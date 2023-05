Ca la noi, la nimeni – „Peroada” rocadei răzgândită!

Motto: „Omul trebuie să aibă și prieteni și dușmani. Prietenii îl învață ce trebuie să facă, iar dușmanii îl obligă să facă ce trebuie.” – Nicolae Iorga

Cu vreun an și jumătate în urmă, s-a semnat un acord între președintele pretinsului Partid Național Liberal, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, novice într-ale politichiei, și oarecum mai experimentatul politician Marcel Ciolacu, încă președinte al Partidului Social Democrat și Președinte al Camerei Deputaților, prin care se forma o coaliție de guvernare PSD (cel mai mare partid din România), pretinsul PNL și UDMR, care a primit mai multe portofolii ministeriale decât merita pentru cele 5% din procentele pe care le-a câștigat la precedentele alegeri parlamentare.

Se vedea de la poștă că UDMR i-a tras în piept pe colegii din coaliție, primind cel mai important portofoliu – Ministerul Dezvoltării Regionale -, plus Ministerul Mediului, Ministerul Tineretului și Sportului -, bașca posturi babane în agenții, în administrația locală și în cea centrală! Chiar dacă UDMR nu era semnatară a acelui protocol care prevedea ca pe 25-26 mai 2023, Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, să-și dea demisia, inventându-se termenul de „rotație”, în realitate o rocadă, după care la cârma Guvernului României să vină liderul social-democrat, adică Marcel Ciolacu.

CIUCĂ OM SERIOS? MIRA-M-AȘ! Generalul în rezervă Nicolae Ciucă se dădea un om serios și promitea că se va ține de cuvânt, deși se ferea de cuvântul „demisie” precum Necuratul de tămâie! Mie, unul, nu mi-a inspirat încredere din start acest acord între două partide, dintre care unul condus de Nicolae Ciucă. Om care l-a pensionarea din Armia Română cu o pensie babană – nu mai puțin de 19.000 de lei – promisese că nu va intra în politică! Ca acum să nu se mai dea plecat. Ca să vedeți ce Onoare are un fost general de Armată, avansat pentru participarea sa la teatrele de operații, unde era plătit regește! În valută forte, adică în dolari USA, dovadă și umflata sa „pensie specială” de 19.000 de lei, care se adaugă la retribuția de Prim-ministru al României, ce se învârte pe undeva în jurul sumei de aproape 15.000 de lei. Este și motivul pentru care se opune adoptării Legii pensiilor, o cerință a Uniunii Europene fiind aceea de a se desființa pensiile speciale și, mai ales, cumulul pensiei cu salariu de la stat!

CIUDĂȚENII IOHANISTE. Până săptămâna trecută, nu era zi de la Dumnezeu în care Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, să nu ne amintească faptul că vinerea trecută se va retrage din funcția ce o ocupă de mai marele peste Palatul Victoria și că ar urma să se efectueze „rotația” premierilor.

La fel și Jupânul lui, mai marele peste Palatul din Dealul Cotrocenilor, Preș. Klaus Werner Iohannis, ne povestea că dorește o „rotație”/rocadă rapidă, curată, sticlă. N-am priceput întocmai la ce se referă când a zis „sticlă”, probabil fiind o traducere nițel cam nepotrivită din limba germană ori din limba săsească. Cine mai știe?

CIUCĂ AFLĂ DE LA TV CĂ NU-ȘI MAI DĂ DEMISIA! Abia joia trecută, (răz)gânditorul profesor de fizică fără definitivat și profesor la Liceul din Agnita până prin luna decembrie 1989, a reușit să se contrazică de la o zi la alta.

Însuși Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a aflat de la un post de televiziune că el nu-și mai „depune mandatul”, în exprimarea lui militărească, ci va continua să lupte cu grevele generale și cu protestele actuale sau care vor mai veni!

Și de unde „răzgândacul” voia o rotativă/rocadă urgentă, iată-ne că am trecut în partea cealaltă. Vor urma greva generală a celor din Sănătate, greva generală a polițiștilor și greva generală sau blocajul cu care ne amenință transportatorii.

AUTOCRATUL IOHANNIS DIXIT! În plus, colac peste pupăză, acela care, cu ani în urmă, preluase de la naziști sintagma „ciumă roșie”, adică Preș. Klaus Werner Iohannis, ne-a zis-o de la obraz: „Cât voi fi eu președintele României, nu mai pun niciun Prim-ministru de la PSD!” După ce tot el zisese că vrea rotativă urgentă! Ca să vezi democrație. Pardon, autocrație! Bașca faptul că nu mai vrea UDMR la guvernare.

ION PREDOȘANU