Motto: „La fiecare ne lipsește ceva. Lor soluții, nouă răbdarea.” – Pompiliu Comșa

Așa cum era de așteptat, după revoltele profesorilor din învățământul preuniversitar, finalizate cu mărirea retribuțiilor acestora cu 50% se anunță o avalanșă de noi proteste. Practic, reîncep protestele bugetarilor după mini-vacanța de Sfânta Maria sau Adormirea Maicii Domunului, cum i se mai spune sărbătorii ortodoxe din 15 august.

PROTESTEAZĂ CEI CARE NU ȘI-AU FĂCUT TREABA ȘI NU AU CONTROLAT AZILURILE GROAZEI. Oamenii au ieșit în stradă și miercuri și au cerut guvernanților salarii mai mari. Și nu numai în București s-au strâns protestatarii, ci și în provincie cei din Agențiile județene pentru Inspecție Socială și Plăți. Culmea tupeului! Este vorba despre angajații care trebuiau să controleze azilurile groazei. Ei, tocmai ei s-au găsit să protesteze!

Tot miercuri am mai aflat că Parlamentul nu va mai fi convocat în sesiune extraordinară pentru a introduce amendamentele necesare Legii pensiilor speciale spre a o drege astfel încât să corespundă cerințelor Curții Constituționale a României(CCR), care a apreciat vechea formă ca fiind parțial neconstituțională.

COALIȚIA NU STRICĂ VACANȚA PARLAMENTULUI! Deși Guvernul Ciolacu se plânge de mama focului că nu sunt bani, și deficitul anului în curs nu se va putea încadra în prevederile Bugetului pe anul 2023 de a fi sub 4,4%, iată că se amână impozitarea pensiilor speciale, probabil pentru anul 2024. Deși sunt convins că nu se vor impozita pensiile speciale nici atunci! Așa că amendarea Lgii pensiilor speciale se amână a nu știm câta oară! Cum spuneam, Coaliția nu mai cheamă Parlamentul României din vacanță ca să modifice, prin amendamente adecvate, Legea pensiilor speciale în sensul solicitat de către CCR!

PRIM-MINISTRUL CIOLACU, NEMULȚUMIT DE ADMINISTRAȚIE. Nu este prima oară când Marcel Ciolacu își declară totala nemulțumire față de administrație. „Asta e infrastructură comunistă”, declara miercuri domnia sa. Este vorba de instituțiile, multe la număr ce-i drept, din administrația centrală, dar și din administrația locală. Deși a fost atacat dur de către lideri ai UDMR, prim-ministrul Marcel Ciolacu, a lămurit lucrurile. Nu există pericolul desființării unor instituții locale de cultură, întrucât acestea nu vor fi afectate chiar deloc.

LISTA PENTRU BRUXELLES. De urgență, au fost chemați la Palatul Victoria mai mulți miniștri spre a se întocmi o listă cu problemele ce vor fi prezentate la Bruxelles, săptămâna viitoare. În primul rând, se vor cere derogări ca miliardele de euro cheltuite cu Ucraina și cu ucrainenii adăpostiți în România să poată fi scăzute din cheltuielile bugetare pe anul 2023. În plus, să fie alcătuit o listă cu taxele și impozitele ce vor fi introduse firmelor, companiilor pentru a se acoperi deficitul bugetar.

Un parlamentar al Partidului Social Democrat a declarat miercuri că Marcel Ciolacu nu va tăia nimic fără aprobare de la Bruxelles. Culmea este că premierul nu vede profitul zero declarat de multinaționale și impozitează, deocamdată, doar IMM-urile, pe care pune tunurile!

Discuțiile decisive de la Guvern nu sunt încă încheiate și nu știm care va fi acea listă cu care se va merge la Bruxelles, la Comisia Europeană. Acest fapt le-a dat apă la moară celor din opoziție. Așa, de pildă, George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor(AUR) s-a exprimat mai dur. El a apreciat că: „Toți sunt obedienți. Degeaba merge Ciolacu la Bruxelles și nu ar trebui să accepte ordine de acolo!”

ION PREDOȘANU