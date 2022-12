Ca la noi, la nimeni – Deocamdată, adio Schengen!

Motto: „Viitorul are multe nume: pentru cei slabi intangibilm pentru fricoși necunoscut, pentru crajoși șansă”. – Victor Hugo

Refuzul intrării României în Schengen: austriecii cu profiturilr, românii cu pierderile, am putea rezuma veto-ul Austriei la doleanța meritată a țării noastre de a intra în selectul Spațiu Schengen, așa cum apreciau nu odată instituțiile de la Bruxelles.

NE-AM FĂCUT-O ȘI NOI, CU MÂNA NOASTRĂ! Veto-ul austriecilor, din 8 decembrie 2022, împotriva intrării României în Schengen, nu numai că a mâhnit și contrariat dar a pus într-o oglindă efectele respectivului vot negativ pentru români și austrieci, afirmă Mihai Ionescu, președintele Executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor ANEIR.

Dacă în cazul Austriei, aceasta a beneficiat și beneficiază anual din România în folosul – direct sau indirect – al austriecilor acționari sau cetățeni de rând, în cazul României efectul este contrar.

Pe de o parte, cetățeanul român este văduvit de partea din avuția națională care se transferă în Austria, iar pe de altă parte, efectul se măsoară prin deficitul balanței comerciale pe care țara le acumulează an de an(anul acesta de peste 33 miliarde de euro) datorită și dificultăților pe care le întâmpină firmele românești în derularea operațiunilor de export-import. Pentru barierele fizice și mentale pe care le generează neintrarea în spațiul Schengen se comensurează și în banii pierduți. Iar dacă luăm în calcul numai deficitul balanței comerciale ajungem la 1.500 euro/cetățean/an, datorie pe care fiecare român o lasă moștenire generațiilor viitoare.

Orice minut, orice oră sau zi de întârziere a camioanelor în vămi, ca și a persoanelor(turiști sau oameni de afaceri) măresc costurile produselor și serviciilor pe care România le-ar putea oferi străinătății. Și cum în afaceri orice ban/cent contează, costurile suplimentare rezultate din neapartenența l a Spațiul Schengen conduc la scăderea competitivității economice a României în relațiile internaționale.

Deloc întâmplător, toate celelalte țări care au pornit odată cu noi pe calea economiei de piață în 1989 – și care sunt de ani buni în Spațiul Schengen – au balanțe pozitive(numesc aici Polonia, Cehia, Ungaria), în timp ce la noi deficitele se accentuează an de an.

Desigur, nu apartenența la spațiul Schengen rezolvă singur și de la sine povara datoriei externe a României. Dar o contribuție nu lipsită de importanță are orice zi de amânare a intrării meritate a României în această zonă merit demonstrat concret de parametrii măsurabili consfințiți de autoritățile europene.

ABSURDUL VETO AL AUSTRIEI! Altfel spus, în urma veto-ului absurd din 8 decembrie, austriecii au rămas cu profiturile, iar românii cu paguba. O nemeritată abatere de la principiile care guvernează marea familie a Uniunii Europene, principii în care românii și-au pus mari speranțe că nu vor mai fi tratați drept cetățeni de mâna a doua”, spunea acesta.

IOHANNIS ABSENT, MANFRED WERNER ACTIV. În vreme ce Preș. Klaus Werner Iohannis s-a dat la fund și nimeni nu știe pe ce coclauri umblă și pare că nu-l interesează eșecul intrării Românei în Spațiul Schengen, iată că se zbat alții pentru noi.

Manfred Weber, președintele PPE, transmitev un mesaj de susținere pentru aderarea României la Spațiul Schenge:

„România aparține spațiului Schengen!

În calitate de președinte al Grupului PPE, din Parlamentul European, și al Partidului este de datoria mea să lucrez pentru obiectivul nostru: aderarea la Schengen a României și Bulgariei. La fel cum mulți dintre noi, sunt extrem de dezamăgit de referatul negativ al ședinței Consiliului(JAI, n.m.) de săptămâna trecută. Nu este corect, nu este drept și nu sunt profund de acord cu asta, Am declarat acest lucru public de mai multe ori nîn ultimele zile.(…) Nu voi renunța la misiunea noastră. România își merită locul în Schengen. Pentru a realiza acest lucru, voi continua să implic în mod activ partenerii noștri din Austria pentru a ne apropia obiectivul”, a scris Manfred Weber pe Facebook duminică, 11 decembrie.

ION PREDOȘANU

P.S. IOHANNIS SEFACE CĂ PLOUĂ. CĂCI, ORICUM, NU PLOUĂ DE LA EL! Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, își menține optimismul și nu se dă bătut. Numai Preș. Klaus Werner Iohannis, care s-a întâlnit de două ori cu cancelarul Ausrtei, Karl Nehammer, numai în ultimerle două săptămâni, bașca faptul că a primit la Palatul Cotroceni o delegație a OMV Petrom, care sug din țițeiul României și, mai mult, vor toate gazele naturale din zona continentală a Mării Negre se face că plouă! Nimic nu-i întâmplător, Coane Iohannis. (Ion Predoșanu)