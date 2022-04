Ca la noi, la nimeni – Măsuri economico-sociale amânate!

Motto: „Mai bine mai târziu decât niciodată” – Zicală românescă

Am interpretat eronat amânarea luării unor măsuri economice și, mai ales, sociale de către Guvernul Ciucă pentru lunea viitoare, pe 11 aprilie 2022. Și din pricina slabei comunicări din partea mai-marilor din Palatul Victoria în fața căruia, miercuri, protestau nu mai puțin de 5.000 de nemulțumiți pentru nerezolvarea crizei sociale și alimentare generate de creșterea haotică a prețurilor majorității produselor. Și, în primul rând al prețurilor produselor alimentare, de strictă necesitate.

NU PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL GUVERNULUI, CI MINISTRUL MUNCII NE LĂMUREȘTE. Noroc cu admirabilul profesionist ce se află în fruntea Ministerului Muncii, Marius Budăi, care a venit miercuri, seara târziu, cu explicații și argumente concrete. Acesta a vorbit despre măsurile privind acordarea de vouchere în valoare de 50 euro – la două luni – pentru nevoiașii ce au venituri mici, între 500 de lei, adică ajutoare sociale, și pensii sub 1.500 de lei. Iar elevilor cu probleme, ai căror părinți au câștiguri modeste li se va acorda câte un voucher de 30 euro lunar. Tot domnia sa a spus și despre creșterea salariului minim pe economie cu 200 de lei, neimpozabili. Pentru calcularea tuturor cazurilor – la cetățenii nevoiași și la elevii cu părinți având venituri modeste – este nevoie de timp. Ca să nu se ia măsurile și abia apoi să se constate că impactul sumelor alocate ar depăși puterea de acoperire a Bugetului.

ABSENȚA UNOR STRATEGII. Joi am aflat și că va fi vorba de 17 măsuri economico-sociale de sprijin al populației. Dar, din păcate, acestea vor fi pe termen scurt, adică vor avea o aplicabilitate limitată în timp. Să recunoaștem, s-ar impune, totuși, strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru rezolvarea crizei alimentare și a crizei sociale generate de pandemie, dar și de războiul iscat nu departe de granițele României. Ca să nu mai zicem, pe românește, că aceste măsuri economico-sociale ar fi trebuit să vină mai demult!

PARLAMENTUL EUROPEAN A VOTAT BOICOT TOTAL AL RUSIEI. La o zi după ce Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, condamna iarăși „crimele de război” ale Armatei Rusiei Țarului Putin și amenința Federația Rusă cu sancțiuni suplimentare, au urmat și alte sancțiuni, ba chiar un boicot total asupra Rusiei, votat chiar în plenul Parlamentului European.

Cu 513 voturi pentru, 22 împotrivă și 19 abțineri, eurodeputații au cerut măsuri punitive suplimentare, inclusiv un embargo total impus Rusiei. Iar solicitarea se referă la interzicerea imporurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear și gaz metan.

ION PREDOȘANU

P.S. ELENA UDREA, CONDAMNTATĂ DEFINITIV! Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația în anulare introdusă de Elena Udrea, condamnată la 6 ani cu executare, în dosarul ”Gala Bute”. Pedeapsa rămâne neschimbată și definitvă, dar, culmea!, nu se știe dacă Elena Udrea – care nu era supusă unui control judiciar măcar – mai este în țară sau nu! (Ion Predoșanu)