Ca la noi, la nimeni – Neintrarea României în Schengen – eșecul lui Iohannis, care acum face apel la diplomație!

Motto: „Eșecul este pur și simplu șansa de a încerca din nou, de data aceasta cu mai multă inteligență.” – Henry Ford

În ziua de miercuri s-a votat în Parlamentul României Legea Bugetului de stat pe anul 2023 cu majoritate de voturi. Totuși, nu s-au acceptat decât 7(șapte) amendamente dintre cele 5.000 depuse, iar cele șapte au fost introduse de Alianța pentru Unirea Românilor(AUR), printre ele fiind și acela cu majorarea sumelor pentru cultele religioase.

Tot în acea zi a avut loc și Protestul sărăciei, prin care profesorii au cerut în stradă salarii mai mari. Revolta pentru bani a crescut furia dascălilor veniți la București din toate colțurile țării. Dar protestatarii nu erau numai profesori, ci și personalul nedidactic. Cu toții nemulțumiți că în Legea Bugetului de stat procentul din Produsul Intern Brut(PIB) acordat învățământului – doar 3,19% – este cel mai mic din ultimii 30 de ani!

IOHANNIS S-A SUCIT. Luni, la conferința de presă comună cu președintele Confederației Elvețiene, hodoronc-tronc, Preș. Klaus Werner Iohannis l-a lăsat mască pe distinsul său oaspete și a dat un răspuns lung – mai dur decât niciodată până atunci – la o întrebare a unui jurnalist în legătură cu poziția sa față de o decizie nedreaptă și arbitrară a Cancelarului Austriei, Karl Nehammer, prin care României i se refuza dreptul – de altfel, consfințit de Tratatele Uniunii Europene – de a intra în Spațiul Schengen. Președintele Iohannis și-a exprimat dezamăgirea și nemulțumirea față de umilința la care a fost supus poporul român.

Firesc, instituții ale statului și companii și-au exprimat regretul, luând decizia de a boicota firmele și băncile austriece. Uitând ce declarase luni, Preș. Klaus Werner Iohannis – care are mai mulți prieteni în Austria decât în Germania – a sărit ca ars, la numai două zile de când se declarase total nemulțumit. Mă rog, președintele Iohannis își are toți banii depuși în băncile austriece pentru că lui îi put Banca Transilvania și CEC Bank, bănci în întregime cu capital românesc!

Ba se mai împăunase că miercuri, joi și poate și vineri, el va participa la Consiliul European, unde pretindea că se va bate să introducă pe ordinea de zi subiectul veto-ului inacceptabil al Austriei față de intrarea României în Schengen. Vorbe și iar vorbe.

DIPLOMAȚIE MARCA IOHANNIS! Cum spuneam, firme și companii românești, ca și simpli cetățeni au decis să-și retragă banii din băncile austriece și să-și facă alte conturi la bănci românești. Cum a mirosit că-i vorba de un boicot, Herr President Iohannis a afirmat că nu-i normal și că situația trebuie tratată cu diplomație. Curat diplomație, Coane Fănică!

CE-AU CĂUTAT REPREZENTANȚII OMV PETROM LA COTROCENI? Același președinte Iohannis ar trebui să știe că a fost ales să reprezinte interesele românilor, nu ale Austriei și ale Rusiei!

Și aș vrea să-i mai aduc aminte că i-a primit la Palatul Cotroceni pe doi reprezentanți ai companiei austriece OMV Petrom(cu capital majoritar rusesc!) și care cereau cu tupeu ca România să renunțe la procentul de 40% din gazul ce va fi extras de OMV Petrom din Marea Neagră. Aceiași doi indivizi fuseseră și la Palatul Victoria, dar prim-ministrul Nicolae Ciucă i-a refuzat ca un bun român ce este.

Oricum, cei doi reprezentanți ai OMV Petrom nu aveau ce căuta la Palatul Cotroceni, întrucât Preș. Klaus Werner Iohannis nu are atribuții în administrarea țării căreia i-a devenit președinte rintr-o nefericită întâmplare!

ION PREDOȘANU