Ca la noi, la nimeni – Ravagiile consumului de droguri!

Motto: „M-am săturat de mărunțișuri și de lumea machiată cu praful neputinței și în care trăim de ceva vreme, birocrația sufocă până la sinucidere și mă uit peste umăr și văd același infern: violuri, beții, droguri, accidente și morți…” – Teodore Dume

Luni, la început de săptămână și de nou an școlar, atât președintele Klaus Iohannis, cât și Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, au avut printre subiectele tratate și situația gravă a creșterii alarmante a consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor.

PRIORITATE ZERO – LUPTA ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI! Însuși Preș. Klaus Werner Iohannis a decis ca prioritate zero să fie lupta împotriva consumului de droguri. Domnia sa se bucură, în sfârșit, că există preocupări în acest sens în societate și promite că în următoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării(CSAT) acest subiect să fie pe ordinea de zi.

Vor fi analizate efectele după amploarea fenomenelor acestui consum. Este crucial ca tinerele generații să conștientizeze, să înțeleagă de la vârste fragede pericolele consumului de alcool, droguri și tutun.

TESTAREA ÎN ȘCOLI, CU ACORDUL PĂRINȚILOR. Și premierul Marcel Ciolacu, a făcut un apel pentru pentru testarea elevilor în școli și depistarea timpurie a consumului de droguri, evident, cu acordul părinților.

Până nu demult, erau în atenție copiii de 15 ani, dar acum vârsta grupului țintă a scăzut la consumatori de 11-12 ani. Prim-ministrul nu este de acord cu testarea în masă a elevilor.

Și iată că problema drogurilor ajunge în Consiliul Suprem de Apărare a Țării(CSAT). Este vorba de o dezbatere în proxima ședință a acestui organism. Așa cum spuneam, președintele Iohannis a promis că consumul de droguri în rândul elevilor va fi analizat în următoarea ședință a CSAT. Ar fi de preferat ca dezbaterile să meargă în profunzime, să se decidă modificarea celor patru legi organice care încă mai împiedică testarea elevilor în școli. Ba chiar să se decidă luarea unor măsuri nu doar pentru prevenirea consumului de droguri, ci și pentru acțiuni mai hotărâte privind depistarea distribuitorilor de stupefiante. Despre prinderea cărora nu s-a mai auzit nimic în ultima vreme.

SECURITATEA PERSONALĂ ȘI SECURITATEA NAȚIONALĂ, ÎN PERICOL. Președintele Iohannis a mai precizat că: „Fenomenul alarmant, cel al consumului de droguri în societatea noastră este un pericol și individual, la adresa securității personale, dar și la adresa securității naționale. De aceea, sunt necesare modificări legislative, cum aminteam, la cel puțin patru legi”.

Toate, se impune a fi făcute, cu calm și rațiune. „Testare anti-drog nu trebuie să devină o isterie națională”, a mai spus luni, Marcel Ciolacu.

