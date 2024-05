Ca la noi, la nimeni – Nu-i pace sub măslinii sindicatelor nici după Duminica Tomii!

Motto: „Și nu iaste o altă țară mai nefericită ca Țara Românescă, unde nu se isprăvește bine o nenorocire că alta se ridică (…citat din memorie).” – Letopisețul Cantacuzin

Ne-am inspirat dintr-un Comunicat al Blocului Național Sindical (BNS), care astăzi, în prima zi de după Duminica Tomii, este urmată de Paștele Blajinilor sau, altfel spus, Paștele morților.

PAȘTELE BLAJINILOR, LA PEȚTIȘANI, PICÎ ÎN SÂMBĂTA LUMINATĂ! La mine acasă, în Peștișanii Gorjului, ultima zi din Săptămâna luminată, adică sâmbăta trecută au mers oamenii cu credință în Dumnezeu la Biserica din Peștișani, cu coșuri pline cu bunătăți ce au fost sfințite în Casa Domnului, după care s-au dus cu coșurile pline la mormintele din cimitirul satului, așteptându-l pe vrednicul Preot Radu să vină să le binecuvânteze și să le stropească cu vinul nelipsit din frumoasele coșuri, iar mormintele străbunilor și ale părinților le-a stropit cu apă sfințită, după care bunătățile aduse le-au dăruit consătenilor veniți în număr foarte mare la cimitir ca la un Paște al blajinilor sau un Paște al celor decedați.

Și acum să revin la unele fraze din comunicatul BNS. În contextul protestului pe care îl vor organiza luni, 13 mai 2024, în fața Guvernului României, sub sloganul „Respect pentru muncă și cei care muncesc”, lucrătorii din România nu mai vor să fie cobaii experimentelor fiscale.

FISCALIZARE ANACRONICĂ. Blocul Național Sindical (BNS) atrage, cu mult bun simț, atenția asupra sistemului fiscal din România, a cărui situație este alarmantă și necesită o atenție imediată. În anul 2023, ponderea veniturilor fiscale din Produsul Intern Brut (PIB) a fost de doar 27,1%, mult sub media Uniunii Europene, care a fost în aceeași perioadă de 40,4%. Situația se datorează, pe de o parte, unei așezări deficitare a sistemului fiscal și, pe de altă parte, evaziunii fiscale cronicizate.

În momentul de față, România are una dintre cele mai reduse rate de fiscalizare a averilor și capitalurilor din Europe. Din impozitul pe venit și din impozitul pe profit, România adună azi venituri fiscale de doar 7,4% din PIB. Media europeană este de aproape trei ori mai mare – de 13,7%!

România impozitează profitul cu o rată de 16%, una dintre cele mai reduse din Europa. Doar Ungaria și Irlanda au o cotă mai mică. Dividendele, dobânzile, dar și redevențele au și ele un tratament preferențial, fiind printre cele mai reduse din Europa.

Țara noastră își construiește veniturile bugetare pe impozite pe bunuri și servicii (în special TVA) și pe contribuțiile sociale (plătite aproape integral de salariați). Cele două categorii asigură 76% din totalul veniturilor fiscale ale bugetului general consolidat.

PROTESTE ANTISĂRĂCIE. Au început protestele antisărăcie și se anunță zile grele pentru Guvern. Militarii în rezervă și sindicatele din penitenciare, care li s-au alăturat primilor, au ieșit în stradă încă de sâmbătă, protestând față de legile care le taie din venituri. La rândul lui, Blocul Național Sindical (BNS) pregătește un miting și un marș prin Capitală astăzi, pe 13 mai 2024, împotriva legilor fiscale care pun presiune pe forța de muncă.

OFICIAL, O DUCEM BINE! SINDICATELE AU ALTE OPINII. În timp ce știrile oficiale prezintă o creștere economică, arătând numai indicatorii convenabili, circa 5 milioane de salariați devin mai săraci, plătind mai mult la stat. Sindicatele cer reducerea fiscalizării forței de muncă, arătând că în ultima vreme, prin măsurile luate, se va ajunge la o scădere economică, iar rata șomajului va crește. Vreo 29-30 de federații afiliate la Blocul Național Sindical (BNS) vor protesta în fața Guvernului, la Piața Victoriei, întrucât avem cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, dar și taxele cele mai mari!

Mișcările sindicale au loc chiar înaintea alegerilor locale și europarlamentare, astfel încât acestea vor influența inclusiv votul, în defavoarea partidelor aflate la guvernare: PSD și PNL.

ION PREDOȘANU