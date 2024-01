Ca la noi, la nimeni – „Praf în ochi” sau doar promisiuni par a fi actele semnate de Guvern !

Motto: „Singura deosebire între pace și război o reprezintă locul unde se aruncă bombele.”

General Le May

Mai toate întâlnirile pe care miniștrii și secretarii de stat le-au avut cu reprezentanții protestatarilor – fermieri și transportatori – în ultimele zile, nu există pur și simplu din punct de vedere legal. Ce-i drept, există o lege a dialogului social care prevede că se poate ajunge și la semnarea unor documente de către Guvern, pentru modificări legislative ulterioare, dacă la discuții ajung asociațiile reprezentative, constituite în baza legii.

NEGOCIERI ÎNTÂRZIATE. De-abia de marți, 16 ianuarie 2024, au început negocierile cu reprezentanții asociațiilor, federațiilor și confederațiilor patronale la Ministerul Transporturilor. Organizațiile au fost chemate de ministrul Sorin Grindeanu pentru stabilirea unei liste de revendicări pe care transportatorii deja le transmiseseră în cursul anului trecut și așteptau momentul negocierilor, luna aceasta.

TRANSPORTATORII NU SE LASĂ ȘI VIN SPRE CAPITALĂ. Spre a calma spiritul revoluționar al protestatarilor care merg spre București, ca un tăvălug, în continuare plecând din toate zonele țării, Guvernul a acceptat să cheme la discuții reprezentanți ai celor din stradă. S-au semnat și documente, dar acestea nu au nicio valoare. „Este doar un gentlemens agreeement. Chiar dacă e în format scris, ține doar de onestitatea Guvernului, dar nu are niciun fel de valoare juridică un astfel de document. Guvernul nu poate să semneze un acord cu persoane fizice sau juridice, dar încearcă să aplaneze situația”, a explicat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical(BNS), specialist în legislația din domeniul dialogului social.

De asemenea, protestele se pot organiza în baza unei legislații pe care nu o respectă cei care au ieșit acum în stradă, exact așa cum s-a mai întâmplat și în lunile ianuarie-februarie 2017, acel protest fiind creditat de însuși președintele României, Klaus Iohannis, prin prezența lui în mijlocul mulțimii.

Legea adunărilor publice are niște prevederi clare, iar dreptul la protest este garantat de Constituție, însă e și reglementat, astfel încât se poate protesta în anumite condiții prevăzute de lege.

EXECUTIVUL PUTEA EVITA PROTESTUL. Liderul BNS mai zice că era nevoie de mai multe demersuri făcute până acum de guvernele din ultimii ani, spre a se evita o situație precum cea actuală, dar nu a fost nimeni interesat, din Executiv, să preîntâmpine ceea ce se petrece astăzi în stradă.

„Apropos de agricultură, acum doi ani eu am ridicat această problemă a organizării. Marile corporații sunt reprezentate prin federația patronală Concordia și am propus oprganizarea unei structuri similare. Premierul Nicolae Ciucă a cerut un plan, dar consilierii lui au dat înapoi când au văzut cât e de muncă și ce ar trebui să introducă în legislație. În vara anului trecut, m-am dus la premierul actual, Marcel Ciolacu, și i-am propus același lucru, dar nu m-a luat în serios. Pe bună dreptate, e nevoie de producție și de stimularea producătorului autohton, până la consumul final. Acum toate lucrurile astea se întorc împotriva lor. Dacă piața era deja organizată, nu mai veneau acum protestatarii. Arătasem inclusiv cum se por rezolva problemele ridicate acum de protestatari”, a mai declarat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical(BNS).

ION PREDOȘANU