Ca la noi, la nimeni – Nu-s brașoave. Steagul Ungariei pe Primăria Brașov!

Motto: „De multe ori te bucuri prea devreme și te căiești prea târziu”.

Ileana Vulpescu, Din Arta compromisului

Mare e grădina lui Dumnezeu! Dar și a Satanei, care-și bagă mereu coada în chestiuni sensibile ce ne afectează mândria națională. Nu știu cum se face, dar primarul din Cluj-Napoca, numita slugă a lui Traian Băsescu și a UDMR-ului – Emil Boc, a aprobat ca Zilele maghiarilor clujeni să pice chiar în perioada când Ungaria își sărbătorește Ziua Națională.

INCENDIU PE SCĂRILE ȘI UȘA PRIMĂRIEI CLUJ-NAPOCA. Așa se face că jandarmii care sâmbătă trebuiau să aibă în pază clădirea Primăriei Cluj-Napoca nu erau la datorie, fiind prezenți la niște manifestări ale Zilelor Maghiarilor din Cluj-Napoca. Din această pricină, un tânăr a fost reținut după ce a incendiat o ușă de acces în sediul Primăriei Cluj-Napoca.

Potrivit Inspectoratului Poliției Județului(IPJ) Cluj, incidentul a avut loc sâmbătă seara.

„La data de 20 august a.c., în jurul orei 20:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi turnat, pe ușa de acces în Primăria municipiului și pe treptele acesteia, un lichid inflamabil, după care, folosind o sursă de foc, ar fi aprins acel lichid, provocând daune materiale. La scurt timp după sesizare, acestaa fost depistat și imobilizat de polițiști în zona centrală a orașului și a fost condus la unitatea de poliție”, se arată într-o informare transmisă duminicpă de IPJ Cluj.

Conform sursei citate, bărbatul în vârstă de 27 de ani, din comuna Aghireș, a fost reținut pentru 24 de ore. Evident, nu se precizează numele respectivului și nici ce va păți – dacă va păți ceva – mai departe.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburare a ordinii și liniștii publice”, se mai arată în informarea IPJ Cluj.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că bărbatul ar mai fi încercat să incendieze coșuri de gunoi din oraș și că ar fi fost internat de curând pentru consum de droguri și tulburări de personalitate. Este de la sine înțeles că individul nu a fost supravegheat chiar deloc, fără a se fi precizat de unde avea bani pentru a-și procura drogurile, care nu-s prea ieftine!

PRIMĂRIA BRAȘOV, ÎN CULORILE STEAGULUI UNGARIEI. De Ziua națională a Ungariei, Primăria Brașov a luminat celebrele litere BRAȘOV, de pe Tâmpa, în culorile țării maghiare. În plus, sediul Primăriei Brașov a fost iluminat cu proiectoare tot în culorile roșu, alb și verde alea steagului Ungariei. Toate acestea s-au văzut în toată țara grașție singurului post de televiziune cu adevărat apărător al intereselor naționale ale României – Antena 3.

De pe internet, am aflat mai multe reacții de dezaprobare, pe contul de Facebook al Primăriei. Pe alte surse, ori fi fost și reacții pozitive, dar eu, recunosc, deși mi-am făcut studiile la Universitatea Babeș-Boliay din Cluj-Napoca, nu cunosc limba maghiară.

SLUGĂRNICIE ȘI INDIFERENȚĂ USR-ISTĂ! Allen Coliban, primarul USR al Brașovului a fost cel mai vizat de „slugărnicie și indiferență”, evident indiferență față de culorile drapelului național al României. Eu, unul, nu-l cred român pe numitul Coliban, mai ales că în facultate am avut un asistent universitar maghiar cu acest nume.

Un internaut care-a postat pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov chiar l-a întrebat: „ce ați făcut când a fost Ziua Drapelului, pe 26 iunie? Nici măcar nu ați fost prezent! Cam rușinică, dar nici măcar aceea nu este, pentru că nu vă pasă!” „Slugarnici, ca de fiecare dată! Mândria noastră e probabil ascunsă undeva după Tâmpa, pe partea cealaltă … să n-o vadă nimeni! Sunt doar câteva dintre comentariile negative postate de internauți.

ION PREDOȘANU

P.S. Individul Emil Boc nu-și uită „pretinii” din PDL. A semnat un contract de 1,6 milioane de euro pentru o firmă a lui Adriean Videanu, de la care cumpără borduri din granit. (Ion Predoșanu)