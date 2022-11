Ca la noi, la nimeni – Legea plafonării prețurilor la energie modificată. Alocațiile cresc cu 12 lei!

Motto: „Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.” – Zicală românească

Cu chiu, cu vai, Legea plafonării prețurilor la energie electrică a fost adoptată în Parlamentul României, uitându-se a se introduce un amendament prin care furnizorii ce nu au emis facturile la timp, unele ajungând la restanțe de 5-6 luni de zile, să fie obligați la acceptarea plății eșalonate, în rate.

PREMIERUL A PROMIS, PARLAMENTARII NU AU VOTAT! Prim-ministrul Nicolae Ciucă, ce-i drept, a promis plata eșalonată, în rate, a consumatorilor casnici care nu au primit facturile la energie electrică cu întârzieri de 5-6 luni, dar parlamentarii nu au introdus amendamentul uitat de Guvern și, în consecință, nevotat de parlamentari! Și, repet, întârzierile sunt numai din vina furnizorilor.

Nu mai reluăm tarifele adoptate pentru energia electrică, fiind de-acum știute la consumatorii casnici.

La prețul de 1 leu kilowatul oră au fost adăugate, pe lângă IMM-uri, aeroporturile, Metrorex și cultele religioase acceptate în România. În plus, de la 1 ianuarie 2023 dispare plata facturilor la consumul de acum un an.

ALOCAȚIILE PENTRU COPII CRESC CU 12 LEI, SALARIILE COLABORATORILOR LUI CIUCĂ MAJORATE CU 15%! Aflăm că angajații din Guvern care-l servesc în mod direct pe prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, cresc cu 15% încă din acest an.

Este vorba despre Directorii de Cabinet ai prim-ministrului, 4(patru) secretari de stat(cu secretară și șofer la autoturismul de serviciu, bineînțeles!), 12(doisprezece!!!) Consilieri de stat ai Prim-ministrului României au majorate, cum spuneam, salariile și, atenție, ca o culme a tupeului, pentru „complexitate în muncă”.

Ei bine, dar mai degrabă rău, cu vreo câțiva ani în urmă s-a votat în Parlament majorare cu 50% a alocațiilor de stat pentru copii. Din luna noiembrie a anului 2019 au venit la putere Guvernul Orban, minoritar PNL dar probabil susținut de PSD, apoi Guvernul Cîțu, cel de tristă amintire – în vremea căruia – cât a fost ministru al Finanțelor Publice și, mai apoi, prim-ministru – datoria publică la bugetul de stat a crescut de la 35% la aproape 50%. Și totuși, au întrerupt majorarea alocațiilor de stat pentru copii pe motiv că nu sunt bani.

Apoi majorarea alocațiilor pentru copii a fost împărțită în cinci tranșe, nerespectate nici acele tranșe. Acum alocațiile pentru copii vor crește cu rata inflației din anul 2021, adică cu 5,1%, mai precis cu 12 lei. Bani cu care un elev sau un părinte poate cumpăra două caiete și un creion. În plin program România educată, inițiat de Preș. Klaus Werner Iohannis.

REPLICĂ PALIDĂ A MAE LA GESTUL LUI VIKTOR ORBAN. La un meci al naționalei Ungariei cu Grecia, prim-ministrul Ungariei, Orban Viktor, totodată și președinte al partidului extremist FIDESZ, a purtat un fular pe care exista, în culorile steagului Ungariei, o hartă a așazisei Ungarii Mari. Care Ungarie Mare n-a existat niciodată, înainte de Primul Război Mondial, Ungaria fiind parte a Imperiului habsburgic, iar Transilvania avea Guvernator român.

Gestul iredentist al lui Orban Viktor a fost condamnat „dur” doar de MAE. „Dur” este un fel de a spune, dar de zece ani același lider de la Budapesta defilează prin Transilvania, face declarații iredentisto-fasciste, investește în Transilvania și cumpără terenuri arabile pe bandă rulantă. România fiind singura țară care își vinde terenurile agricole într-o veselie!

ION PREDOȘANU

P.S. LIDERUL AUR INTERVINE. Patriotul George Simion, președinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-a pronunțat despre plecarea ENEL din România: „Milioane de români sunt în pericol. Statul român este în genunchi! Nu trebuia să fie înstrăinate aceste companii din domeniile strategice”! (Ion Predoșanu)