Motto: „Pentru a rezolva problemele zilei de azi, concentrează-te asupra zilei de mâine.”

Oricum am lua-o, aproape zilnic apar, la mai toate televiziunile de știri alarmiste, vești proaste cu teribile accidente de circulație, cutremure și alte nefăcute de oamenii normali la cap. Cu pierderi omenești, cu pierderi materiale grave. Sunt prea puține veștile bune, iar cele despre posibilele majorări bănești la pensii și salariul minim, începând cu 1 ianuarie 2023 sunt tot masi nesigure. Sigure apar numai creșterile de prețuri în micile și marile magazine, în piețe și măcelării.

Din sumele alocate în programul Sprijin pentru România, aflăm că două treimi merg în economie și doar o treime la familiile defavorizate. Ceea ce nu-i rău și înseamnă că Partidul Social Democrat care a propus acest program nu s-a zbătut degeaba.

IMM INVEST ARE UNDĂ VERDE. Marți am mai auzit din gura prim-ministrului României, Nicolae Ciucă faptul că Guvernul va sprijini în continuare mediul de afaceri cu soluții care să asigure menținerea dinamicii corespunzătoare a economiei românești. Declarația a fost făcută la ceremonia de semnare a convențiilor de garantare pentru noul program guvernamental IMM Invest, ce a avut loc la Palatul Victoria.

El a adăugat că Guvernul va continua să susțină mediul de afaceri, utilizând bani atât din bugetul național, cât și din fondurile europene. Tot marți, prim-ministrul Nicolae Ciucă i-a cerut președintelui Partidului Social Democrat să nu mai vorbească despre majorarea pesniilor și salariilor. Nici măcar ministrul Muncii, Marius Budăi, nu a mai pomenit nici procente pentru majorarea pensiilor și n-a mai amintit despre creșterea salariului minim de la 2.550 la 3.000 de lei brut, cum a mai afirmat alte dăți.

După cum se vede, prim-ministrul e mai reținut și este normal că nu se pot avansa procente de peste 10% la pensii – în condițiile în care inflația a depășit cu mult 15%! – și majorarea salariului minim la 3.000 de lei brut, înainte de a se finaliza, vota în Parlamentul României și promulga Bugetul de stat pentru anul 2023.

PREȚURILE CRESC, MAJORĂRILE DE VENITURI ÎNTÂRZIE! Ce-i drept, eventualele majorări ale veniturilor românilor după 1 ianuarie 2023 nu-i vor ajuta prea mult pe cei necăjiți și obligați, în aceste zile și luni, adică până anul viitor să se descurce cu explozia prețurilor, dar și cu umflatelor facturi la energie. Mai ales că ordonanța de urgență privind aplicarea plafonării și compensării este una proastă și în a treia sa variantă.

După cum simțim cu toții la buzunare, facturile la energie au dat și încă mai dau bătăi de cap multor familii de români, în unele situații fiind necesare credite bancare spre a scăpa temporar de belele. Și iarna încă nu a venit.

IARNA BATE LA UȘĂ. Ce-i drept, vremea se răcește, pe Transalpina și pe Transfăgărășan zăpada căzută ajunge și la 25 de centimetri. Iar vânturile nemaiîntâlnite alte dăți în luna septembrie, prima lună de toamnă, duc frigul de pe Transalpina, de pildă, și până la mine la Peștișani! Unde, cei care-și încălzesc locuințele cu lemnele ajunse la prețuri prohibitive au fost obligați să-și asigure rezerve de lemne și nu aveau cum să aștepte deciziile Guvernului Ciucă cu privire la un eventual ajutor sau la o limitare a prețului metrului cub de lemne de foc!

ION PREDOȘANU

P.S. Guvernanții au multe restanțe față de promisiunile făcute. Și au uitat cu toții zicala „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi!” (Ion Predoșanu)