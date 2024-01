Ca la noi, la nimeni – La bine și EU, la greu NU!

Motto: „Binele nu urmează răului, în mod obligatoriu.” – Michel de Montaigne

Sunt tot felul de scenarii, cum că PSD și PNL ar dori să comaseze unele dintre cele patru rânduri de alegeri din acest an. Unul dintre scenarii prezintă o nouă variantă de comasare a alegerilor, cică testate în coaliție, după cum zice deputatul Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al pretinsului Partid Național Liberal, prin care alegerile europarlamentare ar putea fi comasate cu alegerile locale. Numai că, ce să vezi, dacă ar fi așa, noii primari aleși ar trebui să stea în stand by până-n toamnă, când le expiră mandatele actualilor primari în funcție. Cam prin 29 septembrie!

PNL ȘI LA PUTERE ȘI-N OPOZIȚIE?! Și apoi, deputatul Ionuț Stroe se contrazice și susține că un astfel de scenariu n-ar fi fost discutat în coaliție. Bun, păi atunci de ce-a mai vorbit despre el? Nu cumva ca să se afle-n treabă? De altfel, mai sunt și alte motive de disensiune în coaliția de guvernare. Unde se stabilește una, iar pretinșii liberali sunt Gică contra. De parcă ar fi și la putere și în opoziție!

Și, cum spuneam, dacă aleșii locali sunt nou aleși, ce fac? Stau în stand by încă trei luni de zile? Greu de precizat ce-o fi în capul pretinșilor liberali!

ÎN URMA PROCESULUI PFIZER CONTRA STATUL ROMÂN AM PUTEA PIERDE CAM 5,5 MILIARDE DE EURO! Grație unor neisprăviți de miniștri ai Sănătății, din componența celor două guverne de dreapta – Ludovic Orban și Vasile Cîțu – mă refer la neterminatul de Vlad Voiculescu și la Ioana Mihăilă, s-au contractat, nici mai mult, nici mai puțin, de 28 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid 19, deși până la acea dată nu se vaccinaseră decât vreo 200 de cetățeni ai României. Ce-i drept, în contractul cu firma Pfizer exista un punct 5, conform căruia Guvernele României ar fi avut posibilitatea să renunțe la comandă. Cum nu au făcut-o, se pare că suntem buni de plată. Și așa stăm prost cu finanțele și se tot vorbește despre o gaură neagră în buget, iar în urma procesului civil pe care ni l-a intentat firma Pfizer, cu termen de prezentare pe 20 februarie 2024, ni se solicită o despăgubire de 550 milioane de euro. Bani pe care-i vom pierde cu siguranță.

Dar să-l ascultăm pe actualul ministru al (Ne)Sănătății noastre, Alexandru Rafila, a cărui lentoare ne exasperează: „România nu are încă un avocat care să ne reprezinte în acest proces civil cu firma Pfizer!”

ION PREDOȘANU

P.S. CÂINE SURD LA VÂNĂTOARE. S-au făcut tot felul de apropouri ca Preș. Klaus Werner Iohannis să medieze în conflictul dintre Guvernul Ciolacu și transportatori și fermieri! NU se știe dacă a făcut-o. În fond, la bine și la greu „românul” Iohannis se cunoaște. El are alte preocupări, iar Administrația Prezidențială a anunțat că de săptămâna viitoare pleacă într-un turneu exotic de plăcere cu consoarta domniei sale, Carmen Iohannis, și vor hălădui vreme de două săptămâni prin Oman, Vietnam și Coreea de Sud. Cum ar veni, precum câinele surd la vânătoare! (Ion Predoșanu)