Motto: „Mai bine mai târziu decât niciodată” – Zicală românească

Recunosc, totuși, că nu m-am numărat printre susținătorii Președintele Klaus Werner Iohannis încă de la începutul primului său mandat. La fel cum nici activitatea nițel cam ștearsă și în primul mandat, dar și în al doilea nu m-au mulțumit. Am rămas surprins când a declarat că și-ar mai dori un mandat-două, după modelul Putin, ceea ce ar contura o consolidare a puterilor prezidențiale, netezind calea spre autocrație. Mă rog, nu cred că Partidul Social Democrat ar pune ”botul” la așa ceva, ba chiar președintele social-democrat Marcel Ciolacu s-a declarat împotrivă. Marți, l-am văzut pe președintele Iohannis care a descins la Buzău, la o zi după ce fusese Ziua Învățătorilor, pe care i-a elogiat într-un cadru festiv la Școala gimnazială nr. 11 din Buzău. Ce-i drept, rolul învățătorimii din România este unul de maximă importanță și el a tot crescut încă de pe vremea ministrului Învățământului, Spiru Haret, pe la începutul secolului trecut. Și, evident, m-am bucurat, zicându-mi în barbă, așa cum spune și motto-ul acestor simple note: „Mai bine mai târziu decât niciodată.”

COALIȚIA SE MIȘCĂ. Chiar dacă Președintele Klaus Werner Iohannis a mai și zbârcit-o, pe vremea când scrâșnea din dinți ba PeSeDe, ba „Ciuma Roșie”, marți la Buzău a vorbit frumos și civilizat despre alianța de la Guvernare: PSD, PNL și UDMR. Anunțându-ne că această coaliție se mișcă bine și este stabilă. A vorbit și despre un viitor bun, cu atragerea de fonduri europene, mai ales prin PNRR, al acestei coaliții.

Mă rog, nu se mișcă tocmai repede și la timp GuWernerul meu, condus de generalul în rezervă Nicolae Ciucă, dar se ține, cât de cât, de programul de guvernare. Tot ieri, adică marți, guvernele României și Bulgariei au anunțat că vor construi încă cinci poduri peste Dunăre. Și tot coaliția a decis necesitatea schimbării Codului Fiscal, prin adoptarea unui Cod Fiscal corect, coerent și stabil pentru mai mulți ani de acum încolo!

IOHANNIS CERE CREȘTEREA PENSIILOR. Mi-a displăcut anunțul făcut de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care excludea posibilitatea creșterii pensiilor în acest an, ci doar de la 1 ianuarie 2023 și numai cu rata inflației. Ce-a declarat, între altele președintele Iohannis? Ei bine, că „Pensiile ar trebui să crească anul acesta, întrucât nu doar pensionarii trebuie să plătească costurile crizelor facturilor la energie, criza prețurilor în continuă creștere, și prețurile tot mai ridicate la combustibili, prețurile în creștere la toate produsele și inflația într-o creștere de nestăvilit.”

„Să li se dea șanse pensionarilor să ducă un trai decent”(…) „Este imoral și incorect ca prețul unor crize săfie plătit numai de pensionari”, a mai adăugat președintele Iohannis.

Domnia sa a mai zis: „M-aș fi bucurat dacă experții ne-ar fi spus demult că vine criza”. Se pare că numai Președintele Klaus Werner Iohannis n-a știut că vine criza. Oare cine-i de vină?

PENSIONARII NU CRED ÎN PROMISIUNI. Pe de altă parte, un președinte al unei asociații de pensionari susține că s-au găsit bani pentru pensiile speciale, ce s-au majorat cam mult. De ce să nu se găsească bani și pentru pensionarii de rând, care-au cotizat ani de zile la stat prin contributivitate!

Ce-i drept, nici ministrul Muncii, Marius Budăi, care mimează consultările cu Comisia Europeană, nu-i iese din cuvânt gurului social-democrat Marcel Ciolacu.

În vremea asta. Asociațiile de pensionari nu mai cred nimic până nu se aplică dorințele lor și ale președintelui Iohannis. S-au tot săturat să se tot judece prin instanțe pentru aplicarea Legii 127, atacată de asociațiile de pensionari, iar instanțele să tot amâne luarea unei decizii!

