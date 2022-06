Ca la noi, la nimeni – Foamete și mizerie!

Motto: „Nu lăsa pe mâine, ce poți face azi!” – Zicală românească

Primim, aproape zilnic, asigurări că România nu va avea parte de o criză alimentară. Deie bunul Dumnezeu ca așa să fie. Numai că experții Organizației Națiunilor Unite(ONU) ne avertizează că va fi: „Foamete și mizerie în lume”. În plus, tot cei de la ONU mai susțin că: „Nicio țară nu va fi scutită de insecuritate alimentară.” La noi, în România, cu toate ploile, vijeliile și fenomenele meteo extreme, nelipsind grindina și seceta printre ele, se preconizează un an agricol bun. Cu producții la grâu și floarea soarelui ce ne vor scuti de emoții.

RĂZBOIUL GRÂULUI. La nivel mondial, totuși, va exista „Războiul grâului”, întrucât 35-38% din cantitatea de grâu pe care-ar fi putut-o produce Rusia și Ucraina este incertă în acest moment. Din cauza distrugerii porturilor sale și a blocadei la Marea Azov și la Marea Neagră, Ucraina nu va putea exporta prea mult îna cest an. Oricum, cu mult mai puțin decât ar fi făcut-o în mod normal.

Dacă-i dăm crezare, ministrului Agriculturii, social-democratul Adrian Chesnoiu, România va produce suficient grâu, atât pentru consumul intern cât și pentru export, dar la prețuri mari din cauza creșterii prețurilor la combustibili, îngrășăminte chimice și la energie electrică.

De mai multe săptămâni, la punctele de frontieră cu Ucraina și cu Republica Moldova, ne confruntăm cu niște cozi kilometrice, între 11 și 21 de kilometri la Vama Albița și la Vama Siret. Normal, sunt și transporturi de mărfuri perisabile care atunci când ajung la destinație sunt stricate deja și aruncate.

ROMÂNIA SUFOCATĂ, PE MARE ȘI PE USCAT. Joi, urma să aibă loc o ședință de urgență a Guvernului Ciucă, dar s-a amânat pentru astăzi, adică vineri, după ce mai fusese amânată de vreo două ori. Amânările acestea, de pe o zi pe alta, produc numai pagube. Așa că, prin amânarea ședinței de guvern de joi, în care urmau să fie anunțate că vor fi înființate alte patru puncte vamale de frontieră, pentru fluidizarea traficului rutier aduce noi pierderi. Sunt TIR-uri ce stau, cum spuneam, câte 7(șapte) zile la Vama Leușeni, și încă două-trei zile la Albița, în vama românescă din județul Vaslui. În felul acesta, România se poate spune că este blocată și pe uscat și pe mare. Porturile Constanța, la Marea Neagră, și Sulina, la intrarea Dunării în Marea cea mare, sunt și ele sufocate de nave blocate în porturi pentru încărcare și descărcare.

Prețul războiului trece granița Ucrainei: dobânzi mari, inflație ridicată și scăderea creșteriie conomice.

CRIZĂ ALIMENTARĂ MORTALĂ. Și, totuși, criza alimentară poate fi inevitabilă mai ales din pricina prețurilor prea mari la produsele alimentare de bază, ce continuă să crească și să accentueze o criză alimentară și în țara noastră.

O personalitate de top în domeniul sănătății la nivel mondial a avertizat că următaorea criză de sănătate ar putea veni sub forma penuriei de alimente, deoarece prețul proviziilor de bază crește vertiginos și în cele mai înstărite națiuni.

Peter Sands, care este directorul executiv al Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, consideră că o lipsă alimentară ar putea fi „la fel de mortală” ca o pandemie, dacă autoritățile nu se pregătesc să ia măsuri de contracarare a acesteia.

Potrivit lui Sands, după peste doi ani de restructurare completă a lumii la apariția unui virus respirator, guvernele trebuie acum să se pregătească pentru o fiară și mai complicată.

Dezastrele naturale, împreună cu inflația și complicațiile din industria comerțului global, ar putea produce o furtună perfectă, pe măsură ce economiile abia reușeau să se pună pe picioare.

ION PREDOȘANU