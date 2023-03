Ca la noi, la nimeni – Fermierii amenință cu blocarea vămilor!

Motto: „//Cea mai infamă fiară e prostu-mbogățit,/ Căci el se crede și vrednic în tot chipul,/ Vezi soarele nu poate să ardă ca nisipul,/ Deși nisipul este de soare încălzit!//.”

Catren din Mahabharata, Traducere de George Coșbuc

Trecem în grabă peste faptul că mascarada plafonării prețurilor la RCA provoacă un haos total. Ca și peste faptul că, la Constanța, refugiații ucraineni se revoltă pentru banii tot mai puțini pe care statul român le dă unei familii, cifrați la 2.000 de lei lunar – dacă-și găsesc un serviciu și în cazul că-și dau copiii la școală – fără a li se mai plăti vreun ban familiilor de români care-i găzduiesc pe refugiați.

LOVITURĂ DATĂ, DE LA BRUXELLES, FERMIERILOR ROMÂNI. Joi dimineață, s-a stabilit că fermierii români nu vor primi mai mult de 10 milioane de euro drept despăgubiri pentru pierderile avute anul trecut din pricina războiului dintre Rusia invadatoare și Ucraina, plus tranzitarea prin România a cerealelor ucrainene, dintre care multe au rămas pe teritoriul țării noastre și s-au vândut la prețuri derizorii. Iar fermierii români au rămas cu cerealele lor nevândute și blocate în silozuri. Bașca faptul că cerealele ucrainene intraseră fără taxe vamale și sunt de o calitate îndoielnică față de cele românești! Așa a decis Comisia tehnică a Comisiei Europene.

MAI EXISTĂ SPERANȚE! În mod cert, fermierii români au înregistrat pierderi serioase. Ministerul Agriculturii va trebui să trimită la Bruxelles noi documente care să demonstreze câți bani au pierdut fermierii români și ce bani în plus merită să mai primească. Sunt șanse ca suma de 10 milioane de euro să se dubleze, așa cum a promis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai rămâne ca la Comisarul pentru Agricultură să se aprobe și, apoi, să se găsească formula de sprijin.

FORMĂ DE PROTEST INEDITĂ: BLOCAREA VĂMILOR. În cursul zilei de joi, fermierii bulgari, deși ei au primit frumușica sumă de 16 milioane de euro, au blocat vama Ruse-Giurgiu. Polonia, deși a primit 30 de milioane de euro, a anunțat tot joi că va trece la blocarea cerealelor venite din Ucraina. Ce fac ai noștri? Deocamdată, mai nimic.

În mod cert, statele de la granița de Est a Uniunii Europene se confruntă cu un mare aflux de cereale din Ucraina.

Mult mai optimist decât de obicei, ministrul român al Agriculturii, Petre Daea, ne spune că: „Nu vom rămâne cu acea sumă. România a adus observațiile sale la modul defectuos de calcul și președintele Româniai, Klaus Werner Iohannis, a intervenit, la o ședință a Consiliului Europei, în favoarea fermierilor din România.” Tot ministrul Agriculturii, Petre Daea, ne-a mai anunțat că joi după amiază, de la orele 17:00, la Cabinetul Comisarului European pentru Agricultură, urma să aibă loc o ședință în care să se discute dublarea sumei de 10 milioane de euro, ceea ce este mai aproape de cât ar merita România pentru contribuția sa la tranzitul cerealelor dn Ucraina.

Ministrul Petre Daea nu ested e acord cu blocarea vămilor românești de către fermierii noștri. În plus, el a fost mereu printre fermieri și i-a asigurat că până la aprobarea a încă 10 milioane de euro din bani europeni, începând cu 20 februarie 2023, Guvernul României a stabilit completarea sumei cuvenite fermierilor cu încă 10 milioane de euro de la bugetul statului. Pentru pierderile avute din cauza războiului la graniță, dar și pentru a-i sprijini pe fermierii români pentru calamitățile avute anul trecut.

ION PREDOȘANU

P.S. RAREȘ BOGDAN, ATAC LA GUVERN! Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte asl PNL, a provocat un adevărat scandal din pricina votării în Senat, la propunerea ministrului Cătălin Predoiu, a sumei de 250.000 lei drept prag până la care se poate fura, ori de la care se apreciază că intervine „abuzul în serviciu”. „Vom muri politic. O mizerie!” (Ion Predoșanu)