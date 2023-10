Ca la noi, la nimeni – Descreștere economică în România, catastrofă în războiul Hamas-Israel!

Motto: „Deplină solidaritate cu statul Israel. Războiul reprezintă totdeauna o catastrofă.”

Patriarhia Română

Nu-mi dau seama la ce ne ajută să ne furăm singuri căciula. Parcă-i o boală de care nu mai scăpăm în veci. În sfânta zi de Duminică am citit o declarație trasă de păr a fostului prim-ministru Nicolae Ciucă, actual președinte al pretinsului Partid Național Liberal și, totodată, Președinte al Senatului care sună cam așa: „Economia României continuă să performeze în același ritm de până acum.”

Măi, să vezi! Iar eu citisem, numai cu câteva minute mai devreme o veste alarmantă pentru industria românească. Și nu era o știre mincinoasă, ci chiar una comunicată oficial. Oare să n-o fi știut și Musiu Nicolae Ciucă, ori se face că plouă și laudă fără temei Guvernul Ciolacu, un guvern de coaliție PSD-PNL?

CRIZĂ ECONOMICĂ IMINENTĂ ÎN ROMÂNIA! Producția industrială a înregistrat o scădere de 5,1% în cifre brut, dar și ajustată pentru zilele lucrătoare și sezon, în primele opt luni ale anului 2023, potrivit datelor Institutului Național De Statistică(INS).

O scădere de peste 5% în producția industrială românească în primele opt luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, reprezintă alarmantă pentru economie.

Acest lucru indică faptul că industria României se confruntă cu dificultăți semnificative în menținerea nivelului de producție. O astfel de scădere poate fi provocată de mai mulți factori, inclusiv scăderea cererii pentru bunuri și servicii, probleme în lanțul de aprovizionare, creșterea prețurilor la materiile prime, probleme în sectorul manufacturier și/sau lipsa investițiilor în tehnologie și inovație.

Această informație poate avea consecințe negative asupra economiei românești, inclusiv scăderea creșterii economice, pierderea locurilor de muncă și presiune asupra întreprinderilor pentru a-și menține rentabilitatea. O industrie sănătoasă este crucială pentru economie, deoarece contribuie semnificativ la producția internă, ocuparea forței de muncă și exporturi.

SPRIJIN DIN PARTEA SUA PENTRU ISRAEL. De vreo opt zile bătute pe muchie, organizația teroristă Hamas din Fâșia Gaza atacă fără încetare orașe din Israel. La început, într-o zi de Sabat, cum spuneam, cu vreo opt zile în urmă, militanții Hamas au luat prin surprindere statul Israel, pătrunzând cu 1.200 de combatanți dinspre Fâșia Gaza, iar israelienii sărbătoreau Sabatul și aveau la graniță doar vreo 500 de militari. În mai puțin de 48 de ore, cei din Hamas au făcut cruzimi fără margini, ucigând civili: femei și copii, femei gravide și tineri, cu toții nevinovați, cifra celor uciși depășind 2.000 de cetățeni ai statului Israel. Atacul mârșav al celor din gruparea teroristă Hamas a fost susținut și de o ploaie de rachete ce vizau orașele de la graniță, dar și Tel Avivul. Practic, o catastrofă umanitară nemaiîntâlnită!

Dar, ceea ce este și mai grav, gruparea Hamas a luat peste 150 de ostatici, dintre care și ieri, duminică, încă mai erau 126 de ostatici duși în Fâșia Gaza, chiar în capitala provinciei – orașul Gaza. Sub care sunt o sumedenie de tuneluri unde-au ascuns ostaticii, alte tuneluri fiind folosite pentru fabricarea de rachete, de muniție și depozitarea acestora.

MESAJELE PREȘEDINTELUI JOE BIDEN. Încă din primele momente de după atacul teroriștilor din gruparea Hamas, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a oferit tot sprijinul său Israelului, pentru descurajarea țărilor din regiune. Joe Biden a cerut ca toate țările să condamne fără echivoc Hamas ca „organizație teroristă”. Și tot președintele american Joe Biden a lansat un mesaj către civilii și ostaticii din Gaza: „Nu vă vom părăsi!”

În vremea aceasta, Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere. Statele Unite ale Americii au trimis în zonă un prim portavion USS Gerald R. Ford, dotat cu avioane F-35, avioane F-16 și alte nave, iar în prezent urmează să sosească al doilea portavion pentru descurajarea statelor arabe din zonă, inamice ale Israelului, iar Iranul – susținătoarea cu bani, armament și muniție a Hamas – este în alertă!

Israelul a cerut locuitorilor Fâșiei Gaza să meargă spre Sudul Fâșiei și să treacă de acolo în Egipt. Numai că Hamas le confiscă șoferilor actele mașinilor cu care se deplasează și cheile. În plus, au blocat autostrada spre Egipt cu TIR-uri puse de-a doua ca să le împiedice acestora trecerea.

Israelul a bombardat Fâșia Gaza și până duminică la prânz existau 2.400 de morți. Ieri după amiază, premierul Benjamin Netanyahu a convocat prima ședință a Guvernului de urgență și urmau să decidă momentul în care Armata statului Israel va trece la lovituri pe mare, prin aer și pe uscat împotriva Fâșiei Gaza, unde se ascund teroriștii Hamas!

ION PREDOȘANU