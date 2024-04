Ca la noi, la nimeni – Război total împotriva jocurilor de noroc!

Motto: „Toate dovezile arată că Dumnezeu a fost, de fapt, un jucător destul de bun, iar Universul este un mare cazinou în care se aruncă zaruri, iar ruleta se învârte cu fiecare ocazie.” – Stephen Hawing

Se vorbește de o legislație dură împotriva jocurilor de noroc, a păcănelelor, de mai multă vreme. Totuși, abia ieri, adică marți, lucrurile au început să meargă spre binele societății românești. Acest citat, pe care l-am preluat drept motto, îi aparține celebrului fizician teoretician Stephen Hawing. El l-a folosit ca o metaforă, comparând Universul cu un cazinou, spunând că viața este plină de șanse și că nu știi niciodată ce urmează.

PRIMĂ ÎNFRÂNGERE PENTRU INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC! Camera Deputaților urma să adopte, marți, o lege care prevede ca sălile de jocuri de noroc din localitățile care au sub 15.000 de locuitori vor fi închise. „Industria jocurilor de noroc, industria „păcănelelor”, va suferi prima mare înfrângere în Parlamentul României”, a spus Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Tot el a mai declarat: „Voi convoca patru comisii în paralel cu ședința de plen a Camerei Deputaților, pentru a dezbate, în regim de urgență, prima lege împotriva industriei păcănelelor, această industrie care distruge familii și care face extrem de mult rău României”. În ședința de vot final de astăzi (marți, n.m. I.P.) vom adopta această lege care va presupune că în peste 90% din localitățile din România nu se va mai putea desfășura acest tip de activitate. Vor dispărea păcănelele, adică jocurile de noroc.

DUPĂ PRIMA LEGE, VOR URMA ALTELE! „Este o primă lege, o lege care închide toate păcănelele în localitățile sub 15.000 de locuitori, mărește amenzile substanțial și în perioada următoare vom adopta și celelalte legi care sunt depuse în Parlament, indiferent că vorbim de reglementarea și eliminarea din marile orașe”, declara Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților.

El afirma că legea reprezintă un prim test pentru piață.

UN PRIM TEST, O PRIMĂ LOVITURĂ. „Vrem să vedem și cum reacționează industria la prima lege, să vedem cum marii avocați plătiți cu foarte mulți bani, cu care am tot fost amenințați în ultimele luni de zile, să vedem cum reacționează la prima lege și ne vom adapta pentru a doua. Sau că vorbim despre publicitatea în această industrie, care și ea trebuie reglementată și restricționată substanțial. Astăzi, vom da prima lovitură industriei jucurilor de noroc. O facem din scurt, de pe azi pe azi, astfel încât să producem o mare surpriză și să facem un mare bine României. Toate amendamentele au fost depuse în această dimineață (cea de ieri, n.m. I.P.). Alte modificări putem accepta dacă sunt de bun augur. Este un prim test, o primă lovitură. În funcție de cum va reacționa piața, pentru că intrarea în vigoare este în 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică până la finalul lunii aprilie. Vom vedea cum va reacționa industria, pentru că din punctul nostru de vedere, la consecințele trecute în această lege (…) nu au cum să nu o facă. Vedem și ne adaptăm pe parcurs”, a încheiat Alfred Simonis.

ION PREDOȘANU

P.S. AMÂNAREA ȘEDINȚEI COALIȚIEI, DE MARȚI PE MIERCURI. Dacă la nivel central Alianța PSD-PNL s-a înțeles, ei bine sau mai degrabă rău, sunt județe și localități în țară unde situația e neclară. Ședința de marți a Coaliției s-a amânat pentru astăzi. Cele mai stringente probleme sunt în județele Mureș și Satu Mare, acolo unde PSD și pretinsul PNL nu cad de acord. Pretinșii liberali sunt nemulțumiți că social-democrații nu vor merge cu candidați proprii, ci vor să-i susțină pe cei de la UDMR! (Ion Predoșanu)