Ca la noi, la nimeni – Războiul nostru cu inflația

La nivel guvernamental există o controversă legată de creșterea pensiilor și de majorarea salariilor. Ministrul Muncii, Marius Bădăi, dar și președintelei Case Naționale de Pensii, Daniel Baciu, au lăsat să se înțeleagă, referitor la pensii, că vor crește cu 11%. În realitate, din moment ce inflația ajunsese – de la începutul anului până în luna septembrie – la 15,9% este limpede că nu-i vorba de o mărire a pensiilor de la 1 ianuarie 2023, ci de o încercare de indexare cu mult sub nivelul inflației. Cât privește salariul minim, se afirmă că acesta va fi de 3.000 lei brut lunar, tot de la 1 ianuarie 2023, față de 2.550 lei cât este în prezent. A devenit un obicei ca liderii politici să vorbească despre măriri de pensii și de salarii, ba chiar PSD și pretinsul PNL se ceartă între ele care-a fost primul dintre cele două partide aflate la guvernare ce a adus în discuție respectivele măriri.

În același timp, românii așteaptă pensii duble față de ceea ce poate să ofere în prezent statul român, deși majoritatea covârșitoare nu economisește și spune că nu are niciun ban pus deoparte în vederea pensionării, după cum arată un sondaj de opinie derulat la nivel urban de către institutul sociologic ISRA Centrer, la solicitarea Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România(APAPR).

La întrebarea „care credeți că este valoarea unei pensii decente cu care să vă descurcați”, valoarea medie a răspunsurilor a fost de 3.850 de lei, nivel mai mult decât dublu față de 1.736 lei, cât este pensia medie de stat din sistemul contributiv, se arată într-un comunicat al APAPR, care citează datele Casei Naționale de Pensii Publice, din octombrie 2022.

Statul vorbește de măriri de pensii de de salarii, totuși. Chiar dacă va fi așa, cu cât statul cheltuiește mai mult, inflația va crește. Și astfel, războiul nostru cu inflația va fi câștigat de aceasta din urmă.

Mai toate posturile de televiziune și politicienii care ajung pe sticlă ne bat la cap zilnic că acestea – pensiile și salariile – vor crește. Este o măcăneală complet inutilă. Au fost specialiști care ne-au avertizat, încă de anul trecut, că va veni o inflație crâncenă în lume, printre ei fiind și celebrul Nouriel Rubini, cel care mai prezisese criza din anul 2008. E bine, dar mai degrabă rău, autoritățile ne linișteau că nu va fi inflație. Cu cât pomenile populiste și mincinoase oferă oamenilor senzația că vin niște bani din Univers – căci de la Comisia Europeană ne-am lămurit că-i vorba mai mult de promisiuni! – și că cu acei bani de nicăieri guvernele le rezolvă astfel gravele probleme, cu atât va fi mai mare inflația.

Când niște oameni simpli sunt în mare nevoie, societatea capitalistă are mecanismne pentru ca acei oameni în nevoie săî fie ajutați prin protecție socială. Pomană esta tunci când afirmi că: „noi vom plafona prețurile”. Dar dacă un cetățean moared e foame, atunci îl ajuți și abia atunci vorbim de protecție socială, ceea ce ne arată că cele două situații sunt lucruri complet distincte.

Inflația va fi din ce în ce mai mare. Cu cât statul va cheltui mai mult, inclusiv pe mărirea pensiilor – de fapt, de la 1 ianuarie 2023 va fi doar o indexare, cu mult sub rata inflației din România – cu atât inflația va fi mai mare. Pentru a reduce inflația trebuie să reduci consumul. Ca să reduici consumul se impune ca lumea să nu mai dea bani, să facă economie, nu să consume.

Dacă statul dă bani în continuare, spirala inflaționistă se va accelera și vom avea doar iluzia că vom avea bani, întrucât banii se vor devaloriza și noi, în realitate, vom consuma mai puțin, deoarece va fi inflație.

În mod cert, războiul nostru cu inflația va fi câștigat de inflație. Nu am niciun dubiu pe această temă.

Paradigma noastră de existență economică, a fiecăruia dintre noi, și a statelor din care facem parte este o patradigmă nenaturală.

Astăzi, doar circa 7% dintre pensionarii din sistemul public încasează o pensie lunară mai mare de 3.650 de lei, conform studiului institutului sociologic ISRA Center.

83% dintre români afirmă că nu economisesc nimic pe cont propriu în vederea pensionării, 55% dintre români se tem că statul nu va putea să le asigure o pensie decentă, în vreme ce doar 37% au încredere că statul român nu va avea nicio problemă cu plata pensiilor. Tot 55% spun că nu le este clar ce pensie vor primi de la stat, întrucât nivelul pensiei depinde de factorul politic, după cum relevă cercetarea sociologică.

