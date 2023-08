Ca la noi, la nimeni – Isărescu: „Nu vrem să avem tărăboi!”

Motto: „Să stăm strâmb și să judecăm drept.” – Zicală populară

În vreme ce reprezentanții coaliției se tot ciondănesc pe cele 50 de măsuri de austeritate, pe care Guvernul Ciolacu le vrea o reformă fiscală cum alta n-a mai fost, aflăm că inițial era vorba de mult mai multe. S-a pornit de la un pachet cu 70-80 de măsuri examinate de experți ai Ministerului Finanțelor Publice și abia apoi s-au oprit la vreo 50 dintre acestea. Evident, cel mai afectat este mediul de afaceri, el fiind acela care oferă locuri de muncă pentru 2 milioane de oameni. Adică este exact cel care duce greul și așa firav al economiei românești.

ÎNDEMN LA CUMPĂTARE. În scenă a intrat și cel mai titrat economist al României, Guvernatorul Băncii Naționale a României(BNR), Mugur Isărescu. El a declarat că: „Fiecare măsură fiscală poate avea efecte asupra cererii, creșterii economice și inflației.” BNR este de acord cu Guvernul să mărească taxe și impozite, dar cu multă grijă și cumpătare. Și, mai ales, să se negocieze la sânge.

SFATURILE LUI ISĂRESCU. Tot lui Isărescu îi aparțin și zicerile: „Negociem până cădem sub masă!”, făcând referire la experiența domniei sale din vremea când a fost prim-ministru, tot într-o perioadă tulbure și grea, ca acum, în preajma unui an electoral. Iar unul din sfaturile acestuia către liderii coaliției este: „Nu cocoșați mediul de afaceri” sau altul: „Nu vrem să avem tărăboi!”

Sunt în lucru două proiecte de ordonanță de urgență. Proiectul botezat metaforic „Ordonanța Austerității”, evident că n-a fost adoptat dar PNL acuză social-democrații de câte-n Lună și în Soare. Fostul critic al pretinsului Partid Național Liberal, pe vremea când nu era nici măcar simplu membru, ci doar un critic dur și pretins patriot ardelean, numitul Rareș Bogdan, zis și Agamiță Dandanache, ajuns prim-vicepreședinte al PNL, îl amenință că el și cu alți patru lideri ai PNL îi vor retrage sprijinul politic ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș.

MARCEL BOLOȘ ȘI-A SCRIS DEMISIA! DAR N-A FOST PRIMITĂ. Într-o ședință a conducerii liberalilor s-au spus multe spurcăciuni la adresa ministrului Marcel Boloș și chiar a Președintelui PNL, Nicolae Ciucă, totodată și președinte al Senatului. Din decență, refuzăm să cităm din lucrurile urâte ajunse în public prin publicarea stenogramelor discuțiilor.

Cert este că, ministrul Finațelor Publice, Marcel Boloș, strâns cu ușa, a spus adevărul: „Mi-am scris demisia de două ori și i-am înaintat-o Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu.”

Ce-i drept, circulă un draft cu presupusele măsuri fiscale propuse de Marcel Ciolacu. Numai că nimic nu-i sigur și nu are rost să le amintim.

ION PREDOȘANU

P.S. TREI DECIDENȚI POLITICI, ÎN ȘEDINȚĂ LA PALATUL VICTORIA. La ora când închei aceste simple note, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Marcel Boloș se găsesc într-o ședință ale căror decizii încă nu le cunoaștem. (Ion Predoșanu)