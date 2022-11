Ca la noi, la nimeni – Povestea pensiilor cu creștere diferențiată

Motto: „Confesiunea unui pensionar: //Așa-i, acum, în România,/ Afirm aicea, să se știe:/ Îți faci – o viață – datoria/ Și-apoi trăiești …pe datorie.”– Epigramă de Maria Daniela Goia

De mai bine de trei luni, politicienii noștri de la putere se exprimă public pe unde-apucă și pe la televiziuni cam cum vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2022. Cel mai vocal a fost ministrul Muncii, Marius Budăi, care din start s-a pronunțat pentru majorarea pensiilor seniorilor noștri, cum frumos se exprima domnia sa, ca botoșănean crescut de bunici. Totdeauna ne-a zis, cu patosul unui bun profesionist, că ele vor crește cu cel puțin 10%.

Mai apoi, a intervenit în discuție și Preș. Klaus Werner Iohannis, deși el nu are atribuții guvernamentale, anunțând o majorare cu 15%. Preluarea procentului prezidențial de către prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, cel care cu două zile mai înainte zisese că acestea vor crește cu cel mult 11%, întrucât „nu sunt bani” a fost binevenită și nu a mai surprins pe nimeni.

Duminică seară, într-o emisiune „Subiectiv”, moderată de realizatorul Răzvan Dumitrescu, la Antena 3, a venit rândul să se exprime cu claritate și public președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.

Ei bine, de această dată, Marcel Ciolacu ne-a explicat că pensiile se măresc diferențiat. Așa am aflat cine NU va beneficia de creșterea de 15% și cine va beneficia de majorări de peste 15%.

Deși, oficial, pensiile știam că vor crește cu 15%, de la începutul anului 2023, de acest procent de majorare nu va beneficia toată lume. Liderul PSD a dat asigurări că nu este opinia sa, ci varianta ce va pleca de la Ministerul Muncii.

Părin urmare, conform acestuia, va crește doar partea de contributivitate a pensiilor, la acestea raportându-se procentul de 15%, nu la pensia în integralitatea sa. Astfel, categoriile care se bucură de așa-numitele pensii speciale, precum și acele categorii ce iau o pensie mai mare decât salariul pe care l-au avut în plată, vor avea o creștere procentuală mai mică decât cea raportată la pensia totală.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus cum urmează să crească pensiile, astfel încât cei „speciali” să nu se bucure de măriri colosale. Liderul social-democraților a precizat, încă o dată, că principala preocupare a fost criza energiei, al doilea punct pe lista preocupărilor fiind creșterea pensiilor.

„După ce am încheiat legea cu energia și am stabilit o semi-reglementare, pentru că încă avem foarte multă energie vândută chiar și pe anul viitor am zis să venim cu proiectul de buget, în care să stabilim exact procentul de creștere a pensiilor, n.m. I.P.). (…) Am stabilit că se va crea o anvelopă pentru o mărire de 15%, asta însemnând un efort bugetar între 15 și 16 miliarde de lei”, a spus Marcel Ciolacu, care a mai zis că a început deja discuțiile cu prim-ministrul Nicolae Ciucă (cu care s-a mai întâlnit pentru alte discuții pe aceeași temă și luni după amiază, n.m. I.P.) și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru ca pensiile să crească diferențiat, astfel încât nu toți pensionarii vor avea, în cele din urmă, o mărire a pensiilor cu 15%. Chiar și pensiile speciale au o componentă de contribuție și este corect, iar prin lege, se va mări numai contribuția, nu și partea specială”, a spus liderul PSD. Întrebat dacă acesta este punctul său de vedere, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu, nu, este foarte clar, așa va veni propunerea din partea ministrului Muncii și a ministrului de Finanțe. E și corect așa, nu pot să-ți dau mărirea pe partea de special, oricum vom veni cu legea până în 31 decembrie”.

ION PREDOȘANU