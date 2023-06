Ca la noi, la nimeni – Duși cu zăhărelul, profesorii nu mai au încredere în Guvern!

Motto: „Iubește-ți dușmanul, el e unicul prost care se gândește la tine 24 din 24 .” – Andreea Moise

Ieri, urmăream o emisiune de televiziune în care se dezbătea situația grevei generale a profesorilor din învățământul preuniversitar. Mă rog, se spuneau vrute și nevrute de o realizatoare incisivă la emisiunea DECISIV, gorjeanca numită Cătălina Porumbel, și de către invitații săi. Singurul care se dorea a fi în corzi dar, dimpotrivă, făcea față cu mult succes și aplomb la atacurile venite din toate părțile – imparțială fiind doar realizatoarea emisiunii – era liderul de sindicat Marius Nistor.

LIPSA DE MEMORIE A PASTORULUI SIGARTĂU. Un pretins liberal și sectant de prin Bistrița Năsăud de origine, pare-se pastor plin de bani, pe numele lui Robert Sighartău, spre finalul discuțiilor, încerca să arunce toată vina pe profesorii ce protestează de peste două săptămâni, susținând, vezi Doamne, că aceștia sunt de vină pentru că nu și-au cerut mai devreme drepturile.

CÎȚU, EX PRIM-MINISTRU JENIBIL. Nimic mai fals, din moment ce ultimele două-trei guverne liberale – cu Orban Ludovic la cârmă și apoi cu acela care-a îndatorat România, luând-o de la 37% deficit bugetar și a dus-o la 49,5%, ba ca incapabil ministru al Finanțelor Publice, ba ca prim-ministru jenibil, individul botezat Florin Vasile și Cîțu, vâlcean la obârșiile unde s-a împroprietărit cu 75 de hectare de pădure la Voineasa, acolo unde neam de neamul lui n-a avut nicio pădure, au tot prorogat Legea salarizării, lăsându-i pe profesori fără nicio mărire de salariu. La fel cum s-a petrecut și-n vremea când prim-ministru al României s-a ajuns generalul în rezervă Nicolae Ciucă. Om cu 19.000 de lei pensie și alți 14.500 de lei ca indemnizație de mai- mare peste Palatul Victoria! Marius Nistor le-a readus aminte că în luna decembrie a anului trecut, cele trei federații ale sindicatelor din învățământul preuniversitar și-a prezentat cerințele – în cinci puncte – Guvernului Ciucă, dar acestea nu au fost luate în seamă!

LIPSĂ DE ÎNCREDERE ÎN GUVERNUL CIUCĂ! Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, și alți vreo trei miniștri – pare-se că Marius Budăi, Adrian Câciu și Ligia Deca – au semnat un Memorandum fără valoare juridică, dar pe care domniile lor îl consideră un act decisiv prin care anunță că începând de la 1 ianuarie 2024, profesorii debutanți vor primi lefuri mărite cu 40% și mai apoi, cu alte 30% în următorii ani. Revenind la recentul Memorandum al Guvernului Ciucă, profesorii nu s-au lăsat păcăliți a nu știm câta oară. Actul respectiv nu are valoare juridică și a fost ticluit șmecherește încât să nu poată fi atacat în instanță!

Cu alte cuvinte, profesorii protestatari nu renunță la greva generală și astăzi, vineri, fac un nou miting de protest – pe traseul Palatul Victoria – Palatul Cotroceni – cu 20.000 de participanți veniți din toată țara.

Protestul va fi împotriva Guvernului Ciucă și a faptului că Educația este considerată o cenușereasă a guvernanților din România eșuată!

FABULAȚIILE LIGIEI DECA. În vremea aceasta, ministresa Ligia Deca – pupila președintelui Iohannis, al cărei consilier pentru Educație a fost, ea fiind Nașa programului România Educată, a amânat cu două zile Bacalaureatul, la care elevii clasei a XII-a se pot înscrie până în 13 iunie. Ce-i curios, cu cine vor da elevii Bacalaureatul dacă profesorii sunt în grevă?

Mai amintim că Guvernul Ciucă răzgândit nu publică Memorandumul în Monitorul Oficial! Unde va apare doar o declarație politică a liderilor coaliției de guvernare!

BĂTAIE DE JOC GENERALĂ! Liderul de sindicat Marius Nistor a mai declarat: „Ar trebui să avem încredere, dar am discutat în cancelarii cu profesorii aflați în grevă generală și ei nu mai au niciun fel de încredere în Guvern. Am solicitat o Ordonanță de Urgență în care să se stipuleze angajamentul coaliției că-și va respecta cuvântul că măririle de salarii, dar degeaba. Am cerut o poziție oficială a Ministerului Justiției, și am primit un Comunicat de presă! Bătaia de joc la adresa profesorilor care nu cer doar bani, ci și respect este strigătoare la Ceruri.”

ION PREDOȘANU