Astăzi este o zi de mare sărbătoare ortodoxă, zi înscrisă cu cruce roșie în calendar, prăznuindu-l pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Un motiv suficient pentru a le dori celor care poartă prenumele de Dumitru, și derivatele din acesta, un munte de sănătate, că-i mai bună decât toate, un ocean de fericire și un Jii de bogății, împreună cu tradiționalul La mulți ani!

PĂCAT CĂ HIDROELECTRICA S-A RĂZGÂNDIT. Mie unul, mi-a părut rău că într-o zi de marți am aflat că Hidroelectrica renunță definitiv la achiziția CEZ Vânzare. Firmă ce deține distribuția inclusiv în județul Gorj și deci și în satul meu natal Peștișani. Și face profituri uriașe fără să fi investit nimic. Iar CEZ este o firmă de stat din Cehia. Numai niște conducători fără minte au putut să facă o asemenea privatizare păguboasă pentru statul român.

Astfel, cel mai mare producător de energie din România pune deoparte planul de a cumpăra CEZ Vânzare, spun mai multe surse apropiate situației. Compania amânase luarea unei decizii certe la începutul lunii octombrie, asta după ce în raportul semestrial al Consiliului de Supraveghere al companiei avizase oferta Hidroelectrica și procesul de achiziție a CEZ Vânzare.

Printre motive ar fi inclusiv instabilitatea legislativă din piața energiei, lucru paradoxal în contextul în care Hidroelectrica este o companie de stat, iar statul însuși face legislația în domeniul energetic, fiind direct responsabil de haosul în care se află domeniul de la începutul anului.

Hidroelectrica a încheiat primul semestru din 2022 cu venituri de 4,7 miliarde lei, în creștere cu 48% față de aceeași perioadă din 2021,în timp ce profitul net s-a majorat cu 55% la 2,6 liliarde lei. Astfel, compania a avut o marjă de profitabilitate de 55%.

CRIZA FACTURILOR LA ENERGIE – RODUL MINȚII STERPE A LUI VIRGIL POPESCU. Nu-i deloc adevărat că grava criză din energie și, în special, a facturilor la energia electrică se datorează războiului din Ucraina.

Ea a fost generată de bezmeticul ministru al Energiei, Virgil Popescu, acela care-a liberalizat acum vreo doi anișori piața energiei electrice și a gazului natural. Liberal sadea, mincinos cât cuprinde, Virgil Popescu ne aburea pe atunci că vor scădea facturile la energie!

S-a dovedit că lucrurile stau exact pe dos! Îl critică toată lumea cu scaun la cap și care ține la mai binele românilor, dar îl ține în brațe un neromân din capul statului. De altfel, după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989, România nu a mai avut nici din greșeală un președinte român. Începând cu Ion Ilici Iliescu, apoi Emil Constantinescu (născut Pataievici și înfiat de inginerul agronom Ion Constanitescu, repartizat la Tighina pe vremea României Mari) apoi Traian Băsescu (născut Braunovici, cu tată plecat în Israel în 1971, după ce divorțase de mama lui Traian, care s-a căsătorit apoi cu maiorul de armată Băsescu!), iar acum ne conduce Klaus Werner Iohannis!

PSD ARE OAMENI MULT MAI CAPABILI LA ENERGIE! „Mâine ne-am asuma conducerea Ministerului Energiei”, susțin lideri ai Partidului Social Democrat. Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, evită să spună dacă social-democrații vor propune un schimb de ministere cu PNL, dar precizează, răspunzând unei întrebări, că PSD ar fi pregătit să preia ministerul condus acum de Virgil Popescu, după cum l-am citat mai sus.

Întrebat dacă își dorește PSD Ministerul Energiei, vicepreședintele social-democraților a spus că: „PSD știe că are soluții mult mai bune decât Virgil Popescu!”

Marți, a avut loc o ședință formală, ca mai toate cele de până acum, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte, inclusiv de ordin militar, fiind și Ziua Armatei Române, dar și „Îmbunătățirea rezilienței energetice a României pentru asigurarea securității în domeniu prin adoptarea operativă și dezvoltarea de noi capacități de producție, în contextul războiului din Ucraina”.

ION PREDOȘANU

P.S. LEGE BLOCATĂ LA CCR, PE O SESIZARE A USR! Pentru cine nu știe, în acest moment avem 7(șapte) hidrocentrale aflate în stadiu de execuție de peste 60%, s-a adoptat o Lege în Parlamentul României pentru a le termina, dar Legea este blocată la CCR, care-a amânat de cinci ori discutarea contestației depuse de USR (Uniunea Sabotați România!) (Ion Predoșanu)