Ca la noi, la nimeni – Nori negri în coaliție!

Motto: „Norii negri nu întunecă curcubeul, ci-l arată și mai bine”. – Lucian Blaga

Plutește în aer o liniște aparentă în lumea politică românească, dar lucrurile nici pe departe nu stau chiar așa. Las la o parte faptul că ordonanța de urgență adoptată recent de Guvernul Ciucă pentru plafonarea consumului de energie electrică – una departe de ceea ce se dorea – este una șchioapă rău. Fiind scrisă parcă pe genunchi, într-o noapte, de incompetentul ministru al Energiei, numitul Virgil Popescu, după ce forma propusă tot de el, cu o zi înainte, fusese respinsă ca inacceptabilă, de prim-ministrul Nicolae Ciucă.

SĂ GÂNDIM CU CAPETELE NOASTRE! Un om cu capul pe umeri și care gândește, până la proba contrarie, în interesul cetățenilor și al firmelor românești, deci al economiei naționale. Ordonanța de urgență privind plafonarea și compensarea energiei electrice mai are mici șanse de a fi corectată în Parlamentul României, unde va merge pentru dezbatere și adoptare.

„Cetățenii să fie protejați, economia să fie protejată”, afirma luni, sigur pe sine, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă. Tot domnia sa a mai precizat că „s-a scăzut acel 15%, cerut de Comisia Europeană pentru economisire, din procentul total al consumului cetățenilor, nu și al firmelor”.

Dacă tot s-a întârziat atât de mult cu luarea unor măsuri pozitive în rezolvarea spinoaselor probleme create de criza prețurilor la energia electrică și la gaze, nu înțeleg de ce nu s-a mai așteptat până vineri, 9 septembrie, când la nivelul Uniunii Europene va avea loc o reuniune a miniștrilor Energiei din țările membre, atunci când se va stabili cum va fi plafonat și compensat consumul de energie electrică și de gaze naturale în toată Uniunea Europeană.

ÎNȚEPĂTURI ÎNTRE LIDERII PSD ȘI PNL. În rest, înțepăturile dintre liderii Partidului Social Democrat și cei ai pretinsului Partid Național Liberal seamănă mai mult nu cu un scandal în copaliție, ci cu niște jocuri de imagine. Cum mai spuneam și zilele trecute, Marius Budăi, ministrul Muncii, a ieșit cu niște declarații în public, de fapt cu propuneri ce urmează a fi discutate la ședința coaliției din această săptămână.

A și ținut o ședință de urgență conducerea pretinsului Partid Național Liberal, la care cea mai vocală a fost Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului, care cerea nici mai mult nici mai puțin decât demisia lui Marius Budăi.

Care ministru al Muncii anunțase ca propuneri, și nimic mai mult, decât intenția social-democraților de a se mări pensiile cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2023, iar salariul minim să crească de la 2.550 de lei, la 3.000 de lei brut. În repălică, Budăi a precizat că nu a ieșit în public de capul lui, ci avea acordul conducerii PSD. Mai înțelept, prim-ministrul Nicolae Ciucă, în același timp și președinte al Partidului Național Liberal, nu a agreat luările de poziție ale lui Budăi înainte ca acestea să fie discutate în coaliție, dar ca un moderat ce este a anunțat că pedepsele în astfel de cazuri se vor aplica în viitor.

LEGEA SPECULEI, DEGEABA! Ne fălim că suntem prima țară din Uniunea Europeană care are de vreo două luni o Lege a speculei, pe care nu o aplică nimeni. Nu are norme de aplicare. În plus, ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței nu au luat nicio poziție în privința aplicării Legii speculei.

Așa că, până acum, nu s-a aplicat nicio amendă. Iar amenzile prevăzute sunt între 5.500-11.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000-500.000 de lei în cazul firmelor. În momentul de față sunt numeroase proteste în stradă în toată Europa din pricina creșterii facturilor la energia electrică. Iar în România continuă să fie haos. Prețul energiei electrice aruncă în aer profiturile producătorilor de energie chiar la începutul toamnei. Iar iarna ce se anunță foarte grea nu-i prea departe!

ION PREDOȘANU