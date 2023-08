Ca la noi, la nimeni – Săptămâna de foc a Coaliției!

Motto: „Pesimistul vede dificultăți în rice oportunitate. Optimistul găsește oportunități în orice dificultate.” – Winston Churchill

Aș fi putut zice că astăzi începe o săptămână de foc a Guvernului Ciolacu, dar cred c mult mai corect este să înțelegem că, de fapt, Coaliția de guvernare are o săptămână de foc. Pur și simplu, Coaliția este aceea care va decide care sunt măsurile ce se vor lua pentru a se putea reuși stoparea creșterii deficitului bugetar. Au apărut, pe surse, mai multe măsuri dintre cele pregătite de guvern pentru miscșorarea deficitului bugetar și al datoriei publice. Ca procent din Produsului Intern Brut(PIB), datoria guvernamentală a crescut la 50,1%, de la 48,7% în aprilie 2023.

STINGEREA FOCULUI CE PÂRJOLEȘTE BUGETUL ȚĂRII. Este limpede că o parte dintre preconizatele măsuri ce se vor lua pentru acoperirea găurii din buget – negată de atoateștiutorul Preș. Klaus Werner Iohannis! – sunt de sorginte social-democrată. Totuși nu se poate da vina numai pe Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, din moment ce ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, este din pretinsul Partid Național Liberal!

REDUCERI DE POSTURI, REDUCERI DE CHELTUIELI! Și apoi, să mă ierte bunul Dumnezeu, dar a reduce numărul de posturi din sectorul de stat cu vreo 200.000 de angajați, chiar dacă posturile sunt neocupate ele îs bugetate. În plus, acest număr imens de posturi permite alți nenumărați șefi de birouri – despre care aud că vor fi desființați -, dar și de directori din cele 18 ministere. Cu două ministere mai puțin decât avea Guvernul Ciucă, am putea zice că Guvernul Ciolacu este mult mai suplu. Chiar dacă avem un număr exagerat de mare de secretari de stat – vreo 200! -, cu mult mai mulți decât țări mari ale Uniunii Europene, precum Franța, Germania sau Spania. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a mai anunțat că, totuși, acest număr imens de secretari de stat va fi redus cu 20-30%, adică cu peste 40 de secretari de stat.

CRITICI ALE REVOLUȚIEI FISCALE. Sunt destule și nu are rost să le enumerăm. Una, totuși, ne pune pe gânduri. IMM-urile cu cifră de afaceri peste 300.000 de lei nu vor mai fi impozitate cu 1%, ci cu 3%. Iar impozitul pe profit va crește și el la 16%. Dacă va rămâne așa, cum se vorbește, pe ici pe colo, păi atunci firmele mici – de regulă cele românești -, întreprinderile mici și mijlocii vor avea mari probleme. Fiind obligate să reducă cel puțin câte un angajat din cei pe care-i au acum.

Ceea ce nu-i bine! Vor dispărea locuri de muncă, iar firmele românești sunt prea impozitate, în loc să fie susținute de către Măria Sa statul România!

ION PREDOȘANU

ION PREDOȘANU