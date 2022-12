Ca la noi, la nimeni – România în sărbătoare, de Zilele Naționale!

Motto: „//Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?/ Țara mea de dor?/ Brațele nervoase, arma de tărie? La trecutu-ți mare, mare viitor//.”

Mihai Eminescu, Din poemul Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie

Anul acesta am avut în calendar, chiar dacă nu-i pentru prima dată, două mari sărbători naționale – una după cealaltă -, mai întâi Ziua Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat la Domnul, sărbătoare înscrisă în Calendarul creștin ortodox cu Cruce Roșie, și imediat Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie, legiferată astfel de Parlamentul României începând cu anul 1990.

ZIUA NAȚIONALĂ RELIGIOASĂ A NEAMULUI. Desigur, cu mai mulți ani în urmă, am fost și eu la Peștera Sfântului Apostol Andrei, în Dobrogea, pe unde-a trăit cel care a creștinat locuitorii din Sciția Minor, adică pe strămoșii noștri. A trebuit, totuși, să-l ascult pe ÎPS Teodosie, Mitropolitul Dubrogei și Arhiepiscopul Constanței, în cadrul predicii sale din 30 noiembrie, adică de Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul României – zi pe care-a numit-o Ziua Națională Religioasă a Neamului românesc.

Acum, fie-mi permis să-l citez pe marele actor Dorel Vișan, eseist și prozator clujean, care-a transmis un mesaj, de Ziua Națională a României, în care-a spus, între altele, următoarele: „Trebuie întărită familia, trebuie întărită Biserica, trebuie întărite organizațiile de tineri și trebuie întărit românismul.”

La București, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie, a fost o vreme câinoasă – ploioasă și friguroasă – precum vremurile pe care le trăim, cu crizede tot felul. Din pricina ploii și a vizibilității scăzute, avioanele și elicopterele Armatei României au rămas la sol și n-au participat la parada militară. Una cu 1.500 de militari români, dar și cu militari ai forțelor NATO prezente în aceste vremuri grele, cu război la granițe, în frunte cu Divizia 101 aeropurtate a Statelor Unite ale Americii.

Vremea potrivnică nu i-a împiedicat pe mii de bucureșteni să iasă și să vadă parada militară, însoțiți fiind și de numeroși copii, chiar dacă celor fără mănuși le-au înghețat mâinile de frig. Tăcutul Preș. Klaus Werner Iohannis n-a mai ținut niciun discurs, mulțumindu-se să transmită pe Twitter un simplu mesaj de La mulți ani! României.

DEZBINARE, ÎN PLINĂ DEMOCRAȚIE. Totuși, Preș. Klaus Werner Iohannis nu a invitat toți președinții de partide politice, tăindu-i de pe lista invitaților pe George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor(AUR), pe Cătălin Drulă, liderul USR(Uniunea Sabotați România!), dar și, justificat, pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, cel care și-a pierdut toate privilegiile avute ca fost președinte din pricina dovedirii sale, de către instanțele judecătorești, că a fost colaborator al fostei Securități, sub numele de cod Petrov.

PARADĂ SPECIALĂ, ÎN ORAȘUL MARII UNIRI. Mi-a plăcut îndemnul prim-ministrului României, Nicolae Ciucă: „Să arătăm că 1 Decembrie este, cu adevărat, ziua unității noastre. Iar premierul României, Nicolae Ciucă, a făcut un tur de forță, la ora 14:00, fiind prezent la parada militară specială organizată la Alba Iulia, în orașul Marii Uniri Unde vremea a permis inclsuiv zborul unor elicoptere militare, în văzul și extazul celor vreo 25.000 de participanți. Acolo, unde l-am văzut în primele rânduri și pe George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor(AUR). Unde-au mai fost prezenți mulți oficiali din Transilvania, printre care Prefectul județului Harghita și primarul municipiului Miercurea Ciuc, urbea de reședință a județului.

Manifestări sărbătorești de Ziua Națională a României s-au mai organizat și în multe alte capitale de județ, cum spuneam, din Transilvania.

Ce ne-ar mai rămâne de făcut? Să ne de Dumnezeu înțelepciunea necesară să trecem peste aceste vremuri extrem de grele. În vremuri cu război la granițe și, din păcate, dezbinare în interior.

ION PREDOȘANU

P.S. LIDERII UDMR, LIPSĂ! Nici la parada militară de la Arcul de Triumf, din București, și probabil nici la recepția oferită de Administrația Prezidențâială la |Palatul Cotroceni, ieri seară, de la ora 18:00, liderii și miniștrii UDMR nu și-au făcut apariția! E greu de presupus că nu au fost invitați. (Ion Predoșanu)