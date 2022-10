Ca la noi, la nimeni – La Bruxelles, Ciucă o întoarce ca la Ploiești!

Motto: „Specialități //Fac ieșenii tricotaje,/ Brașovenii utilaje,/ Craiovencele marame,/ Ploieștenii… epigrame//.”

Mircea Ionescu-Quintus, Din Pledoarie pentru epigramă (aprilie 2007)

Am căutat o exprimare aforistică despre expresia „A o întoarce ca la Ploiești” și nefiind mulțumit de ce am găsit, am ales să-i aduc un omagiu unuia dinte cei mai mari epigramiști români pe care l-am cunoscut – avocatul și epigramistul Mircea Ionescu-Quintus. Vechi liberal și intelectual distins, după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989, Mircea Ionescu-Quintus a fost printre fondatorii actualului pretins Partid Național Liberal.

Deși, la trecerea sa în rezervă, Generalul Nicolae Ciucă a susținut că nu va face niciodată politică și-a încălcat cuvântul dat. A primit un telefon, bănuiesc, de la acela care se pretinde și el liberal, mă refer la Preș. Klaus Werner Iohannis, iar acum este și Președinte al pretinsului PNL și prim-ministru al Guvernului României. De facto, adevăratul președinte al pretinsului PNL este acela care l-a împins în politichie, fiind un bun executant al vrerilor întâiului om în statul român.Aflat la Bruxelles, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a avut mai multe întâlniri mai degrabă formale sau cel mult informale în care, aproape sigur, a primit o listă cu ce mai are de făcut cât mai stă pe jilțul important din Palatul Victoria.

ABUREALA CU SPAȚIUL SCHENGEN. După o zi și jumătate, domnia sa a găsit de cuviință să-ăi facă în fața jurnaliștilor luați în delegație, cu diurnele cuvenite sau necuvenite, ca să transmită poporului minunățiile sale de realizări. Cică ar fi discutat despre intrarea României în selectul Spațiu Schengen și că ar fi primit asigurări. Ce fel de asigurări nu a precizat. Oricum, pe 8 decembrie va avea loc o reuniune a Consiliului JAI, unde ar trebui musai o unanimitate. Ce te faci cu Olanda, care se tot opune. Ne-a vizitat țara primul ministru al acestei Olande, dar nu ne-a dat speranțe.

La un post de televiziune, prim-vicepreședintele pretinsului PNL, guralivul de Rareș Bogdan, individ ce stă la pândă să-i ia locul pretinde că 99% vom intra în Schengen cel târziu până la 1 ianuarie 2023. Măi, să vezi! Și dacă nu se-ntâmplă minunea? Este știut că partidul care-l susține pe actualul prim-ministru al Olandei are de înfruntat alegerile parlamentare din martie 2023, iar la votul în plenul Parlamentului European care-a recomandat intrarea României în Spațiul Schengen toți parlamentarii olandezi din partidul premierului olandez au votat împotriva acestei aderări a României la Spațiul Schengen. Și atunci de ce să ne mințim ca să dea bine?

Același prim-ministru al României, care se exprimă greoi și în limba română, o fi vorbit greoi și în limba engleză de baltă când a grăit despre MCV(Mecanismul de Cooperare și Verificare), despre care Musiu Ciucă ne-a zis că va fi unul favorabil României.

9,4% DISPARE, DAR NU PUTEM MĂRI PENSIILE. A discutat și despre PNRR(Planul Național de Redresare și Reziliență), dar ce să vezi. PNRR-ul nu poate fi renegociat, după ce ministrul USR-ist Cristian Ghinea a copiat cuvânt cu cuvânt texte ale unor ONG-uri plătite de Soros George, american cu origini maghiare, un mai vechi dușman al României. Singurul indicator din PNRR, acela de 9,4% pentru pensii și obligatoriu pentru următorii 50 de ani, a fost scos din PNRR prin zbaterea ministrului social-democrat al Muncii, Marius Budăi, dar prim-ministrului Nicolae Cioucă i s-a transmis că indicatorul va fi înlocuit cu unul der disciplină financiară. Adică, pensiile nu vor putea fi mărite așa cum va dori Guvernul României! Nu se va mai ieși la pensie la 45 de ani, ci la 65 de ani, iar pensiile nu vor mai putea fi mai mari decât salariile în plată.

Cât despre marea problemă cu Piața de energie, prim-ministrul Nicolae Ciucă a recunoscut că nici el și nici președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu erau pregătiți, neavând documenttele la ei și, curios, nici nu aveau timp!

DOCUMENTELE LUI CIUCĂ, ÎN SUA! CU VIRGIL POPESCU. Asta, probabil, și pentru că dezastruosul ministru al Energiei, Virgil Popescu, nu i-a oferit documentele cu situația îngrozitoare a crizei facturilor la energie electrică. Și nci nu avea cum, din moment ce neisprăvitul de Virgil Popescu se găsește într-o deplasare în Statele Unite ale Americii, în fruntea unei delegații de 12 liberali, dintre care doar doi sunt experți în energie!

Și ca totul să fie praf, în privința decarbonării rămâne cum a stabilit Her Ursula. Se vor mai închide cariere de cărbune, în vreme ce Germania și Polonia le redeschid. Astfel, 600 de MW ies din SEN, după ce două grupuri – de la Turceni și Rovinari – intră în conservare.

Curat murdar, Coane Fănică. Adică, domnule prim-ministru de paie și General în rezervă Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU