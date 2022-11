Ca la noi, la nimeni – Proteste în România! Irigații la Sfântul Așteaptă

Motto: „Politica este modul prin care cei fără principii îi conduc pe cei fără memorie.”

Voltaire

Am amintit ceva mai demultișor că în luna noiembrie se vor înteți protestele și iată că nu m-am înșelat. A trecut jumătatea lunii noiembrie și protestele vor ține cel puțin până în preajma Sfintelor sărbători ale Crăciunului, perioadă în care cheltuielile fiecărui cetățean vor crește.

Situația din energie rămâne tot nerezolvată, prețurile la principalele produse alimentare cresc necontrolat nu doar din pricina speculei, ci și pentru că facturile la energia electrică se majorează, la fel cum cresc și prețurile la combustibili. Lumea este din ce în ce mai nemulțumită, nivelul veniturilor cetățenilor rămâne același iar din pricina majorării prețurilor, la mai toate produsele, viața e din ce în ce mai grea!

PROTEST URIAȘ LA UZINELE DACIA, DIN MIOVENI! Citim un titlu: Mii de angajați de la Uzinele Dacia au ieșit în stradă într-un uriaș protest la Mioveni! Mai recis, peste 5.000 de angajați ai Uzinei Dacia și ai furnizorilor de componente auto de pe platforma de la Mioveni, din județul Argeș, au participat, joi, la un amplu protest, pe platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Mioveni.

Principalele nemulțumiri ale salariaților se referă la nerespectarea promisiunilor guvernamentale privind modificarea legislației muncii. De asemenea, salariații de la Uzinele DACIA sunt nemulțumiți și în ceea ce privește lipsa măsurilor de plafonare a facturilor la energie, extrem de întârziate!

EUROPOL PROTESTEAZĂ ȘI EL. Sindicatul Europol a protestat, tot ieri, la Ministerul Muncii pentru că aplicarea integrală a legii salarizării să fie prevăzută în ordonanța de urgență privind măsurile fiscal-bugetare. Protestatarii au blocat traficul rutier, ei traversând strada continuu. Este vorba de sindicaliștii din Poliție și polițiștii din penitenciare.

Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL și Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare (SNPP) cer, printre altele, acordarea integrală a diferențelor salariale restante, conform Legii nr. 153/2017, actualizarea normelor legale de hrană și echipamente și a salariului de grad plafonat la valoarea de acum 13 ani, precum și indexarea pensiilor militare și a salariilor, corelate cu inflația reală.

ENERGIA EOLIANĂ, ABIA PESTE 6 ANI! Este vorba despre energia eoliană din Marea Neagră. Da chiar pe mare se pot construi parcuri eoliene în circa șase ani, după cum spunea joi Thorsten Fastenan, vicepreședintele PNE AG, la Conferința Națională „Energia eoliană offshore – energia verde din Marea Neagră”, în cadrul seriei de evenimete „România Inteligentă”.

PNE AG este o companie germană din Hamgug, care dezvoltă parcuri eoliene pe apă și pe uscat. PNE are, ca și companie, o experiență de peste 25 de ani în energia regenerabilă.

REABILITAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE IRIGAȚII, varianta modificat și completată, a ajuns pe masa Guvernului Ciucă. Guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care extinde programul de refacere a infrastructurii principale de irigații, pe lista de priorități apărând, printre altele, și Canalul magistral Siret-Bărăgan.

Inițial, programul național de reabilitare a sistemului a fost adoptat în 2016 și el avea termen de finalizare anul 2020, dar a avut rezultate foarte modeste. Se știe că din luna noiembrie a anului 2019 a venit la putere Guvernul Orban – monocolor PNL -, care-a sistat lucrările la sistemul de irigații Siret Bărăgan. Deși a avut la disoziție circa un miliard de euro, s-a cheltuit doar jumătate din suma alocată.

Ulterior, Executivul a decis prelungirea lui până în 2027, iar sumele alocate de la bugetul de stat au fost majorate la 1,5 miliarde de euro.

Seceta puternică din acest an a readus pe tapet problemele irigațiilor și în Parlament, unde-a fost înregistrat un proiect de lege care prevede majorarea sumei de 1,5 miliarde de euro la 3,5 miliarde de euro. Proiectul a reușit să treacă deja de Senat și așteaptă acum votul Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

ION PREDOȘANU