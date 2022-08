Ca la noi, la nimeni – „Rotativa” prim-ministrului agită spiritele în Coaliție!?

Motto: „Până vom educa fiecare copil într-un mod fantastic, până când fiecare colț al orașului va fi curat, încă mai există lucruri de făcut”. – Bill Gates, Cofondatorul Microsoft

Nu-i prima oară când se-ntâmplă ca măcar unul dintre frații Muraru, pretinși politicieni liberali get-beget, dacă o mai exista așa ceva după ce și regretatul vechi liberal adevărat și epigramist de mare valoare Mircea Ionescu-Quintus a fost chemat la Domnul, bagă bățul prin gard, încercânc să creeze scandal ori să se vorbească despre ei, chiar dacă nu merită.

PURTĂTORUL DE CUIVÂNT AL PNL, IONUȚ STROE, INFIRMĂ ZVONURILE LUI MURARU! Întrebat pe tema „rotativei” ce agită, mai nou, spiritele în Coaliție, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Ionuț Stroe a declarat:

„Ideea rotativei guvernamentale este cuprinsă într-un angajament făcut de Partidul Național Liberal la formarea coaliției de guvernare. PNL își respectă angajamentele, iar protocolul pe care se bazează actuala coaliție nu face excepție. Nu există astăzi în partid nicio altă ipoteză decât implementarea rotativei anul viitor, conform protocolului,” scrie Ionuț Stroe pe pagina de Facebook a domniei sale.

Potrivit acestuia, orice subiect de o asemenea importanță se discută în coaliție, înainte de orice fel de declarații publice.

„Este o perioadă dificilă pentru țară, în care guvernarea trebuie să fie tratată cu responsabilitate și serioziotate, mai adaugă purtătoruld e cuvânt al Partidului Național Liberal.

Reacția lui Ionuț Stroe vine după ce liderul organizației PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a afirmat că a schimba un prim-ministru cu un an înainte de alegeri, când ai război la granițe, nu ar fi un semnal bun.

NICI SOCIAL-DEMOCRAȚII NU CONFIRMĂ. „Partidul Social Democrat a intrat la guvernare pentru a susține cetățenii și economia în aceste momente dificile, nu pentru jocuri și declarații politicianiste”, a transmis purtătorul de cuvânt al social-democraților, Senatorul Ștefan Radu Oprea.

Domnul Alexandru Muraru creează fumigene la București, a mai spus Senatorul Radu Oprea.

SERVICIILE PIERD BANI LA PRIMA RECTIFICARE BUGETARĂ. Este vorba de prima rectificare bugetară din 2022, care va avea loc curând, în luna august.

Bugetul Serviciului Român de Informații va fi redus cu 438.000 de lei, cel al Serviciului de Protecție și Pază cu 500.000 de lei, iar al Serviciului de Telecomunicații Speciale va scădea cu 150,9 milioane de lei. Singurul buget neatins este cel al Serviciului de Informații Externe. Acestea sunt propunerile Ministerului de Finanțe în proiectul de rectificare bugetară, primul pe acest an.

Astfel, Finanțele nu au ținut seama de solicitările instituțiilor în cauză. De exemplu, Serviciul Român de Informații a solicitat suplimentarea bugetului său cu 4,2 milioane de lei, Serviciul de Informații Externe a cerut un plus de 59,7 milioane de lei, însă a rămas cu suma prevăzută anterior în Bugetul pe 2022. Serviciul de Protecție și Pază a cerut 7 ,5 milioane de lei.

În schimb, Serviciul de Informații Externe a solicitat o „tăiere” de doar 138,5 milioane de lei, însă propunerea Ministerului Finanțelor Publice este nici mai mare, nici mai mică, ci să rămână aceeași sumă existentă în Bugetul pe 2022.

ION PREDOȘANU