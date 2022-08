Ca la noi, la nimeni – Joaca de-a guvernarea

Motto: „Mi se pare că supunerea față de guvern seamănă cu supunerea față de o bandă de tâlhari. Guvernul e o adunătură imorală”. – Lev Tolstoi

Fără a considera că Banca Națională a României este complet nevinovată față de îngrozitoarea situație financiară a țării, voi spicui câteva aprecieri recente ale acesteia față de inflația înfricoșătoare din acest moment. Care se scrie cu două cifre deloc mici, fiind în jur de 15%.

Rata inflației va fi de 13,9% – după cum apreciază BNR – în luna decembrie. Membrii Consiliului de Administrație al BNR consideră că rata inflației se va plafona în trimestrul III din 2022. Și va descrește ulterior, dar pe o traiectorie revizuită moderat în sens ascendent. Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să cunoască fluctuații minore în trimesterul III, iar apoi să intre pe o traiectorie descrescătoare, graduală timp de trei trimestre, însă relativ alertă ulterior, implicând plasarea acesteia la 13,9% în decembrie 2022 – coonsiderabil deasupra intervalului țintei și peste valoarea de 12,5% din prognoza precedentă -, dar coborârea ei la finele orizontului prognozei la 2,3 la sută, ușor sub punctul central al țintei.

SCANDAL PE TEMA ENERGIEI. Sau, mă rog, în cazul crizei facturilor la energia electrică. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, cel mai vocal lider al partidelor din coaliția de guvernare, spunea luni: „Domnul ministru Virgil Popescu are obligația ca până la 1 septembrie să vină cu un act normativ ori cu o propunere concretă pentru corectarea crizeidin energie, fie cu măsuri în acest sens, care să fie aprobate.”

La fel, prim-ministrul Nicolae Ciucă le cere lui Virgil Popescu și ANRE – instituție ce nu-i responsabilă doar cu reglementarea situației din energie – cam același lucru.

Atât prim-ministrul Nicolae Ciucă, cât și liderul Partidului Social democrat, Marcel Ciolacu, susțin că rolul principal îl are ministrul Energiei, Virgil Popescu. Partidul Social Democrat susține soluția, care nu-i de dată recentă, a suprataxării distribuitorilor, intermediarilor și producătorilor de energie electrică.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă aștepta luni, propunerile din partea ministrului Energiei, Virgil Popescu, acesta le-a trimis și rămâne ca acestea să fie disecate de experții premierului, dar împricinatul Virgil Popescu a plecat în concediu. Iar ANRE a trimis și ea un răspuns în care susține că ea nu este datoare să vină cu soluții. Cei de la ANRE s-au obișnuit să încaseze în fiecare lună cam 15.000 de euro și să se afle în treabă.

Primul ministru, Nicolae Ciucă, i-a dat chiar ultimatum nărăvașului ministru al Energiei, Virgil Popescu, dar nu-i prima oară când el refuză să se conformeze cu disciplina Guvernului în care pare de neclintit încă din luna noiembrie 2019!

În vremea aceasta, se închid numeroase firme – în special românești -, care nu mai fac față deselor scumpiri de prețuri la energia electrică.

BOMBĂ POLITICĂ, ARUNCATĂ DE UDMR. Între altele, Kelemen Hunor, liderul UDMR susține că ar exista un plan pentru scoaterea UDMR de la guvernare. N-ar fi prima dată când liderii acestei formațiuni ce refuză să facă clarificări în coaliție cu privire la aplauzele cu care au însoțit aberantul discurs al prim-ministrului Ungariei la Școala de Vară de la Băile Tușnad.

În plus, Kelemen Hunor zice și altă chestiune care aruncă o pată asupra ședințelor de coaliție, spunând că: „Doar cinci minute a durat discuția în coaliție despre discursul lui Viktor Orban la Băile Tușnad.”

ION PREDOȘANU

P.S. VA FI, TOTUȘI, REMANIERE. Sunt tot mai multe voci care vorbesc despre o viitoare remaniere, inclusiv cea a lui Marcel Ciolacu, dar acesta a precizat că remanierea este posibilă, fiind atributul prim-ministrului Nicolae Ciucă! (Ion Predoșanu)