Ca la noi, la nimeni – Indolența ministerelor de Interne și al Sănătății întârzie o lege antidrog!

Motto: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine.”

Ion Rațiu

Jurist și om politic, candidat la Președinția României în anul 1990

IN MEMORIAM – ION RAȚIU. Am avut șansa de a-l cunoaște pe regretatul Ion Rațiu, fost lider al unei Organizații Mondiale a Românilor Liberi, cu sediul la Londra, și revenit în țară cu gânduri mari imediat după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989. Ca român patriot, Ion Rațiu era urmașul unui alt mare om politic Ion Rațiu, – Președinte al Partidului Național Român din Transilvania – care făcuse parte dintre alți mulți patrioți români ce votaseră la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Unirea cea Mare cu Țara. I-am fost oaspete și am băut împreună cu domnia sa și cu un prieten comun Nicolae Gadonschi-Țepeș, mare ceramist, și i-am luat un interviu ce a apărut într-o revistă Viața Capitalei, ce-l avea ca Director pe Marele prozator Fănuș Neagu și Redactor șef pe bunul său amic Mircea Micu, un om generos, eseist și prozator deopotrivă de talentat. Amândoi bunii mei prieteni – Fănuș Neagu și Mircea Micu – au fost chemați la Domnul mult prea devreme, și care, cu siguranță, s-au întâlnit în Ceruri cu Marele Român Ion Rațiu. Revenit în țară, Ion Rațiu a adus și o tipografie unde tipărea pe banii domniei sale și pe o hârtie lucioasă, cu un grad mare de alb, velină, Cotidianul. Un piculeț cam naiv, Ion Rațiu s-a lansat ca propietar al Cotidianului și al Partidului Național Țărănesc – Creștin Democrat, adică al PNȚ-CD. I-a fost cumplit de greu să se impună într-o luptă inegală cu acela care preluase puterea după Decembrie 1989, păcălind lumea că el va face un „socialism cu față umană”. Dar haideți să vărsăm o lacrimă în memoria regretatului Ion Rațiu, tatăl lui Nicolae Rațiu căruia i-a lăsat moștenire o tipografie, un ziar – Cotidianul – și o vilă în cartierul Floreasca, plus o fabrică de sticlărie în Marea Britanie, unde de altfel Nicolae Rațiu s-a și întors, nefiind legat de România decât prin tatăl său Ion Rațiu, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

CE FACEM CU ȘOFERII BĂUȚI ȘI DROGAȚI LA VOLAN? Aproape că nu există zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu auzim de accidente cu urmări tragice, foarte adesea, ale unor șoferi ba fără carnet dar beți la volan, ba cu permis de conducere dar cu un grad mare de alcoolemie ori aflați sub influența drogurilor. Lungul șir a început cu tânărul de 19 ani, Vlad Pascu, găsit drogat la volan și care-a intrat într-un grup de tineri ce mergeau în apropierea stațiunii 2 Mai, printr-un loc fără trotuar, omorând doi studenți eminenți la Facultatea de geografie a Universității București, rănind alți vreo trei patru.

Iată că numărul șoferilor băuți la volan și pozitivi la Drug Test s-a înmulțit, mai ales cei sub influența substanțelor psihoactive. Primul ministru al României, Marcel Ciolacu, le-a transmis ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și șinistrului Sănătății, Alexandru Rafila, să pregătească de urgență un proiect de Lege împotriva consumatorilor de droguri, cu măsuri dure, care să-i determine pe înrăiții consumatori la o viață normală. Din păcate, vremea trece leafa merge, iar venerabilii noștri miniștri – Cătălin Predoiu, la Interne, și Alexandru Rafila, la Sănătate, nu și-au găsit timp pentru a lucra împreună la elaborarea de urgență a unui proiect de Lege care să combată consumul de droguri!

LUCRĂTORII INTERNELOR, LA DATORIE ȘI DUMINICA! Am auzit că inclusiv în sfânta zi de duminică, lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne au făcut o razie pe șosele. Au depistat un număr mare de șoferi băuți și, cum spuneam, pozitivi la Drug Test! Legile actuale, din nefericire, sunt slabe și proaste. Ele nu prevăd decât pedepse pecuniare, în vreme ce în alte țări din occident există pedepse privative de libertate și chiar confiscarea autoturismelor. Nu pricep lâncezeala și totala lipsă de implicare a celor doi miniștri: cel de la Interne și cel al (Ne)Sănătății noastre!

ION PREDOȘANU

P.S. SCANDAL LA ȚEBEA! Ca buni români, Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, și George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor(AUR) au mers la Țebea, spre a-l comemora pa Crăișorul Munților Apuseni – Avram Iancu, la 151 de ani de la naștere. Niște neciopliți i-au huiduit. Rușine lor!(Ion Predoșanu)