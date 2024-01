Ca la noi, la nimeni – Mica Unire, Marea Dezbinare!

Motto: //„Hai să dăm mână cu mână/ cei cu inima română/ Să-nvârtim hora frăției/ pe pământul României!”// – Versuri din Hora Unirii, de Vasile Alecsandri

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, și prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, au participat împreună le ceremonia dedicată Zilei Micii Uniri, 24 ianuarie 2024, la București, în Parcul Carol, la Mormântul Ostașului Necunoscut. După ce au depus coroane de flori, președintele Iohannis și premierul Ciolacu au ținut emoționante cuvântări în care-au preamărit înaintașii noștri, care, la 24 ianuarie 1859, au desăvârșit Unirea Principatelor Române – Țara Românească și Moldova – care-au constituit prin unire-n cuget și simțiri România.

Evident, Erou este Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ales la Iași și la București, de care se leagă nașterea României Unite.

Într-o veritabilă lecție de cultură, istoricul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, a declarat: „Dacă România Întregită este edificiul nostru național, atunci Unirea de la 1859 este temelia acestui edificiu.”

DISENSIUNI ÎN COALIȚIE?! Am surprins faptul că, deși inițial prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, își anunțase prezența la Iași alături de Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și, totodată, președinte al Senatului, la Iași n-a mai ajuns decât Nicolae Ciucă, care la revenirea spre București a mai oprit la o altă ceremonie organizată la Focșani. Nu s-ar putea spune că este vorba de o dezbinare a coaliției, ci doar de faptul că cei doi coopreședinți ai coaliției și-au făcut un program separat. Asta nu înseamnă că nu există oarecari disensiuni în coaliția de guvernare.

MARCEL CIOLACU: „UNIȚI, SUNTEM MAI PUTERNICI!” La București, ambele discursuri al președintelui Iohannis și al premierului Marcel Ciolacu au fost sobre și la obiect. Iohannis a subliniat că: „Alegerile din acest an vor modela România de mâine” și sper să nu se înșele. Iar prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a punctat: „Suntem mai puternici, atunci când suntem uniți!”(…) „La mulți ani! români, La mulți ani! România!”

Revenind, la Iași a fost prezent și liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), mult mai sobru decât de obicei, care s-a comportat ca un veritabil bărbat de stat și iubitor de țară și de neam, după care s-a deplasat cu susținătorii săi la Suceava.

SOS România (ȘOȘOACĂ), PE TOBOGAN! Liderul George Simion a mai spus că: „S-a încercat transformarea Zilei Micii Uniri într-un circ politic, dar fără succes!” Sute de oameni s-au pus pe joc, în Hora Unirii, în care-au invitat-o și pe controversata Diana Șoșoacă. Una mai tăcută și nițel mai tristă. Dis de dimineață s-a dat publicității un sondaj INSOMAR care arată ce s-ar întâmpla dacă duminică ar fi alegeri europarlamentare. Este fotografia momentului, ce n-avea cum s-o bucure pe Diana Șoșoacă.

Dacă duminică ar fi alegeri pentru Parlamentul European, pe primul loc s-ar afla PSD cu 25%, urmat de AUR cu 22%. PNL ar fi la 21%, în vreme ce USR ar obține doar 9%. Probleme sunt pentru Diana Șoșoacă: SOS România nu ar obține mai mult de 3% din voturile românilor!

ION PREDOȘANU

P.S. GEORGE SIMION DIXIT. Fie-mi permis să mai citez o zicere de-a lui George Simion, liderul AUR, care-a zis: „România să nu aibă graniță la Prut și România să fie o țară suverană!”! (Ion Predoșanu)