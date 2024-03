Ca la noi, la nimeni – Franța sprijină masiv năpăstuita Ucraină!

Motto: „Prietenul la nevoie se cunoaște.” – Zicală românească

Statele Unite ale Americii au ajutat și ele, atât cât au putut, încercatul popor ucrainean, invadat, după cum se știe de hapsâna Federație Rusă, din 22 februarie 2022. La început cu sume considerabile, de miliarde de dolari, folosiți pentru a cumpăra de la firnele producătoare de armament din Statele Unite, arme de ultimă generație, inclusiv rachete Patriot. Toată stima și respectul pentru președintele american Joe Biden și congresmanii democrați din Statele Unite, dar la un moment dat congresmanii republicani s-au opus aprobrii ultimelor sume solicitate, pe bună dreptate, de către președintele democrat Joe Biden. Practic, ajutoarele americane au fost blocate. Zilele trecute, președintele Volodimir Zelenski aproape că l-a implorat pe șeful republicanilor din Camera Reprezentanților să deblocheze ajutorul de 60 miliarde de dolari, blocat de republicanii din Camera Reprezentanților încă de anul trecut!

FĂRĂ AJUTORUL STATELOR UNITE NU MAI AVEM CU CE LUPTA! În vreme ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se plângea, pe bună dreptate, că fără ajutorul american nu ar mai avea cu ce continua lupta lor dreaptă, de eliberare a teritoriilor ocupate de Federația Rusă începând cu anul 2014, când a fost ocupată Peninsula Crimeea.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, EMMANUEL MACRON, SARE ÎN SPRIJINUL UCRAINEI. Și, astfel, faimoasle blindate franceze vor ajunge cât mai curând posibil pe frontul din Ucraina. Diktatorul rus, Vladimir Putin, a semnat un decret de mobilizare prin care vor fi aduși „cu arcanul” în Armata Roșie 150.000 de militari cu care Federația Rusă vrea ca în vară să atace decisiv Ucraina, să cucerească Odessa și să meargă până spre Transnistria și Gurile Dunării. Iată de ce am considerat necesar să salutăm ajutorul pe care-l va da, curând, Ucrainei ca să poată ține piept invadatorului rus!

EMMANUEL MACRON NU TRIMITE TRUPE ÎN UCRAINA, CI ARMAMENT! Inițial, președintele Franței, Emmanuel Macron, anunțase că țara sa este gata să trimită trupe terestre în Ucraina. Gestul acesta nu ar fi angajat NATO, dar ar fi putut crea un pericol pentru escaladarea războiului Federației Ruse cu Europa. Cu imprevizibilul, ca să nu zic nebunul, de Vladimir Putin nu este bine să te pui.

Și iată că s-a ales o soluție mai la îndemână, care să nu angajeze Franța în escaladarea unui eventual război global, la nivelul Europei, de care Vladimir Putin ar fi în stare. Și astfel, Franța a anunțat deja că trimite în Ucraina sute de vehicule blidate și rachete Aster. Deci Franța va livra Ucrainei „sute” de vehicule blindate și rachete Aster vechi, dar „încă funcționale”, ca parte a unui nou pachet de ajutor pentru Kiev, în războiul său îm potriva Rusiei invadatoare, potrivit ministrului Apărării, Sebastien Lecornu, după cum relatează prestigiosul ziar Le Monde.

„Pentru a menține o linie de front atât de mare, armata ucraineană are nevoie, de exemplu, de vehiculele noastre blindate frontale (VAB), aceasta este absolut esențială pentru mobilitatea trupelor”, a explicat Lecornu într-un intreviu pentru The Tribune, publicat sâmbătă seara.

„De acest echipament vechi, încă funcțional, va putea beneficia direct Ucraina în cantități semnificative. Putem vorbi despre sute dintre ele pentru 2024 și începutul lui 2025”, a adăugat el.

Transportoarele blidate VAB, vechi de peste 40 de ani, sunt înlocuite în armata franceză de vehiculele blindate Griffon, de nouă generație.

Răspunzând solicitărilor din partea Kievului de a-și consolida capacitățile de apărare antiaeriană, Parisul va „debloca și un nou lot de rachete Aster-30”, pentru dispozitivul SAMPT/T MAMBA, echivalentul american al Patriot.

„De asemenea dezvoltăm muniții operative la distanță într-un timp foarte scurt, pentru a le livra ucrainenilor”, a mai adăugat ministrul francez al Apărării.

Parisul ordonă industriei franceze de apărare să producă din ce în ce mai rapid pentru a satisface nevoile armatei sale și pentru a asigura sprijin pe termen lung pentru Ucraina, conform Mediafax.

ION PREDOȘANU

P.S. RUȘII NE TRIMIT DRONE! NOI CE FACEM? România este testată cu o dronă ce a căzut în Insula Mare a Brăilei, spre a vedea cum reacționează. Dar ea nu reacționează nicicum, în 2023 a avut alocat un procent de 2,5% din PIB pentru apărare și a cheltuit abia 1,2%. Neînarmați, cu armată redusă numeric, Ministerul Apărării nici măcar nu reacționează în vreun fel. Președintele Iohannis e mai mult la golf și doar de Paștele Catolic a mai trecut pe la biserică și a dat mesaje! (Ion Predoșanu)