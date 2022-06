Ca la noi, la nimeni – Marea jecmăneală și promisiunile neonorate!

Motto: „Hoțul neprins e negustor cinstit!” – Proverb românesc

Trăim vremuri grele și tulburi. În căutarea unui motto adecvat, am găsit pe internet următoarea precizare: „Datorită noilor realități de la noi au trebuit schimbate unele proverbe. Hoțul neprins e negustor cinstit se completează cu Hoțul neprins are un avocat bun.” Mă rog, marea jecmăneală a început cu mult mai devreme de 24 februarie, data la care Armata Roșie a Federației Ruse a invadat fără un motiv real țara vecină Ucraina. Așa că trebuie neapărat să ne aducem aminte că prin liberalizarea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale au crescut înfiorător facturile la energie și la consumul de gaz metan. Atât la populație, cât și la operatorii economici. Fie ei din domeniul privat ori la firmele și companiile cu capital de stat.

GuWernerul CIUCĂ, AJUTĂ STATUL NU POPULAȚIA! Culmea este că energia electrică este produsă aproape în întregime de către stat, deci și profitul este al statului prost guvernat. GuWernerul Ciucă a luat niscaiva măsuri de plafonare și compensare în domeniul energiei electrice, valabile până la sfârșitul anului 2022. Totuși, să nu uităm că de plafonare și de compensare nu beneficiază numai consumatorii casnici, ci și firmele de stat! Care firme și companii de stat sunt astfel susținute în jecmănirea cetățenilor. Cum spuneam, de două ori!

Iar prin creșterea prețurilor la energia electrică, gaze naturale și la combustibili au luat-o razna prețurile atât la produsele alimentare de bază, ca de altfel și la celelalte produse industriale. Se știe că veniturile populației – salarii și pensii – sunt, oricum, înghețate, iar prețurile cresc și tot cresc! Printre multele promisiuni ale Guvernului Ciucă a fost și aceea de a se crea un cadru legal prin care specula de pe piețele alimentare să fie stopată. Primul ministru Nicolae Ciucă a zis, ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, a confirmat, dar situația cu specula a rămas la fel de înfloritoare.

Colac peste pupăză, vinerea trecută indicele ROBOR a ajuns al 6,01%, fiind nu doar cel mai mare indice ROBOR în ultimele trei luni, dar și cel mai ridicat din ultimii 9 ani! În aceste condiții, toți aceia care au luat credite în lei cu dobânzi variabile s-au trezit că le-au crescut ratele cu nici mai mult nici mai puțin decât 700 de lei lunar!

PNL NU MAI FACE PE FATA MARE! ÎN CAZUL PNRR. După ce luni de zile pretinsul Partid Național Liberal a făcut pe fata mare la măritat și s-a opus ideii Partidului Social Democrat (PSD) de a se rediscuta PNRR-ul, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, la Bruxelles, iată că tot vineri, în ședința coaliției de guvernare s-a arătat de acord, semn că a început să priceapă care-i interesul național și că, ținând coada ridicată, pierde în sondaje. Este limpede că s-au pierdut niște luni bune, dar nu-i târziu niciodată. Și așa PNRR-ul fusese creat de o singură persoană, ministrul USR-ist al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, și are o sumedenie de prostii și inadvertențe care aduc numai pierderi bietei Românii!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a și demarat discuțiile la Bruxelles, în cadrul Comisiei Europene, convingându-și partenerii de dialog că limitarea pensiilor tuturor românilor în marja de 9,4% din PIB, de la data adoptării PNRR-ului și până peste 70 de ani este o enormitate.

Deci sunt șanse ca să fie finanțate și sistemele de irigații pentru a salva, pe cât se poate, criza alimentară cu care este amenințată Uniunea Europeană.

AGRICULTURA ROMÂNIEI, SALVATOAREA EUIROPEI? România nu va avea o criză alimentară întrucât ea produce cât are nevoie pentru consum, dar și cantități substanțiale pentru export. Important va fi ca an de an să-și păstreze producția pentru consumul intern, dar și pentru constituirea stocurilor necesare producției viitorului an agricol.

ION PREDOȘANU

P.S. PREȘEDINTELE IOHANNIS, SUPĂRAT PE USR! USR continuă atacurile asupra Președintele Klaus Werner Iohannis. Unele mârșave, uitând că președintele Iohannis a băgat USR la guvernare, deși alegerile parlamentare le câștigase PSD! Acum, cu mintea românului ce-a de pe urmă, Iohannis cere PNL să riposteze atacurilor USR-iste și că altfel va scădea în sondaje!(Ion Predoșanu)