Ca la noi, la nimeni – Măsurile sociale și economice pornesc chiar destul de greu!

Motto: „Un stat e ca și omul… are atâta libertate și egalitate, pe câtă avere are. Iar cel mai sărac e totdeauna sclav și inegal cu cel ce stă deasupra lui.”– Mihai Eminescu

Și joi a fost încă o ședință a Guvernului Ciucă, în care au început să fie luate pe rând măsurile adoptate pentru susținerea financiară a sectoarelor economice, dar și cele privind ajutorarea cetățenilor nevoiași ori a elevilor din familii defavorizate, ce au burse sociale.

MINISTRUL BUDĂI, UN LUPTĂTOR OPTIMIST. Oricum, așa cum aminteam și în simpele note de joi, vor fi concedieri la stat, adică în sectorul bugetar, iar pensiile sunt înghețate cam al treilea an la rând. Totuși, la ministerul Muncii avem un luptător, în persoana profesionistului Marius Budăi. Domnia sa a avut grijă ca, de la 1 ianuarie 2022, pensiile să crească cu 10%. Cam cât a ajuns în acest moment rata inflației. Evident, veți zice că este puțin. E adevărat, dar mai mult nu-și poate permite Bugetul săracei Românii.

Același competent și serios ministru al Muncii se declară optimist în legătură cu procentul de numai 9,4% pentru pensii, din PIB, prevăzut în dezastruosul Plan Național de Redresare și Reziliență ca fiind de neschimbat până în anul 2070! A și discutat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene, a adus argumente și infimul procent va fi majorat. Și așa România are cele mai mici salarii și cele mai reduse pensii dintre toate țările membre ale Uniunii Europene.

SARABANDA SCUMPIRILOR. Orice anunț cu privire la o cât de mică creștere a veniturilor populației – și voucherele sunt extrem de mici: 50 de euro la două luni pentru familiile defavorizate și 30 de euro la copiii sărmani, adică cei cu burse sociale – îi îndeamnă pe hrăpăreții de comercianți să sporească prețurile produselor alimentare de bază, dintre care doar șase pot fi cumpărate cu vouchere.

Ce n-a izbutit Guvernul Ciucă, deocamdată sper, este o intervenție la prețurile combustibililor. Iar motorina, atât de necesară lucrărilor agricole de primăvară – aratul, însămânțatul și fertilizarea – a crescut la pompă cel mai mult!

SURSELE BANILOR PENTRU VOUCHERE. Voucherele vor putea fi primite și folosite începând cu 1 iunie, după calendarul primirii pensiilor ce ajung la pensionari prin poștă, în proporție de două treimi. Și vor fi 2,3 milioane de cetățeni care vor beneficia de aceste mici ajutoare numite vouchere.

Întrebat despre sursa banilor, liderul Partidului Social democrat, Marcel Ciolacu, a spus că o parte din sumele necesare vin de la Buget, iar o altă parte din bani europeni. Marcel Ciolacu a mai declarat: „Dacă nu mă înșel,înainte să vină domnul Orban premier, am avut o absorbție a fondurilor UE de 4,7 miliarde de euro. Când a venit domnul Orban, au avut 2,2 miliarde de euro, și apoi au venit celebrii miniștri la Fondurile Europene și la Sănătate și am avut 0,2. Cam atât! În schimb, să fie clar. Exercițiul financiar 2016-2020 este cu absorbție de 53% în acest moment. Am vorbit cu doamna Comisar pe coeziune și dezvoltare, noi avem o supracontractare, culmea, transmisă la Comisia Europeană. Suntem sub media europeană, care este de 65%. Comisia ne-a atras atenția căî nu mai avem timp să suplimentăm pe anumite capitole, iar domnul Marcel Boloș va explica lucrurile foarte clar și punctual. Altă șansă să nu pierdem acești 14,7 miliarde de euro nu avem, decât să îi redirecționăm spre zona socială și nu numai”, a precizat Marcel Ciolacu.

ION PREDOȘANU

P.S. BANI PENTRU CONSTRUCȚII. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat că în ședința de guvern de joi s-a aprobat o ordonanță de urgență pentru alocarea a 1,67 miliarde de lei pentru compensarea prețurilor materialelor de construcție. Suma totală este de 5,2 miliarde, dar restul este asigurat din fonduri europene! (Ion Predoșanu)