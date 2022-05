Ca la noi, la nimeni – Fără taxe și impozite noi, cu NOVĂCEANUL special!

Motto: „Pe lumea asta nimic nu e sigur. Excepție fac moartea și taxele”

Benjamin Franklin

Miercuri, prim-ministrul Guvernului României, Nicolae Ciucă ne-a asigurat încă o dată, dacă mai era nevoie, că anul acesta nu se vor introduce taxe și impozite noi. Deși dacă ne-am lua după un proverb evreiesc: „Taxele cresc fără ploaie.” Și o altă veste bună e aceea că în 2022 vom avea primele gaze naturale extrase din Marea Neagră, iar partea română va avea 60% din gazele extrase.

Așa s-a stabilit prin Legea offshore adoptată de Parlamentul României, tot joi, și care mai mult ca sigur că va fi promulgată de Preș. Klaus Werner Iohannis fără prea mare întârziere.

NOVĂCEANUL PĂSTORITULUI. Față de alte dăți, colectivul redacțional al publicației lunare independente NOVĂCEANUL s-a întrecut pe sine și numărul pe luna Mai a apărut mai devreme. Și începe cu interviul lunii, în care primarul orașului Novaci, Dr.ing. Dumitru Leuștean, i se confesează Redactorului șef – sciitorul Constantin Dârvăreanu pe teme legate de „Proiecte de mare importanță pe agenda de lucru a Primăriei orașului Novaci.”

Tot publicistul Constantin Dârvăreanu scrie „Despre păstori, păstorit și urcatul oilor la mune.” Prima pagină ne reamintește, sub semnătura aceluiași devotat primar următoarele: „Ca în fiecare an, în cea de-a treia duminică a lunii Mai, la Novaci are loc tradiționala sărbătoare „Urcatul oilor la munte”. Tuturor le adresez urarea BUN VENIT LA NOVACI.” „Odiseea Banatului”, semnată de Prof.univ. dr. Nicolae Vințanu, este o istorisire a problemelor și necazurilor cu care s-au confruntat ciobanii novăceni, de-a lungul anilor, în peregrinările lor cu turmele de mioare la iernat în Banat. „Tot atunci a fost lansat și cântecul Mariei Lătărețu, în mare vogă, //Pe Drumul Banatului/ Trec oile badelui/… Toate-s mândre și cornute/ Și cu lăsături pe frunte/ C-or mâncat iarbă din munte/ Cât îi Banatul de mare/ Trei feluri de drumuri are/ Unu-i drumul cel de fier/ Ce trece trenul pe el/ Unu-i drumul cel de piatră/ Ce străbate lumea toată/ Altu-i drumul de pământ/ ce trec ciobanii cântând/ Și din fluier fluierând//.

Un amplu poem al poetului Alexandru Delu Oprișescu, intitulat Potecile Străbunilor, ne descrie inspirat, în versuri cu rimă, viața ciobanilor novăceni. Față de alte publicații, revista lunară independentă NOVĂCEANUL tratează cu mare seriozitate o zi eveniment multiplu: „9 MAI – triplă semnificație: Ziua Europei, a Independenței României și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, cu probitatea morală și intelectuală a Profesoarei Alina Ramona Țicu, autoare care mai semnează și nota „Liceul Teoretic Novaci a participat la activitatea „Erasmus + Ziua Europei”, desfășurată la Peștișani”. Iar Profesorul din învățământul primar Delia Popa consemnează acțiunea „Proiect Erasmus + la Școala Gimnazială Pociovaliștea.”

TANSHUMANȚA, IERI ȘI AZI. Prin eseul inspirat de obiceiurile întregii Europe, scris cu har și pricepere de Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu aflăm aproape totul despre „Transhumanța – ieri și azi”. În poemul „Agonie”, Alexandru Delu Oprițescu deplânge aparenta pierdere a oieritului din pricina greutăților, precum în prima strofă: „//Munți ce-ngeamănă tolanii? Dăruie prin ev mereu,/ Rătăcind prin ei ciobanii/ Sunt bătuți de Dumnezeu.//”

Câteva povești din trecut, ale unorm personaje legendare ale Novaciului, sunt strânse în articolul „Novăcenii în lumea nouă, la început de secol XX”, aparținând publicistului Constantin Dârvăreanu.

ISTORIE ȘI LANSARE DE CARTE. Prin scurte relatări, profesoara Alina Ramona Țicu sescrie „9 Mai, zi istorică ce amarcat evoluția României, sărbătorită la Liceul Teoretic Novaci. Totodată, este descrisă lansarea cărții-album ”Repere monografice – Ansamblul folcloric „Nedeia” – demn mesager al folclorului românesc în țară și în lume”, aparținând scriitorului Constantin Dârvăreanu, joi, 28 aprilie, 2022, pe care autorul a dăruit-o gratuit celor prezenți. Dintre care nu au lipsit Primarul orașului Novaci, prof.univ.doctor în filosofie, senator și scriitor, brâncușiolog celebrtru – Maestrul Ion Mocioi, dar și fostul deputat și Prefect, juristul Pantelimon Manta. Din păcate, mă voi opri aici, și voi mai reveni asupra evenimeniului editorial NOVĂCEANUL lunii Mai, 2022.

ION PREDOȘANU