora 15:00. Și prezența la vot a fost una foarte mare, de peste 25% la ora 13:36, ceea ce este un record față de alegerile prezidențiale din anul 2019, când oricum prezența la vot a fost una slabă. Aceeași televiziune, adică Antena 3 CNN, a avut inspirația să treacă pe la sediile partidelor cu candidați la alegerile prezidențiale. Doar la sediul central al Partidului Social Democrat era liniște și mulțumire pentru rezultatele ce se știau din numărătoarea paralelă. La sediul PNL se declara că vor acționa în continuare pentru a scoate electoratul liberal la vot. Cea mai mare tristețe, ba chiar disperare aș zice, s-a văzut de la o poștă în sediul USR (Uniunea Sabotați România!). Unde „Kamala de Câmpulung”, cum a fost botezată președinta formațiunii – Elena Laszkony numai că nu plângea.

Dar voturile au continuat până târziu în noapte, abia apoi s-or mai fi contabilizat și voturile din Diaspora. Cert este că pentru multe partide a fost o noapte grea, o noapte a cuțitelor lungi. Nici candidatul independent Mircea Geoană nu prea era în apele lui, dând vina pe alții neprofesioniști și nicidecum pe strategia sa de campanie lamentabilă!

ION PREDOȘANU