Ca la noi, la nimeni – Reputația păstrată, reputația pierdută!

Motto: „Reputația este o mască pe care omul trebuie s-o poarte, la fel cum își poartă pantalonii și sacoul”. – George Bernard Shaw

Lunga vară fierbinte și secetoasă s-a dus, dar nici toamna nu se anunță mai brează. Avem tot călduri și fenomene extreme, de care ne-am cam săturat. După Sfânta Mărie Mică, adică sărbătoarea Nașterii Fecioarei Maria Născătoarea de Dumnezeu se zice că toamna este din ce în ce mai aproape. Având multe probleme de rezolvat, cea mai importantă fiind stabilirea unui amplu program de măsuri fiscale prin care să fie redus deficitul bugetar al României, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și-a anulat concediul și le-a transmis și membrilor Guvernului Ciolacu să facă la fel. Adică, să nu-și ia concediu și să trudească în folosul țării și al cetățenilor ei.

CIOLACU ȘI CIUCĂ ÎȘI APĂRĂ REPUTAȚIA. Amândoi liderii de partide ce alcătuiesc Coaliția de guvernare – Marcel Ciolacu președinte al Partidului Social Democrat, iar Nicolae Ciucă președinte al Partidului Național Liberal și, totodată, Președinte al Senatului Românei – sunt doi oameni serioși, recunoscuți pentru că își respectă cuvântul dat, s-au ținut de promisiuni. Ambii s-au luptat cu ceilalți lideri ai social-democraților, iar Nicolae Ciucă, general în rezervă al Armatei Române, cu două-trei sau chiar patru aripi mai nărăvașe și răzvrătite ale PNL, dintre care unii lideri solicitaseră, culmea!, chiar ieșirea de la guvernare. Cu răbdare, acesta a izbutit, în final, să-i convingă pe colegii săi liberali că este mai bine să continue munca împreună cu social-democrații, întrucât România are nevoie de stabilitate politică și predictibilitate. Încă nu cunoaștem în întregime pachetul de măsuri fiscal-bugetare negocia apaoape trei-patru luni de zile, decât – pe surse – unele prevederi. Cert este că, așa cum s-au angajat cei doi lideri, unul de centru-stânga și celălalt de dreapta, miercuri s-a ajuns la un numitor comun. În sensul că atât Partidul Social Democrat, cât și Partidul Național Liberal au căzut de acord asupra tuturor măsurilor fiscal-bugetare. Iar Marcel Ciolacu va putea merge – cu fruntea sus – în plenul Parlamentului României să-și asume răspunderea pe cea mai amplă și cea mai profundă reformă fiscal-bugetară din ultimii 33 de ani. Dacă nu chiar din toate timpurile!

CREȘTEREA DATORIEI EXTERNE IMPUNEA MĂSURI DURE! De-acum nici nu mai are rost să răscolim trecutul și să căutăm vinovații pentru suma imensă ce se înregistrează la capitolul datoria publică. Important este ca măsurile fiscal-bugetare, oricât de dure sunt, să fie capabile să stopeze deficitul din Produsul Intern Brut(PIB) al României. Ieri, adică miercuri, am mai primit și o veste proastă. Datoria externă a României este în creștere, ajungând la aproape 14 miliarde de Euro împrumutați numai în trimele 7-8 luni ale anului 2023! Cum afirma un expert al Băncii Naționale a României(BNR): „Oala cu lapte s-a vărsat!”. Iar țara noastră este singura țară din Uniunea Europeană cu deficit excesiv. Unul așa de mare încât a ajuns la 20%, adică este fără precedent!

ION PREDOȘANU

P.S. BLOCAJ ÎN VĂMI DIN PARTEA PRODUCTORILOR ROMÂNI! Fermierii români sunt total nemulțumiți că nu știu ce le aduce ziua de azi, 15 septrembrie, când Uniunea Europeană, de fapt Comisia Europeană, ar trebui să aprobe doleanța mai multor țări, printre care Polonia, România, Ungaria, Slovacia și altele de a continua interzicerea importului de cereale din Ucraina. Astfel, fermierii români amenință cu blocajul vămilor și chiar a Portului Constanța (Ion Predoșanu)