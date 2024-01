Ca la noi, la nimeni – Scenariul cu Klaus Iohannis președinte al Europei, un fake news?!

Motto: „Klaus Iohannis este un om apreciat la Bruxelles și are relații foarte bune cu cancelariile europene.”

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședinte al PNL, într-o declarație la RFI

Ne aflăm în a doua zi după apariția zvonului că Preș. Klaus Werner Iohannis ar avea șanse să devină președintele Consiliului European. Culmea este că acela care ne vorbea printre dinți, cândva, despre PeSeDe și despre România eșuată, cum-necum, este, se pare, pe buzele tuturor românilor și a o bună parte dintre cetățenii Uniunii Europene, ca omul cu șanse reale de a deveni Președintele Consiliului European.

CARE SUNT ȘANSELE LUI KLAUS IOHANNIS DE A FI PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN? La această întrebare complicată răspunde analistul politic Bogdan Chirieac. El a spus că vorbim despre un fake news, despre o „informație” falsă apărută pe neașteptate, aruncată în presă pentru a fi rostogolită și comentată.

BOGDAN CHIRIEAC DIXIT: „A apărut această „știre” în spațiul mediatic din România acum că – nitam-nisam – președintele Klaus Iohannis se duce pe funcția de președinte al Europei, după ce Charles Michel demisionează pentru a candida la europarlamentare. Este genul de fake news care se întinde, se comentează; nu știm de unde a pornit, dar nu știm cum se va termina.

În cercurile de la Bruxelles, cel care ar trebui să preia această funcție, adică președintele Consiliului European, practic funcția de președinte al Europei, este fostul premier italian – Mario Draghi. Este și fost șef al Băncii Centrale Europene, un om cu o reputație excepțională, un foarte bun finanțist. Un om care ar putea face față cu brio acestei funcții.

ELIMINAREA LUI VIKTOR ORBAN, CEL CU PĂCATE GRELE. Mișcările se fac pentru ca premierul Ungariei – Viktor Orban – Ungaria preia președinția Uniunii Europene începând cu 1 iulie 2024, să nu devină și președinte-interimar al Europei, ținând seama că Ungaria are foarte multe probleme cu Uniunea Europeană în privința respectării valorilor europene, inclusiv a avut, o vreme, fondurile europene blocate, este agentul lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană și NATO, deci Viktor Orban are păcate grele în acest moment.

A crede că Iohannis va demisiona pentru a fi patru sau șase luni pe funcția de președinte al Europei…, nu cred că este posibil. Pentru viitoarea funcție de președinte al Europei, pentru cinci ani… este o altă discuție. Se fac negocieri în viitorul Parlament European unde extrema dreaptă nu va avea majoritate, dar va avea mai multe voturi decât are în prezent. Acolo trebuie să te miști, să vorbești, să negociezi. Ori… domnul Klaus Iohannis s-a remarcat printr-o tăcere de aur în cei aproape zece ani de mandat ca președinte al României. Dânsul n-a reușit să-l convingă nici pe Karl Nehammer că România merită să intre în Schengen.

Pe scurt: Cred că este doar un fake news să trezească un pic scena politică românească la început de an, așa între minivacanțele din luna ianuarie. Poate după data de 24 când se epuizează și ultima minivacanță a lunii ianuarie… viața politică va aborda și subiecte serioase, mai ales că din februarie începe sesiunea parlșamentară”, a zis Bogdan Chirieac pentru DC News.

ION PREDOȘANU