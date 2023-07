Ca la noi, la nimeni – Ministrul Muncii, Marius Budăi, a demisionat! Cine urmează?

Motto: „Mizeria materială și morală a populației, destrăbălarea administrației, risipa banului public, cumulul, corupția electorală toate acestea n-au a face, la drept vorbind, cu cutări sau cutări principii de guvernământ. Oricare ar fi guvernul și oricare vederile sale supreme, corupția și malonestitatea trebuie să lipsească din viața publică; oricare ae fi, pe de altă parte, religia politică a unui guvern, ea nu-i dă dreptul de-a se servi de nulități venale, de oameni de nimic, pentru guverne.” Mihai Eminescu

În dimineața zilei de joi, încă ministrul Muncii, Marius Budăi, trebuia să meargă la Palatul Victoria spre a se întâlni cu Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

BUDĂI, DEMISIE DE ONOARE! El s-a prezentat cu o oră mai devreme și, acuzat că ar fi știut de situația cumplită din azilele groazei, cum au mai fost ele numite, și-a lăsat, la Cabinetul Primului ministru al României, Demisia de Onoare.

Cu siguranță, bănuiesc că anterior avusese o discuție lămuritoare cu Marcel Ciolacu și a luat decizia pe care a considerat-o cea mai corectă și, desigur, cea mai onorantă. Faptul că Marius Budăi și-a lăsat demisia îl face să crească în ochii mei. Mai rămâne, totuși, întrebarea ce se întâmplă cu reformele începute de domnia sa, cu Legea pensiilor speciale, dar nu numai, plus cu proiectul legii salarizării unitare la care lucra și urma să fie gata până la sfârșitul acestui an? Un mare om politic francez a spus că „e plin cimitirul cu oameni de neînlocuit”.

Mă rog, demisia lui Marius Budăi poate deschide un șir de alte demisii ale altor miniștri care vor fi acuzați că și ei au știut și nu au făcut nimic. Sper ca dacă aceste lucruri se vor întâmpla, măcar să fie probe adevărate, iar înlocuitorii celor ce vor pleca din Guvernul Ciolacu să fie mai buni. Cel puțin din punct de vedere profesional. Mai competenți și mult mai onești!

Până una-alta, se caută înlocuitor tot din cadrul Partidului Social Democrat pentru postul vacantat prin Demisia de Onoare a lui Marius Budăi!

Nu am chiar deloc obiceiul să mă pronunț asupra implicării în cazurile extrem de numeroase ale azilurilor de bătrâni și ale centrelor de asistență socială ale unor oameni politici. Fie că-mi plac, fie că aceștia nu-mi plac deloc. Cu atât mai mult nu o voi face în cazul Gabrielei Firea, ministrul Familiei, mai ales că am cunoscut-o bine începând cu anul 1990, punând și eu umărul, alături de Redactorul șef al cotidianului AZI, distinsul și completul făcător de publicații Octavian Știreanu, la angajarea ei, imediat după ce terminase Liceul teoretic din Panciu, la angajarea ei în presă. Unde a avut o carieră fulminantă, la TVR și la Antena 1, dar și ca director al revistei Săptămâna financiară, înainte de a intra în politică.

URMEAZĂ GABRIELA FIREA? Spre surprinderea mea, aflu de la un post de televiziune, de regulă bine informat, că, pe surse, unii lideri ai Partidului Social Democrat, ar discuta despre retragerea Gabrielei Firea din Guvernul Ciolacu.

Asta după ce, înaintea ședinței de Guvern de joi, ea s-a îmbrățișat chiar cu Președintele Partidului Social Democrat, totodată, și Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Așa că, eu zic să nu ne grăbim cu acuzațiile. De cele mai multe ori neadevărate și, desigur, nefondate. Se mai vorbește și despre alți miniștri care-ar putea avea soarta lui Marius Budăi. Dar mai bine să ne oprim aici.

ÎN CINE SĂ MAI AI ÎNCREDRE? Alte surse pretind că și Președintele Senatului, actual președinte al pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, știa și el despre ororile din căminele de bătrâni. La fel, cum acelați lucru se afirmă – tot fără probe – că nici Marcel Ciolacu nu era străin de subiect!

În țara noastră, atât de lovită de caniculă și vijelii, cu oameni politici vremelnici, stăm și ne întrebăm: În cine să mai ai încredere?

ION PREDOȘANU