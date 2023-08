Motto: „Sunt punct, dar în nimicnicia mea sunt totul. Restul e numai imensitate.” – Valeriu Butulescu

În fond, până și dușmanii sau inamicii săi politici îl apreciază pe Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, drept un om puternic și abil. Totuși, la momentul actual are de gestionat o situație extrem de grea din toate punctele de vedere. Nu-i sigur că membrii Cabinetului Ciolacu îl susțin toți cu profesionalism și onestitate, mai ales că domnia sa fiind un social-democrat pur sânge este într-o Coaliție cu pretinsul Partid Național Liberal, care-i greu de presupus că-i vrea binele liderului Partidului Social Democrat. Mai ales că Marcel Ciolacu se află, ca și aliații din Coaliție, în preajma unui an electoral, cu cinci rânduri de alegeri și deci lupta va fi una de care pe care!

DEFICITE PUBLICE DE PE VREMEA GUVERNELOR DE DREAPTA! Colac peste pupăză, guvernele de dreapta de prin noiembrie 2019 încoace au gestionat țara extrem de prost, iar Marcel Ciolacu se vede în fața unei imense găuri în Bugetul României. Și, pur și simplu, nu poate să stea cu mâinile-n sân. Nici Bugetul de stat pe anul 2023 nu-l ajută, deși a fost croit pe vremea când ministru al finanțelor publice era social-democratul Adrian Câciu, iar Prim-ministru al României nimeni altul decât generalul în rezervă

Nicolae Ciucă, actual președinte al pretinsului Partid Național Liberal și, totodată, Președinte al Senatului.

În popor, se zice că prietenul la nevoie se cunoaște. Iar Nicolae Ciucă îi trece drept prieten lui Marcel Ciolacu încă de pe vremea când aceeași Coaliție îl avea ca premier pe primul. Cei mai jalnici prim-miniștri din acea perioadă sunt Orban cel Ludovic și năbădăiosul de Florin Cîțu. Fost ministru al Finanțelor publice în Guvernul Orban și inițiator al unor împrumuturi fără număr, pe termene scurte și la dobânzi colosale, Florin Cîțu a luat deficitul bugetar al româniei de pe la 35% din Produsul Intern Brut și l-a dus la 49,2%. Pentru ca astăzi datoria publică să fie de peste 52% din PIB!

5 MILIARDE GAURĂ ÎN BUGET. Una peste alta, acum România are o gaură în Buget de peste 5 miliarde de lei, iar Guvernul Ciolacu trebuie să se încadreze într-o țintă bugetară de cel mult 4,4% deficit anual.

Zilele și nopțile Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, și ale ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș(căruia inclusiv colegii din pretinsul partid Național Liberal îi cer demisia) sunt unele grele.

CIOLACU ȘI BOLOȘ LUCREAZĂ ȘI DUMINICA. În sfânta zi de Duminică, Marcel Ciolacu și Marcel Boloș s-au aflat în clădirea Guvernului, din Palatul Victoria, să caute căi și soluții pentru a scoate bani din piatră seacă. Economia nu merge, agricultura este compromisă, iar reducerea cheltuielilor bugetare nu-i suficientă spre a astupa gaura din Buget.

Noi măsuri pentru bani la buget este anunțul de duminică al Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu: „Sunt peste 50 de măsuri, mi le asum în totalitate. Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a completat și domnia sa: „Facilitățile au ajuns zone de optimizare fiscală, să nu mai plătească banii la stat”. Premierul Marcel ciolacu și ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, au prezentat un prim pachet de măsuri, care să permită încadrarea în ținta de deficit bugetar. Este vorba de restructurări în sectorul bugetar, de la reducerea de posturi și comasări, la plafoane pentru telefonie sau de diurne și vouchere de vacanță.

„Este prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar. E pentru prima oară când un guvern al României își asumă o astfel de abordare. Îmi asum în totalitate aceste reforme chiar dacă ele deranjează anumite persoane”, a spus șeful Guvernului.

Cât despre măsurile fiscale pe care le așteaptă toată lumea, ministrul de Finanțe prelungește așteptarea, precizând că, deocamdată, nu au fost decise în Coaliție. Totuși, a comentat în privința facilităților fiscale, confirmând practic că se va umbla la ele. Motivul: „au ajuns zone de optimizare fiscală”, a declarat Marcel Boloș.

MĂCEL FISCAL?! „Noi am adoptat facilitățile fiscale, foarte bine. Ce s-a întâmplat în realitate: au ajuns zone de optimizare fiscală. Ce înseamnă: cum să folosim facilitățile să mă ducă să nu plătesc banii la stat. Nu aștept aplauze, Nu este decizia lui Marcel Boloș, e decizia Coaliției”, a precizat ministrul de Finanțe.

Normal, imediat au apărut și criticile. Unele întemeiate, altele nu. Cel mai dur a fost economistul Victor Negrescu, care a comparat reformele cu un MĂCEL FISCAL! Nici mai mult, nici mai puțin.

ION PREDOȘANU