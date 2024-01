Ca la noi, la nimeni – Culisele și secretele demisiei lui Iohannis de la Cotroceni!

Motto: „Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește .” – Zicală populară

Când mă pregăteam să vorbesc despre protestele transportatorilor români și ale fermierilor, ambele tabere ajungând miercuri la marginea Bucureștilor, iată că din două surse, dintre care una extrem de credibilă, ni se spune că Preș. Klaus Werner Iohannis va demisiona de la Palatul Cotroceni. Este limpede că Președintele României, Klaus Iohannis, n-a pierdut timpul degeaba pe la Bruxelles, unde-a participat în ultimii opt ani ai celor două mandate, dintre care al doilea încă nu s-a sfârșit, la numeroase ședințe-reuniuni ale Consiliului European. Nu s-a omorât cu firea să se lupte, în această vreme, cumva pentru interesele României. Totuși, se pare că și-a văzut de propriul interes și, bag de seamă, că nu degeaba.

BOMBA-ȘOC LANSATĂ DE ION CRISTOIU. Bătrânul lup de mare al presei românești – Jean Cristoiu – susține că înainte de luna iunie a anului 2024, Preș. Klaus Werner Iohannis și-ar da demisia din funcția în care mai mult a dormit și ar candida primul pe lista pretinsului Partid Național Liberal, al cărui tartore este, la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

RETRAGEREA LUI IOHANNIS, ȘANSA LUI CIUCĂ! Prin demisia sa, Președintele Klaus Iohannis, l-ar lăsa ca președinte-interimar al României, pe Nicolae Ciucă, actualul Președinte al Senatului și deci al doilea om în stat. În plus, ca Președinte al pretinsului Partid Național liberal, și, cum spuneam, președinte-interimar al României, Nicolae Ciucă și-ar netezi terenul spre a deveni președintele României. Ion Cristoiu pretinde că, prin demisia președintelui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, el s-ar pregăti să preia funcția de președinte al Consiliului European, în locul lui Charles Michel.

EXISTĂ VARIANTA IOHANNIS SECRETAR GENERAL NATO? Zvonul a fost lansat mai demultișor și am impresia că, ușor-ușor, s-a răsuflat. Totuși, să ne punem întrebarea dacă există șanse ca Iohannis să ajungă la conducerea NATO? Evident, pentru postul de Secretar general NATO, deținut în prezent de Jens Stoltenberg, cel care și-a prelungit mandatul cu un an, renunțând la acela de Guvernator al Finlandei. Pentru postul de Secretar general NATO se afla în pole position fosta premieră a Letoniei, care tocmai a demisionat din funcție. În aceste condiții, Klaus Werner Iohannis s-ar lupta pentru un asemenea important post cu fostul premier al Italiei, Mario Draghi. Bătălia aceasta, presupunând că se dă, îi oferă șanse mai mari italianului. În plus, România are la NATO un Secretar general adjunct, în persoana lui Mircea Geoană.

ION PREDOȘANU