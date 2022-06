Ca la noi, la nimeni – Președintele Iohannis, ajuns, incredibil, pe cai mari!

Motto: „Ne temem că aproape e ziua în care simțul conservării fizice, revoltat de maltratările administrative și fiscale și de exploatarea excesivă din partea străiniulor, va preface poporul nostru într-o unealtă lesne de mânuit în contra chiar a existenței statului.” Mihai Eminescu, Din „Timpul” (15 decembrie 1888)

Miercuri, președintele României, Klaus Werner Iohannis, s-a întâlnit la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, lângă Constanța, cu președintele Franței, Emmanuel Macron. După ce președintele Macron sosise cu o seară mai devreme pe aeroportul civil Mihail Kogălniceanu și fusese întâmpinat de prim-ministrul României, Nicolea Ciucă, așa cum prevede protocolul, din moment ce președintele Iohannis se afla la Haga, la o reuniune restrânsă organizată de NATO.

CEI TREI MUȘCHETARI ȘI IOHANNIS. Invitat de către o televiziune să comenteze evenimentul, în urma căruia cei doi președinți au susținut o conferință de presă comună, analistul politic Bogdan Chirieac și-a oferit punctul său de vedere. Inclusiv referitor la vizita pe care Klaus Iohannis o va realiza chiar astăzi, alături de cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, de președintele Franței, Emmanuel Macron și de primul ministru al Italiei, Mario Draghi, la Kiev.

Adică, primele trei țări europene, de mână cu Klaus Iohannis vor merge, pe căi diferite, dar împreună spre a-i face o vizită președintelui Erou al Ucrainei, Volodimir Zelenski.

ÎNCĂ O ȘANSĂ? SĂ N-O RATĂM! „(…) Adică România, reprezentată de președintele Klaus Iohannis, este în această componență. Primele trei țări europene, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, aceste sunt: Germania, Franța, Italia. Să pui și mica Românie, cu toate problemele ei alături de ele este un gest, e o recunoaștere. Deci este din nou o oportunitate extraordinară pe care o are țara noastră și pe care, din experiență, îmi este foarte teamă că o va rata”, a declarat Bogdan Chirieac.

„Guvernul nu are performanță, din toate punctele de vedere, inclusiv această nebunie cu creșterea tazelor și impozitelor, tăierea facilităților pentru întreprinderile mici și mijlocii, cpentru capitalul românesc, cum este reducerea limitei d eimpozit de 1% din cifra de afaceri de la un milion la 500 de mii, dar și alte multe, multe lucruri”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

ÎNDEMN LA REMANIERE PROFUNDĂ. „Ce ar trebui să facă președintele Iohannis, că dânsul stăpânește lucrurile și guvernul, ar fi o analiză și o remaniere profundă a guvernului pentru a face lucrurile să funcționeze. Celelalte sisteme sunt pierdute acum cu mandatul său, adică sistemul de justiție este nefuncțional, și administrația este neperformantă, nu cred că acestea mai pot fi reformate în doi ani și jumătate, poate cu următorul președinte, dacă ne va ajuta Dumnezeu să fie un om cu capul pe umeri”, a mai adăugat analistul.

Bogdan Chirieac a mai declarat și că vizita în Republica Moldova a președintelui Franței reprezintă o înaltă realizare pentru Chișinău, nici nu a mai fost vreun președinte francez la Chișinău până acum.

În plus, președintele Macron a promis o mai bună susținere pentru aderarea României la selectul Spațiu Schengen.

ION PREDOȘANU

P.S. ZELENSKI, INVITAT LA SUMMITUL NATO. Miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg l-a invitat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la viitorul summit NATO de la Madrid, iar dacă nu poate atunci, să țină un discurs prin videoconferință.! (Ion Predoșanu)